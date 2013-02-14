L'AQUILA, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI MOGLIANO
di Redazione
14/02/2013
Eccellenza: per la seconda giornata di ritorno L’Aquila fa visita al Marchiol Mogliano Archiviata la cocente sconfitta maturata nei minuti finali dell’incontro con la Mantovani Lazio, L’Aquila Rugby è tornata a lavoro in vista della prima trasferta del girone di ritorno che vedrà i neroverdi fare visita al Marchiol Mogliano. Il gruppo di Umberto Casellato è un avversario ostico e ben preparato deciso a sfruttare la seconda parte del campionato per agguantare la zona play off. Consapevole del valore dell’avversario e dell’importanza dell’incontro il Director of Rugby Andy Key: “In questi giorni di preparazione prima del team run (previsto per domattina prima della partenza per Mogliano Veneto) i ragazzi si sono allenati molto concentrati ed attenti, desiderosi di lasciarsi alle spalle la deludente sconfitta di domenica scorsa quando gli ultimi minuti non hanno premiato la buona prestazione della squadra. Conosciamo bene il valore dei padroni di casa: il Marchiol Mogliano è un gruppo molto forte e ben organizzato; sarà un test importante per misurare la nostra crescita e l’efficacia del nostro gioco” – ha dichiarato il Director of Rugby Andy Key. La formazione: Falsaperla M., Di Massimo, Cocagi, Lorenzetti, Robinson; Falsaperla L., Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone; Fiore, Wilson; Cafaro, Subrizi, Milani. A disposizione: Conti, Bordonaro, Rotilio, Lofrese, Ceccarelli, Callori, Del Pinto, Paolucci. L'Aquila Rugby 1936 - Ufficio Stampa Isabella Franchi Mob. +39. 340.4657340 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.laquilarugby1936.com ( http://www.laquilarugby1936.com )
