ECCELLENZA, DOMANI VIA ALLE SEMIFINALI:ALLE 17.30 ROVIGO RICEVE IL CALVISANO IN DIRETTA RAI SPORT 1
di Redazione
27/04/2012
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php ) Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 ) Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 ) Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 ) Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] ) ECCELLENZA, DOMANI VIA ALLE SEMIFINALI ALLE 17.30 ROVIGO RICEVE IL CALVISANO IN DIRETTA RAI SPORT 1 Roma – Inizia domani la fase finale del Campionato Italiano d’Eccellenza. Alle 17.30, in diretta su Rai Sport 1 dal “Battaglini”, via alla prima semifinale d’andata con i padroni di casa della Femi-CZ Vea Rovigo che – orfani per infortunio o squalifica di molte pedine importanti – ospitano il Cammi Calvisano, vincitore della regular season. I vice-campioni d’Italia potranno come sempre contare sul supporto del proprio, calorosissimo pubblico per sfidare i gialloneri bresciani di Andrea Cavinato, battuti entrambe le volte in regular season e travolti proprio nel fortino rossoblù di viale Alfieri il mese scorso per 44-3. Il Calvisano, dal canto suo, può contare su una rosa più completa ma deve comunque fare a meno dell’ex numero dieci azzurro Andrea Marcato, del centro ex Italia U20 Tommaso Castello e dell’infortunato di lungo corso Livio Pascu, ai box da dicembre. Partita delicata tra due squadre che vantano una profonda rivalità, con direzione di gara affidata ad uno tra i più esperti fischietti internazionali del CNAr, Alan Falzone di Padova. Rovigo schiera una linea dei trequarti ampiamente rimaneggiata, con Riccardo Pavan spostato a centro dal suo ruolo naturale di ala ed il mediano di mischia Wilson che ne prende il posto nel triangolo allargato in una posizione inedita per l’ex numero nove degli Azzurrini e dei Saracens. In mediana i rossoblù schierano la coppia Duca-Zanirato mentre Davide Giazzon, capitano dell’Italia Emergenti, prende il posto di Mahoney a tallonatore ed il baby Maran parte dal primo minuto in seconda linea per far fronte alle assenze di Reato e Montauriol. Cavinato schiera una formazione molto più vicina a quella ideale, con capitan Griffen all’apertura ed il giovane Palazzani mediano di mischia ed i metamen Canavosio e Visentin (undici mete in due in stagione regolare) a formare il triangolo allargato con Berne. Domenica, sempre alle 17.30 in diretta su Rai Sport 2, gara d’andata per l’altra sfida di semifinale che oppone il Marchiol Mogliano, rivelazione del campionato, agli Estra I Cavalieri Prato già semifinalisti nella passata stagione. ULTIME DALLE SEDI Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 28 aprile, ore 17.30 Eccellenza, semifinale d’andata – diretta Rai Sport 1 Femi-CZ Vea Rovigo v Cammi Calvisano Femi-CZ Vea Rovigo (formazione annunciata): Basson; Wilson, Pavan, Pedrazzi, Bacchetti; Duca, Zanirato Mi.; Scholtz, Cristiano, Persico; Tumiati, Maran; Ceglie, Giazzon, Quaglio a disposizione: Mahoney, Boccalon, Lombardi, Barion, Ferro, Lubian E., Zanirato Ma., Lubian L.. all. Roux Cammi Calvisano (formazione annunciata): Berne; Canavosio, Smith, Frapporti, Visentin; Griffen (cap), Palazzani; Vunisa, Scanferla, Birchall; Hehea, Erasmus; Costanzo, Morelli, Lovotti a disposizione: Aluigi, Andreotti, Beccaris, Bellandi, Maistri, Violi, Gavazzi A., Appiani, Pavin, Sossi all. Cavinato arb. Falzone (Padova) g.d.l. Mitrea (Treviso), Lento (Udine) quarto uomo: Mariotti (Ferrara) Così in regular season Cammi Calvisano v Femi-CZ Vea Rovigo 14-20 (6° giornata, 04.12.11) Femi-CZ Vea Rovigo v Cammi Calvisano 44-3 (15° giornata, 25.03.12) Precedenti Giocate: 40 Vittorie Calvisano: 17 (13 a Calvisano, 4 a Rovigo) Pareggi: 1 (a Calvisano) Vittorie Rovigo: 22 (16 a Rovigo, 6 a Calvisano) Mogliano Veneto (TV), Stadio “Maurizio Quaggia” – domenica 29 aprile, ore 17.30 Eccellenza, semifinale d’andata – diretta Rai Sport 2 Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato Marchiol Mogliano (formazione annunciata): informazioni su www.rugbymogliano.it/www.federugby.it ( http://www.rugbymogliano.it/www.federugby.it ) all. Casellato Estra I Cavalieri Prato (formazione annunciata): informazioni su www.icavalieri.it/www.federugby.it all. De Rossi A./Frati F. arb. Pennè (Milano) g.d.l. Roscini (Milano), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Valbusa (Treviso) Così in regular season Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato 12-7 (5° giornata, 26.11.11) Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano 22-19 (14° giornata, 10.03.12) Precedenti Giocate: 8 Vittorie Mogliano: 2 (1 a Mogliano, 1 a Prato) Pareggi: - Vittorie Prato: 6 (3 a Prato, 3 a Mogliano) Classifica marcatori (al termine della stagione regolare): Wakarua (Estra I Cavalieri Prato) 222 punti (5 m., 46 tr., 35 cp.); Fadalti (Marchiol Mogliano) 207 (6 m., 33 tr., 37 cp.); Hickey (Petrarca Padova) 190 (1 m, 34 tr., 39 cp.); Griffen (Cammi Calvisano) 148 (2 m., 21 tr., 31 cp.); De Kock (Mantovani Lazio) 144 (1 m., 20 tr., 33 cp.); Gerber (L’Aquila Rugby) 144 (2 m., 10 tr., 37 cp., 1 drop); Basson (Femi-CZ Vea Rovigo) 112 (1 m., 12 tr., 19 cp., 3 drop); Griffiths (Rugby Reggio) 95 (1 m., 12 tr., 21 cp., 1 drop); Zucconi (Banca Monte Parma Crociati) 94 (1 m., 7 tr., 25 cp); Pucciariello (San Gregorio) 92 (1 m., 12 tr., 21 cp.) Classifica metamen (al termine della stagione regolare): Bortolussi (Petrarca Padova) 12 mete; Ngawini (Estra I Cavalieri Prato) e Candiago E. (Marchiol Mogliano) 9; Berryman (Estra I Cavalieri Prato) 8; Von Grumbkov (Estra I Cavalieri Prato) 7; Fadalti (Marchiol Mogliano), Van Niekerk (Femi-CZ Vea Rovigo), Visentin, Vunisa (Cammi Calvisano) 6; Bacchetti, Basson (Femi-CZ Vea Rovigo), Canavosio, (Cammi Calvisano), Spragg, Ziegler (Petrarca Padova), Mannucci, Manu, Pelizzari, Siddons (Mantovani Lazio), Wakarua (Estra I Cavalieri Prato), Cornwell ed Orlando (Marchiol Mogliano) 5 Nota Nei campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali, disputati con formula ad eliminazione diretta, risulta qualificato il soggetto affiliato la cui squadra nei due incontri abbia totalizzato la maggior somma di punti attribuiti come stabilito sub A) primo comma. Qualora i due soggetti affiliati abbiano conseguito parità di punteggio in classifica, sarà dichiarato vincitore il soggetto affiliato che, al termine dei due incontri: 1) abbia ottenuto una maggiore differenza attiva o minore differenza passiva tra la somma dei punti segnati e la somma dei punti subiti; 2) abbia segnato il maggior numero di mete 3) abbia segnato il maggior numero di mete trasformate; 4) abbia ottenuto il maggior punteggio dopo l’effettuazione di serie di calci piazzati Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) Skype: andreacimbrico MSN: [email protected] ( mailto:[email protected] ) Web: www.federugby.it Facebook FIR: facebook.com/Federugby ( http://www.federugby.it/facebook.com/Federugby ) Facebook: facebook.com/acimbrico ( http://www.facebook.com/acimbrico ) [SUBSCRIPTIONS]
Articolo Precedente
COMUNICATO STAMPA FIR
Articolo Successivo
LA PAROLA PASSA AL CAMPO
Redazione