28/07/2011
[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] Â Errata Corrige: prego tenere in considerazione la presente versione del calendario. Le modifiche, riguardanti la sola IV giornata, sono evidenziate in rosso all'interno del seguente comunicato. Ci scusiamo per il disagio. ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2011/2012 Roma â I Campioni dâItalia del Petrarca Padova faranno il proprio esordio davanti al pubblico di casa, ospitando il neopromosso Cammi Calvisano, al ritorno nel massimo campionato dopo due stagioni in Serie A. La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano dâEccellenza per la Stagione Sportiva 2011/2012, al via nel week-end dellâ8-9 ottobre, con copertura televisiva affidata anche questâanno a Rai Sport. Nel turno dâesordio la Femi-CZ Rovigo, finalista nella passata stagione, affronterÃ in trasferta la matricola Rugby Reggio e saranno impegnate fuori casa anche le altre due semifinaliste del 2010/2011: i Crociati Rugby FC faranno visita a LâAquila Rugby, mentre gli Estra I Cavalieri Prato saranno ospiti dellâaltra matricola di stagione, il San Gregorio Catania. A completare il quadro della prima giornata il match tra Marchiol Mogliano e Mantovani Lazio, protagonisti nello scorso campionato di una lotta a distanza per la settima posizione. Per il primo derby della stagione sarÃ sufficiente aspettare la seconda giornata, quando la Femi-CZ Rovigo affronterÃ sul campo di casa del âBattagliniâ, sede della finale 2011, il Marchiol Mogliano. Il derby emiliano tra Crociati Rugby FC e Rugby Reggio, una prima assoluta, Ã¨ in calendario al sesto turno mentre per la riproposizione dellâentusiasmante finale scudetto del 2011 tra la Femi-CZ Rovigo ed il Petrarca Padova sarÃ necessario attendere la nona ed ultima giornata. La formula per la stagione 2011/2012 ripropone il girone allâitaliana con partite di andata e ritorno tra le dieci formazioni partecipanti e qualificazione alle semifinali per le prime quattro classificate della regular season. Le semifinali prevedono la disputa di incontri di andata (28/29 aprile) e ritorno (5/6 maggio). Le vincenti del doppio turno di semifinale si contenderanno il titolo di Campione dâItalia 2011/2012 in una serie di finale al meglio delle tre partite tra il 12 ed il 26 maggio. Gara 1 si disputerÃ sul campo di casa della finalista peggio classificata al termine della regular season, mentre Gara 2 e lâeventuale Gara 3 si giocheranno sul campo di casa della finalista meglio classificata. Di seguito il calendario completo del Campionato Italiano dâEccellenza 2011/2012. La definizione dei singoli giorni di gara verrÃ comunicata successivamente alla pubblicazione del calendario definitivo del Rabodirect Pro 12. Gli incontri teletrasmnessi seguiranno la programmazione stabilita in accordo con Rai Sport, host broadcaster della manifestazione. Â I giornata (and. 8-9.10.11. h. 16.00/rit. 04-05.02.12 h. 15.00) Petrarca Padova v Cammi Calvisano Marchiol Mogliano v Mantovani Lazio Rugby Reggio v Femi-CZ Rovigo LâAquila Rugby v Crociati Rugby FC San Gregorio Catania v Estra I Cavalieri Prato Â II giornata (and. 15-16.10.11 h. 16.00/rit. 18-19.02.12 h. 15.00) Cammi Calvisano v Rugby Reggio Mantovani Lazio v Petrarca Padova Femi-CZ Rovigo v Marchiol Mogliano Crociati Rugby FC v San Gregorio Catania Estra I Cavalieri Prato v LâAquila Rugby Â III giornata (and. 22-23.10.11 h. 16.00/rit. 25-26.02.12 h. 15.00) Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano Mantovani Lazio v Crociati Rugby FC San Gregorio Catania v Femi-CZ Rovigo Rugby Reggio v LâAquila Rugby Petrarca Padova v Estra I Cavalieri Prato Â IV giornata (and. 29-30.10.11 h. 16.00/03-04.03.12 h. 15.00) Cammi Calvisano v San Gregorio Catania Femi-CZ Rovigo v Mantovani Lazio Crociati Rugby FC v Marchiol Mogliano Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio LâAquila Rugby v Petrarca Padova Â V giornata (and. 26-27.11.11 h. 15.00/rit. 10-11.03.12 h. 15.00) Mantovani Lazio v Cammi Calvisano Femi-CZ Rovigo v Crociati Rugby FC Rugby Reggio v Petrarca Padova Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato San Gregorio Catania v LâAquila Rugby Â VI giornata (and. 03-04.12.11 h.15.00/rit. 24-25.03.12 h. 15.00) Cammi Calvisano v Femi-CZ Rovigo Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio Crociati Rugby FC v Rugby Reggio Petrarca Padova v San Gregorio Catania LâAquila Rugby v Marchiol Mogliano Â VII giornata (and. 23.12.11 h. 15.00/rit. 31.03-01.04.12 h. 16.00) Cammi Calvisano v Crociati Rugby FC Mantovani Lazio v LâAquila Rugby Femi-CZ Rovigo v Estra I Cavalieri Prato Rugby Reggio v San Gregorio Catania Marchiol Mogliano v Petrarca Padova Â VIII giornata (and. 07-08.01.12 h. 15.00/rit. 14-15.04.12 h. 16.00) Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano San Gregorio Catania v Mantovani Lazio LâAquila Rugby v Femi-CZ Rovigo Petrarca Padova v Crociati Rugby FC Rugby Reggio v Marchiol Mogliano Â IX giornata (and. 28-29.01.12 h. 15.00/rit. 21-22.04.12 h. 16.00) Cammi Calvisano v LâAquila Rugby Mantovani Lazio v Rugby Reggio Femi-CZ Rovigo v Petrarca Padova Crociati Rugby FC v Estra I Cavalieri Prato Marchiol Mogliano v San Gregorio Catania Â semifinali andata, 28/29 aprile 4Â° classificata v 1Â° classificata 3Â° classificata v 2Â° classificata semifinali ritorno, 5/6 maggio 1Â° classificata v 4Â° classificata 2Â° classificata v 3Â° classificata Â Finali Gara 1 - 12 maggio Gara 2 â 19 maggio Gara 3 (eventuale) â 26 maggio Campi di gara Marchiol Mogliano Stadio âMaurizio Quaggiaâ Via Ronzinella, Mogliano Veneto (TV) Mantovani Lazio Centro Sportivo âGiulio Onestiâ Via dei Campi Sportivi 48, Roma San Gregorio Catania Campo âMonti Rossiâ Via Wolfgang Goethe, Catania LâAquila Rugby Stadio âTommaso Fattoriâ Viale Gran Sasso, LâAquila Crociati Rugby FC Stadio âXXV Aprileâ Cortile San Martino, Parma Femi-CZ Rovigo Stadio âMario Battagliniâ Viale Algieri 45, Rovigo Rugby Reggio Campo âCrocetta Canalinaâ Via Assalini 7, Reggio Emilia Petrarca Padova Stadio Plebiscito Via Memo Geremia 2, Padova Cammi Calvisano Stadio âSan Micheleâ Via San Michele 102, Calvisano (BS) Estra I Cavalieri Prato Stadio âEnrico Chersoniâ Via Didaco Bessi 5, Prato Â Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
