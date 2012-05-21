Loading...

ECCELLENZA, E' MARCO DI MASSIMO (L'AQUILA) L'MVP DEL 2011/12

21/05/2012

MVP ECCELLENZA, MARCO DI MASSIMO (L’AQUILA) IL GIOCATORE DELL’ANNO Roma – E’ Marco Di Massimo, venticinquenne centro ed estremo de L’Aquila Rugby, il giocatore dell’anno del Campionato Italiano d’Eccellenza 2011/2012. Il trequarti aquilano succede nell’albo d’oro al flanker del Petrarca Padova Marco Barbini, vincitore del sondaggio 2011, conquistando il 25,7% degli oltre trentaduemila voti pervenuti sul sito internet www.federugby.it Di Massimo ha preceduto il flanker dei Crociati di Parma, Diego Del Nevo, che con il 22,3% dei voti si è piazzato al secondo posto, piazza che l’atleta del club emiliano aveva già occupato la passata stagione. Non è bastata la sorprendente stagione sua e del Marchiol Mogliano all’apertura Matt Cornwell per conquistare il titolo di MVP: il numero dieci della squadra del duo Casellato-Properzi, dopo essere stato a lungo in lizza per la prima posizione, ha raccolto il 18,9% delle preferenze piazzandosi al terzo posto. Quarta piazza per Stefano Scanferla, flanker dei neo-campioni d’Italia del Cammi Calvisano. “Era già stata una sorpresa essere risultato il migliore all’interno dello spogliatoio, e per questo ringrazio i miei compagni, ma non mi sarei mai aspettato di essere eletto il miglior giocatore del campionato” ha commentato Di Massimo dopo aver appreso l’esito del sondaggio. "Ringrazio di cuore tutti i tifosi neroverdi che mi hanno permesso di raggiungere questo risultato – ha aggiunto l’estremo abruzzese - e spero sentitamente che, con lo stesso entusiasmo e lo stesso sostegno, ci seguano e ci supportino anche l’anno prossimo. Noi ce la metteremo tutta per ricambiarli con qualche vittoria più”. Questo l’esito finale del sondaggio: Marco Di Massimo (L’Aquila Rugby) 25.7% Diego Del Nevo (Banca Monte Parma Crociati) 22.3% Matt Cornwell (Marchiol Mogliano) 18.9% Stefano Scanferla (Cammi Calvisano) 11.7% Joe Van Niekerk (Femi-CZ Vea Rovigo) 10% Steven Bortolussi (Petrarca Padova) 7.9% Chiesa (Estra I Cavalieri Prato) 2.1% Claudio Mannucci (Mantovani Lazio) 1.5% Antonio Mannato (Rugby Reggio) 0.7% Joaquim Todeschini (San Gregorio Catania) 0.7% Albo d’oro “Giocatore dell’anno Eccellenza” 2012 Marco Di Massimo (L’Aquila) 2012 Marco Barbini (Petrarca Padova)
