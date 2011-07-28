Home Senza categoria ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2011/2012

ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2011/2012

di Redazione 28/07/2011

[gallery] ECCELLENZA, IL CALENDARIO 2011/2012 Roma – I Campioni d’Italia del Petrarca Padova faranno il proprio esordio davanti al pubblico di casa, ospitando il neopromosso Cammi Calvisano, al ritorno nel massimo campionato dopo due stagioni in Serie A. La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato oggi il calendario del Campionato Italiano d’Eccellenza per la Stagione Sportiva 2011/2012, al via nel week-end dell’8-9 ottobre, con copertura televisiva affidata anche quest’anno a Rai Sport. Nel turno d’esordio la Femi-CZ Rovigo, finalista nella passata stagione, affronterà in trasferta la matricola Rugby Reggio e saranno impegnate fuori casa anche le altre due semifinaliste del 2010/2011: i Crociati Rugby FC faranno visita a L’Aquila Rugby, mentre gli Estra I Cavalieri Prato saranno ospiti dell’altra matricola di stagione, il San Gregorio Catania. A completare il quadro della prima giornata il match tra Marchiol Mogliano e Mantovani Lazio, protagonisti nello scorso campionato di una lotta a distanza per la settima posizione. Per il primo derby della stagione sarà sufficiente aspettare la seconda giornata, quando la Femi-CZ Rovigo affronterà sul campo di casa del “Battaglini”, sede della finale 2011, il Marchiol Mogliano. Il derby emiliano tra Crociati Rugby FC e Rugby Reggio, una prima assoluta, è in calendario al sesto turno mentre per la riproposizione dell’entusiasmante finale scudetto del 2011 tra la Femi-CZ Rovigo ed il Petrarca Padova sarà necessario attendere la nona ed ultima giornata. La formula per la stagione 2011/2012 ripropone il girone all’italiana con partite di andata e ritorno tra le dieci formazioni partecipanti e qualificazione alle semifinali per le prime quattro classificate della regular season. Le semifinali prevedono la disputa di incontri di andata (28/29 aprile) e ritorno (5/6 maggio). Le vincenti del doppio turno di semifinale si contenderanno il titolo di Campione d’Italia 2011/2012 in una serie di finale al meglio delle tre partite tra il 12 ed il 26 maggio. Gara 1 si disputerà sul campo di casa della finalista peggio classificata al termine della regular season, mentre Gara 2 e l’eventuale Gara 3 si giocheranno sul campo di casa della finalista meglio classificata. Di seguito il calendario completo del Campionato Italiano d’Eccellenza 2011/2012. La definizione dei singoli giorni di gara verrà comunicata successivamente alla definizione del calendario del Rabodirect Pro 12. Gli incontri teletrasmnessi seguiranno la programmazione stabilita in accordo con Rai Sport, host broadcaster della manifestazione. I giornata (and. 8-9.10.11. h. 16.00/rit. 04-05.02.12 h. 15.00) Petrarca Padova v Cammi Calvisano Marchiol Mogliano v Mantovani Lazio Rugby Reggio v Femi-CZ Rovigo L’Aquila Rugby v Crociati Rugby FC San Gregorio Catania v Estra I Cavalieri Prato II giornata (and. 15-16.10.11 h. 16.00/rit. 18-19.02.12 h. 15.00) Cammi Calvisano v Rugby Reggio Mantovani Lazio v Petrarca Padova Femi-CZ Rovigo v Marchiol Mogliano Crociati Rugby FC v San Gregorio Catania Estra I Cavalieri Prato v L’Aquila Rugby III giornata (and. 22-23.10.11 h. 16.00/rit. 25-26.02.12 h. 15.00) Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano Mantovani Lazio v Crociati Rugby FC San Gregorio Catania v Femi-CZ Rovigo Rugby Reggio v L’Aquila Rugby Petrarca Padova v Estra I Cavalieri Prato IV giornata (and. 29-30.10.11 h. 16.00/03-04.03.12 h. 15.00) Estra I Cavalieri Prato v San Gregorio Catania Femi-CZ Rovigo v Mantovani Lazio Crociati Rugby FC v Marchiol Mogliano Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio L’Aquila Rugby v Petrarca Padova V giornata (and. 26-27.11.11 h. 15.00/rit. 10-11.03.12 h. 15.00) Mantovani Lazio v Cammi Calvisano Femi-CZ Rovigo v Crociati Rugby FC Rugby Reggio v Petrarca Padova Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato San Gregorio Catania v L’Aquila Rugby VI giornata (and. 03-04.12.11 h.15.00/rit. 24-25.03.12 h. 15.00) Cammi Calvisano v Femi-CZ Rovigo Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio Crociati Rugby FC v Rugby Reggio Petrarca Padova v San Gregorio Catania L’Aquila Rugby v Marchiol Mogliano VII giornata (and. 23.12.11 h. 15.00/rit. 31.03-01.04.12 h. 16.00) Cammi Calvisano v Crociati Rugby FC Mantovani Lazio v L’Aquila Rugby Femi-CZ Rovigo v Estra I Cavalieri Prato Rugby Reggio v San Gregorio Catania Marchiol Mogliano v Petrarca Padova VIII giornata (and. 07-08.01.12 h. 15.00/rit. 14-15.04.12 h. 16.00) Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano San Gregorio Catania v Mantovani Lazio L’Aquila Rugby v Femi-CZ Rovigo Petrarca Padova v Crociati Rugby FC Rugby Reggio v Marchiol Mogliano IX giornata (and. 28-29.01.12 h. 15.00/rit. 21-22.04.12 h. 16.00) Cammi Calvisano v L’Aquila Rugby Mantovani Lazio v Rugby Reggio Femi-CZ Rovigo v Petrarca Padova Crociati Rugby FC v Estra I Cavalieri Prato Marchiol Mogliano v San Gregorio Catania semifinali andata, 28/29 aprile 4° classificata v 1° classificata 3° classificata v 2° classificata semifinali ritorno, 5/6 maggio 1° classificata v 4° classificata 2° classificata v 3° classificata Finali Gara 1 - 12 maggio Gara 2 – 19 maggio Gara 3 (eventuale) – 26 maggio Campi di gara Marchiol Mogliano Stadio “Maurizio Quaggia” Via Ronzinella, Mogliano Veneto (TV) Mantovani Lazio Centro Sportivo “Giulio Onesti” Via dei Campi Sportivi 48, Roma San Gregorio Catania Campo “Monti Rossi” Via Wolfgang Goethe, Catania L’Aquila Rugby Stadio “Tommaso Fattori” Viale Gran Sasso, L’Aquila Crociati Rugby FC Stadio “XXV Aprile” Cortile San Martino, Parma Femi-CZ Rovigo Stadio “Mario Battaglini” Viale Algieri 45, Rovigo Rugby Reggio Campo “Crocetta Canalina” Via Assalini 7, Reggio Emilia Petrarca Padova Stadio Plebiscito Via Memo Geremia 2, Padova Cammi Calvisano Stadio “San Michele” Via San Michele 102, Calvisano (BS) Estra I Cavalieri Prato Stadio “Enrico Chersoni” Via Didaco Bessi 5, Prato

