ECCELLENZA, INFORMAZIONI BIGLIETTERIA FINALE 2
di Redazione
14/05/2012
ECCELLENZA, INFORMAZIONI BIGLIETTERIA FINALE 2 Calvisano (BS) – Sabato 19 maggio alle 16.30, al “San Michele” di Calvisano, va in scena il secondo atto della serie di finale del Campionato Italiano d’Eccellenza, con Cammi Calvisano ed Estra I Cavalieri Prato a contendersi il titolo di Campione d’Italia numero ottantadue. La sfida di sabato, dopo il successo colto dai gialloneri bresciani sabato scorso a Prato, è potenzialmente decisiva: alla squadra di Andrea Cavinato basta un pareggio per aggiudicarsi il terzo titolo della propria storia. Da oggi, presso la sede sociale del club lombardo in Via San Michele a Calvisano (orario 9-12, 15-19) è possibile acquistare in prevendita i biglietti per la finale al costo di 15€, settore unico. L’ingresso è gratuito per gli Under 16. Per info: +39.030.96.80.12, [email protected]
