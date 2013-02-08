L'AQUILA RUGBY, LA FORMAZIONE PER LA MANTOVANI LAZIO
di Redazione
08/02/2013
Al via il girone di ritorno: domenica ospite al Fattori la Mantovani Lazio. Derby del centro sud in occasione della prima giornata della seconda fase del campionato nazionale di Eccellenza. L’Aquila, 8 febbraio 2013 - Inizia domenica il girone di ritorno del campionato nazionale di Eccellenza: ospite al Fattori, per quello che ormai viene definito il derby del centro sud, la formazione romana della Mantovani Lazio. L’incontro, con inizio alle ore 15.00, è affidato alla direzione dell’arbitro Pennè e trasmesso in diretta televisiva su Rai Sport 1. “La partita di domenica con la Mantovani Lazio ha la stessa importanza di quella vinta con la formazione parmense: l’obiettivo è quello di mettere insieme altri importantissimi punti per staccarci ulteriormente dall’ultimo gradino della classifica. Sarà fondamentale scendere in campo con concentrazione e lucidità, con il carattere e la determinazione mostrati nell’ultima fase della partita con i Crociati, riproponendo lo stesso atteggiamento fin dal primo minuto e cercando di mantenerlo per tutto l’incontro” – ha dichiarato il tecnico aquilano Umberto Lorenzetti. La formazione: Falsaperla M., Di Massimo, Robinson, Cocagi, Lorenzetti; Falsaperla L., Santavicca; Turner, Zaffiri, Cialone; Vaggi, Wilson; Colaiuda, Cafaro, Milani. A disposizione: Subrizi, Bordonaro, Rotilio, Fiore, Lofrese, Callori, Paolucci, Del Pinto. Spazio ai più piccoli nel concentramento under 8, 10 e 12 di scena al Fattori prima della partita Eccellente prologo della partita L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio sarà il concentramento dedicato alle under 8, 10 e 12 che andrà in scena al Fattori a partire dalle ore 9.00 di domenica 10 febbraio. Il concentramento, frutto della collaborazione con la Polisportiva L’Aquila Rugby, vedrà la partecipazione di diverse squadre regionali: Cus L’Aquila Rugby 2011, Marsica Rugby Club, Old Pescara Rugby, Polisportiva Vussa Paganica, Rugby Sambuceto 2008, Sulmona Rugby e Polisportiva L’Aquila Rugby. I presidenti Marinelli e Cora invitano la cittadinanza a partecipare alla bella giornata di rugby sostenendo i piccoli atleti che si cimenteranno nel tempio del rugby aquilano e, a seguire, la squadra seniores neroverde che sarà protagonista del delicato derby del centro sud. L’AQUILA RUGBY 1936 Società sportiva dilettantistica a.r.l. UFFICIO STAMPA [email protected] ( mailto:[email protected] )
