ECCELLENZA, FINALE FEMI-CZ ROVIGO v PETRARCA SABATO IN DIRETTA SU RAI SPORT 1 ORE 18.10

25/05/2011

[gallery] ECCELLENZA, FINALE SU RAI SPORT 1 SABATO ALLE 18.10 OLTRE DUECENTOMILA SPETTATORI MEDI PER LE SEMIFINALI DI RITORNO Roma – Rai Sport, proprietaria dei diritti per il campionato italiano d’Eccellenza, ha ufficializzato il palinsesto per la finale che sabato 28 maggio alle ore 18.10 metterà di fronte la Femi-CZ Rovigo ed il Petrarca Padova allo Stadio Mario Battaglini di Rovigo nel match valido per l’assegnazione dell’ottantunesimo titolo di Campione d’Italia. Il derby-scudetto verrà trasmesso in diretta integrale da Rai Sport 1 e sarà inoltre disponibile in streaming web sul portale dell’emittente di Stato, www.raisport.rai.it, con collegamento che proseguirà oltre il fischio finale e sino alle 20.20 per lasciare spazio alla premiazione della squadra che si aggiudicherà la sfida per il titolo italiano. La scelta di dedicare il primo dei canali sportivi alla finale di sabato, la prima sfida diretta per il titolo nell’ultracinquantennale rivalità tra Rovigo e Petrarca, arriva dopo i positivi riscontri di audience fatti rilevare dalle sfide di ritorno del turno di semifinale, con oltre duecentomila contatti medi complessivi tra sabato e domenica per Rovigo v Crociati e Prato v Petrarca.
