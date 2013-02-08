FIAMME ORO, LA FORMAZIONE PER IL CALVISANO
di Redazione
08/02/2013
XII GIORNATA: I CAMPIONI D’ITALIA OSPITI A PONTE GALERIA LA FORMAZIONE DELLE FIAMME PER IL MATCH CON IL CALVISANO Presutti: “Siamo sempre più vicini all’obiettivo-salvezza. Domenica potremo verificare di nuovo quanto siamo cresciuti” Roma – Dopo la pausa osservata per l’impegno casalingo della Nazionale con la Francia nel RBS Six Nations, ritorna il campionato di Eccellenza con la dodicesima giornata, prima del girone di ritorno. Si ricomincia, dunque, con le Fiamme che dovranno affrontare i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano. Un match difficile per il team della Polizia di Stato, per giunta contro una squadra che qui a Ponte Galeria, nelle ultime stagioni, ha sempre portato a casa il risultato positivo. All’andata, al Peroni stadium, era finita con i gialloneri vittoriosi per 42 a 27. Quello fu il “battesimo del fuoco” in Eccellenza per i Cremisi; un match che, comunque, vide la compagine della Polizia di Stato offrire un’ottima prestazione a dispetto del risultato. Domenica alle 14 il sintetico della caserma “Gelsomini” vedrà di nuovo scontrarsi le due squadre: i calvini, forti del terzo posto con 43 punti e le Fiamme settime a 24 ed in striscia positiva da tre giornate. Nella formazione annunciata da coach Pasquale Presutti, che domenica scorsa nella cerimonia a margine dell’incontro tra Italia e Francia ha ricevuto il “cap” numero 306, da segnalare alcune novità rispetto a quella che nell’ultima giornata di andata aveva vinto con il Prato: tra gli avanti sono confermati il tallonatore Valerio Vicerè e il pilone Fabio Gentili, con il rientro di Gianmarco Duca con la maglia numero 3. In seconda linea restano da sciogliere alcuni dubbi: uno tra Luca Mammana, Alberto Cazzola e Michele Sutto andrà a sedere in panchina. In terza linea conferma del blocco vincente nell’ultima giornata, così come in mediana vedremo ancora Nicola Benetti con il 9 e Carlo Canna in cabina di regia. Pochi cambi anche tra i trequarti: da segnalare il rientro all’ala di Roberto Mariani preferito a Marcello De Gaspari che sarà tra i sostituti. “Domenica inizia di nuovo la nostra serie di partite più difficili – ha dichiarato coach Pasquale Presutti – ma stavolta la affrontiamo in maniera diversa, sia per la posizione e il punteggio in classifica che ci vedono sempre più vicini all’obiettivo-salvezza, sia perché, dal nostro esordio in Eccellenza, qualcosa è cambiato, soprattutto nella mentalità della mia squadra. Certo, i Campioni d’Italia faranno la loro partita, forti di quelle individualità e di quella compattezza che tutti conoscono, ma di certo noi non staremo a guardare. Questa sarà un’altra occasione per capire quanto siamo cresciuti”. Il fischio d’inizio alle 14,00 sarà dato dal signor Blessano (Montebelluna, TV), coadiuvato dai due giudici di linea Salvi (AQ) e Favero (Montebelluna, TV) e dal quarto uomo Palmerio (AQ). LA PROBABILE FORMAZIONE Barion, Mariani, Massaro, Forcucci, Valcastelli, Canna, Benetti, Balsemin, Vedrani, Favaro, Cazzola, Mammana, Gentili, Vicerè, Duca A disposizione: Suaria, Cerqua, Di Stefano, Sutto, Zitelli, Vassallo, Boarato, De Gaspari Cristiano Morabito Responsabile ufficio stampa Fiamme Oro Rugby tel 3313731101 - 3339321622 skype: cristiano_morabito twitter: @crismorabito www.fiammeororugby.it ( http://www.fiammeororugby.it/ )
