ECCELLENZA, DIRETTA SERALE RAI SPORT PER SEMIFINALI E FINALE DEL 28 MAGGIO
di Redazione
08/04/2011
[gallery] ECCELLENZA, DIRETTA SERALE RAI SPORT PER SEMIFINALI E FINALE IL MATCH PER IL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA NUMERO 81 SABATO 28 MAGGIO Roma – La Federazione Italiana Rugby e Rai Sport, host broadcaster del Campionato Italiano d’Eccellenza, hanno definito oggi la programmazione per le semifinali e per la Finale-scudetto 2010/2011. Le semifinali d’andata si disputeranno rispettivamente sabato 14 maggio (4° classificata v 1° classificata) e domenica 15 maggio (3° classificata v 2° classificata), ed entrambe saranno trasmesse in diretta su Rai Sport 1 alle ore 18.10. Le gare di ritorno, che determineranno le due squadre che si contenderanno il titolo, si giocheranno una settimana più tardi (21 maggio 1° v 4°, 22 maggio 2° v 3°) alla stessa ora a campi invertiti e saranno a loro volta trasmesse in diretta Rai Sport 1. Le due vincenti del doppio confronto di semifinale si ritroveranno in campo per contendersi il titolo di Campione d’Italia sabato 28 maggio 2011, in casa della finalista meglio classificata al termine della stagione regolare (vd. circolare informativa 2010/2011): la sfida che assegnerà lo scudetto numero ottantuno si giocherà alle ore 18.10, in diretta Rai Sport (da definire se canale 1 o 2). Tutti gli incontri saranno disponibili in live-streaming sul portale www.raisport.rai.it Eccellenza – semifinale andata – 14.05.11 – ore 18.10 – diretta Rai Sport 1 4° classificata v 1° classificata Eccellenza – semifinale andata – 15.05.11 – ore 18.10 – diretta Rai Sport 1 3° classificata v 2° classificata Eccellenza – semifinale ritorno – 21.05.11 – ore 18.10 – diretta Rai Sport 1 1° classificata v 4° classificata Eccellenza – semifinale ritorno – 22.05.11 – ore 18.10 – diretta Rai Sport 1 2° classificata v 3° classificata Eccellenza – Finale Scudetto – 28.05.11 – ore 18.10 – diretta Rai Sport Vincente SF1 v Vincente SF2
ITALIA U17, I CONVOCATI PER I TEST CON GALLES, INGHILTERRA E FRANCIA
comunicato petrarca rugby
Redazione