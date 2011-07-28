Loading...

ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2011/2012

28/07/2011

[gallery] www.federugby.it Nazionali Azzurre Campionati Sala Stampa Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] Â  Errata Corrige: prego tenere in considerazione la presente versione del calendario. Le modifiche, riguardanti la sola IV giornata, sono evidenziate in rosso all'interno del seguente comunicato. Ci scusiamo per il disagio. ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2011/2012 Roma â I Campioni dâItalia del Petrarca Padova faranno il proprio esordio davanti al pubblico di casa, ospitando il neopromosso Cammi Calvisano, al ritorno nel massimo campionato dopo due stagioni in Serie A. La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano dâEccellenza per la Stagione Sportiva 2011/2012, al via nel week-end dellâ8-9 ottobre, con copertura televisiva affidata anche questâanno a Rai Sport. Nel turno dâesordio la Femi-CZ Rovigo, finalista nella passata stagione, affronterÃ  in trasferta la matricola Rugby Reggio e saranno impegnate fuori casa anche le altre due semifinaliste del 2010/2011: i Crociati Rugby FC faranno visita a LâAquila Rugby, mentre gli Estra I Cavalieri Prato saranno ospiti dellâaltra matricola di stagione, il San Gregorio Catania. A completare il quadro della prima giornata il match tra Marchiol Mogliano e Mantovani Lazio, protagonisti nello scorso campionato di una lotta a distanza per la settima posizione. Per il primo derby della stagione sarÃ  sufficiente aspettare la seconda giornata, quando la Femi-CZ Rovigo affronterÃ  sul campo di casa del âBattagliniâ, sede della finale 2011, il Marchiol Mogliano. Il derby emiliano tra Crociati Rugby FC e Rugby Reggio, una prima assoluta, Ã¨ in calendario al sesto turno mentre per la riproposizione dellâentusiasmante finale scudetto del 2011 tra la Femi-CZ Rovigo ed il Petrarca Padova sarÃ  necessario attendere la nona ed ultima giornata. La formula per la stagione 2011/2012 ripropone il girone allâitaliana con partite di andata e ritorno tra le dieci formazioni partecipanti e qualificazione alle semifinali per le prime quattro classificate della regular season. Le semifinali prevedono la disputa di incontri di andata (28/29 aprile) e ritorno (5/6 maggio). Le vincenti del doppio turno di semifinale si contenderanno il titolo di Campione dâItalia 2011/2012 in una serie di finale al meglio delle tre partite tra il 12 ed il 26 maggio. Gara 1 si disputerÃ  sul campo di casa della finalista peggio classificata al termine della regular season, mentre Gara 2 e lâeventuale Gara 3 si giocheranno sul campo di casa della finalista meglio classificata. Di seguito il calendario completo del Campionato Italiano dâEccellenza 2011/2012. La definizione dei singoli giorni di gara verrÃ  comunicata successivamente alla pubblicazione del calendario definitivo del Rabodirect Pro 12. Gli incontri teletrasmnessi seguiranno la programmazione stabilita in accordo con Rai Sport, host broadcaster della manifestazione.  Â  I giornata (and. 8-9.10.11. h. 16.00/rit. 04-05.02.12 h. 15.00) Petrarca Padova v Cammi Calvisano Marchiol Mogliano v Mantovani Lazio Rugby Reggio v Femi-CZ Rovigo LâAquila Rugby v Crociati Rugby FC San Gregorio Catania v Estra I Cavalieri Prato Â  II giornata (and. 15-16.10.11 h. 16.00/rit. 18-19.02.12 h. 15.00) Cammi Calvisano v Rugby Reggio Mantovani Lazio v Petrarca Padova Femi-CZ Rovigo v Marchiol Mogliano Crociati Rugby FC v San Gregorio Catania Estra I Cavalieri Prato v LâAquila Rugby Â  III giornata (and. 22-23.10.11 h. 16.00/rit. 25-26.02.12 h. 15.00) Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano Mantovani Lazio v Crociati Rugby FC San Gregorio Catania v Femi-CZ Rovigo Rugby Reggio v LâAquila Rugby Petrarca Padova v Estra I Cavalieri Prato Â  IV giornata (and. 29-30.10.11 h. 16.00/03-04.03.12 h. 15.00) Cammi Calvisano v San Gregorio Catania Femi-CZ Rovigo v Mantovani Lazio Crociati Rugby FC v Marchiol Mogliano Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio LâAquila Rugby v Petrarca Padova Â  V giornata (and. 26-27.11.11 h. 15.00/rit. 10-11.03.12 h. 15.00) Mantovani Lazio v Cammi Calvisano Femi-CZ Rovigo v Crociati Rugby FC Rugby Reggio v Petrarca Padova Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato San Gregorio Catania v LâAquila Rugby Â  VI giornata (and. 03-04.12.11 h.15.00/rit. 24-25.03.12 h. 15.00) Cammi Calvisano v Femi-CZ Rovigo Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio Crociati Rugby FC v Rugby Reggio Petrarca Padova v San Gregorio Catania LâAquila Rugby v Marchiol Mogliano Â  VII giornata (and. 23.12.11 h. 15.00/rit. 31.03-01.04.12 h. 16.00) Cammi Calvisano v Crociati Rugby FC Mantovani Lazio v LâAquila Rugby Femi-CZ Rovigo v Estra I Cavalieri Prato Rugby Reggio v San Gregorio Catania Marchiol Mogliano v Petrarca Padova Â  VIII giornata (and. 07-08.01.12 h. 15.00/rit. 14-15.04.12 h. 16.00) Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano San Gregorio Catania v Mantovani Lazio LâAquila Rugby v Femi-CZ Rovigo Petrarca Padova v Crociati Rugby FC Rugby Reggio v Marchiol Mogliano Â  IX giornata (and. 28-29.01.12 h. 15.00/rit. 21-22.04.12 h. 16.00) Cammi Calvisano v LâAquila Rugby Mantovani Lazio v Rugby Reggio Femi-CZ Rovigo v Petrarca Padova Crociati Rugby FC v Estra I Cavalieri Prato Marchiol Mogliano v San Gregorio Catania Â  semifinali andata, 28/29 aprile 4Â° classificata v 1Â° classificata 3Â° classificata v 2Â° classificata semifinali ritorno, 5/6 maggio 1Â° classificata v 4Â° classificata 2Â° classificata v 3Â° classificata Â  Finali Gara 1 - 12 maggio Gara 2 â 19 maggio Gara 3 (eventuale) â 26 maggio   Campi di gara Marchiol Mogliano Stadio âMaurizio Quaggiaâ Via Ronzinella, Mogliano Veneto (TV) Mantovani Lazio Centro Sportivo âGiulio Onestiâ Via dei Campi Sportivi 48, Roma San Gregorio Catania Campo âMonti Rossiâ Via Wolfgang Goethe, Catania LâAquila Rugby Stadio âTommaso Fattoriâ Viale Gran Sasso, LâAquila Crociati Rugby FC Stadio âXXV Aprileâ Cortile San Martino, Parma Femi-CZ Rovigo Stadio âMario Battagliniâ Viale Algieri 45, Rovigo Rugby Reggio Campo âCrocetta Canalinaâ Via Assalini 7, Reggio Emilia Petrarca Padova Stadio Plebiscito Via Memo Geremia 2, Padova Cammi Calvisano Stadio âSan Micheleâ Via San Michele 102, Calvisano (BS) Estra I Cavalieri Prato Stadio âEnrico Chersoniâ Via Didaco Bessi 5, Prato Â  Â  Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
