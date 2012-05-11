Home Senza categoria ECCELLENZA, DOMANI A PRATO LA PRIMA GARA DI FINALE

ECCELLENZA, DOMANI A PRATO LA PRIMA GARA DI FINALE

di Redazione 11/05/2012

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

ECCELLENZA, DOMANI A PRATO LA PRIMA GARA DI FINALE Roma – Inizia domani pomeriggio al “Chersoni” di Prato (diretta su Rai Sport 1 dalle 16.45) la rincorsa al titolo di Campione d’Italia 2011/2012. A contendersi lo scudetto nella serie di finale che inizia domani in Toscana sono gli Estra I Cavalieri Prato, che hanno per la prima volta la chance di cucirsi il tricolore sul petto, ed il Cammi Calvisano che, primo neopromosso ad aver raggiunto la finale nella stagione del ritorno nel massimo campionato, punta al terzo titolo della propria storia. Oggi ultimi allenamenti di rifinitura tanto per I Cavalieri del duo Frati-De Rossi che per i gialloneri calvini di Andrea Cavinato, già vincitore di uno scudetto sulla panchina dei bresciani nel 2005. Prato schiera una linea dei trequarti veloce e di talento, con l’estremo Berryman e l’ala Ngawini che, dopo una stagione da protagonisti, possono rivelarsi ancora decisivi per guidare Chiesa e compagni verso quello che sarebbe il primo scudetto per il movimento toscano. Calvisano conferma nella sostanza il pack protagonista della semifinale di ritorno contro Rovigo ed affida ancora una volta la cabina di regia all’esperienza di capitan Paul Griffen all’apertura ed all’estro di Guglielmo Palazzani alla mischia. Qualche novità tra i trequarti, con il rientro di Castello a primo centro in coppia con Visentin, mentre all’ala è confermato Canavosio e rientra Appiani per un Bergamo non al meglio della condizione, con Berne estremo. In panchina si rivede l’ex estremo ed apertura dell’Italia, Andrea Marcato, fermato spesso dagli infortuni nel corso della stagione. Direzione di gara affidata all’internazionale partenopeo Carlo Damasco, alla terza volta in una finale dell’Eccellenza. In regular-season il Calvisano, che ha chiuso primo in graduatoria e potrà usufruire del vantaggio del campo in gara 2 e nell’eventuale gara 3, ha fermato I Cavalieri sul 20-20 al Chersoni in gennaio, superandoli poi di misura (18-17) allo scadere nel match giocato al San Michele in aprile: un equilibrio che, con ogni probabilità, finirà col caratterizzare anche la serie di finale al via domani pomeriggio. Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 12 maggio, ore 16.45 Eccellenza, Finale 1 – diretta Rai Sport 1 Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano Estra I Cavalieri Prato (formazione annunciata): Berryman; Vezzosi, Von Grumbkow, Chiesa (cap), Ngawini; Wakarua, Patelli; Saccardo, Belardo, Petillo; Kolo’Ofai, Boscolo; Garfagnoli, Giovanchelli, De Gregori a disposizione: Borsi, Lupetti, Bernini, Leonardi E., Frati, Bocchino, Majstorovic, Stefani all. Frati F./De Rossi A. Cammi Calvisano (formazione annunciata): Berne; Canavosio, Visentin, Castello, Appiani; Griffen (cap), Palazzani; Vunisa, Scanferla, Birchall; Erasmus, Beccaris; Costanzo, Morelli, Lovotti a disposizione: Violi, Nicol, Maistri, Bellandi, Marcato/Pavin, Frapporti, Bergamo, Gavazzi all. Cavinato arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Marrama (Padova), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Masetti (Arezzo) TMO: Falzone (Padova) Così in stagione Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano 20-20 (07.01.12, VIII giornata) Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato 18-17 (14.04.12, XVII giornata) Precedenti storici Giocate: 2 Vittorie Prato: - Pareggi: 1 Vittorie Calvisano: 1 Nota per le redazioni - Nel caso in cui una delle due gare termini in pareggio, il Titolo verrà assegnato alla squadra che vincerà l’altro incontro. - Nel caso in cui le due gare terminino entrambe in pareggio, il Titolo verrà assegnato alla squadra che vincerà la 3^ gara. - Nel caso in cui anche la 3^ gara termini in pareggio, si procederà ai sensi dell’art. 30 C) lett. a Regolamento Sportivo: 2 tempi supplementari con le modalità previste dall’art.21 e, in caso di parità al termine dei tempi supplementari, si procederà all’effettuazione dei calci piazzati.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp