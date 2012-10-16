ECCELLENZA, IL PALINSESTO RAI SPORT IV-IX NONA GIORNATA
16/10/2012
ECCELLENZA, IL PALINSESTO RAI SPORT IV-IX NONA GIORNATA Roma – Rai Sport, emittente proprietaria dei diritti del Campionato Italiano d’Eccellenza, ha definito il palinsesto dei posticipi del massimo campionato dal quarto al nono turno. Tutti gli incontri verranno trasmessi in diretta la domenica alle ore 15.00: Domenica 28 ottobre, ore 15.00 - diretta Rai Sport 1 Eccellenza, IV giornata M-Three San Donà v Mantovani Lazio Domenica 4 novembre, ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 Eccellenza, V giornata Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano Domenica 11 novembre, ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Eccellenza, VI giornata Cammi Calvisano v Marchiol Mogliano Domenica 25 novembre, ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 Eccellenza, VII giornata Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo Domenica 2 dicembre, ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Eccellenza, VIII giornata Crociati Rugby v Petrarca Padova Domenica 23 dicembre, ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Eccellenza, IX giornata Rugby Viadana v Cammi Calvisano
