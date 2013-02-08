I CROCIATI, LA FORMAZIONE PER ROVIGO
di Redazione
08/02/2013
I CROCIATI ALL’ESAME ROVIGO Parma, 8 febbraio 2013 – Smaltita la delusione per la sconfitta subita a L’Aquila nell’ultimo turno e gioito per la strepitosa vittoria della Nazionale sulla Francia, i Crociati si rituffano sul campionato, desiderosi di andare a Rovigo per la prima gara del girone di ritorno per strappare punti pesanti. Inutile nascondere che i punti servono come il pane e che quanto di buono fatto vedere a L’Aquila non va gettato al vento, anche perché all’andata i ducali rimasero in partita fino alla fine, tenendo testa in 14 per buona parte del match (cartellino rosso subito da Manghi) ai rodigini. Coach Stefano Bordon ha lavorato in questi giorni sulla motivazione e si aspetta una prova maiuscola dai suoi ragazzi contro la squadra della sua città e in cui ha militato da giocatore conquistando due scudetti 87-88, 89-90. “Posso dire con certezza che Rovigo è casa mia, ci sarà una bella atmosfera come sempre al Battaglini, i primi cinque minuti sarò emozionato ma poi tutto passerà. Fisicamente stiamo bene e nella gara con L’Aquila abbiamo dimostrato di essere pronti. Fino al 75esimo siamo stati in partita poi è calato il buio anche per colpa nostra. Sono contento di come abbiamo lavorato in questi giorni e siamo determinati ad andare a fare punti su qualsiasi campo e con qualsiasi squadra. Con Rovigo sarà importante rimanere concentrati fino al fischio finale e non far scendere mai la tensione. Spero di recuperare qualche acciaccato anche perché non potrò contare su Violi, Rimpelli, Ferrari e Marazzi impegnati con l’Under 20 in Scozia per il Sei Nazioni”. L’arbitro del match Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta - Crociati Rugby sarà Roscini di Legnano (Mi) con i giudici di linea Navarra di Trieste e Brescacin di Silea (TV), quarto uomo Sibillin (Casella d’Asolo, Tv). Kick off alle ore 15.00. Ecco i probabili quindici che scenderanno in campo: 15 Ferrini; 14 Carritiello, 13 Alberghini, 12 Castle, 11 Gennari; 10 Zucconi, 9 Michel; 8 Mandelli (cap), 7 Sciacca, 6 Dell’Acqua; 5 Pedrazzani, 4 Amenta; 3 Negrotto, 2 Manghi, 1 Singh. A disposizione: 16 Goegan, 17 Silvestri, 18 Bongiorni, 19 Giovanelli, 20 Farolini, 21 Casalini, 22 En Naour, 23 Grassotti. Jacopo Dalla Palma Press Office Crociati Rugby [email protected] ( mailto:[email protected] ) 346-0281700 348-7675870
Redazione