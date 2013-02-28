L'AQUILA RUGBY, LA PROBABILE FORMAZIONE PER LA GARA INTERNA CON I CAVALIERI
di Redazione
28/02/2013
Fischio d’inizio alle ore 15.00 per il match tra L’Aquila e Prato, di scena allo stadio Tommaso Fattori sabato 2 marzo. Per la XIV giornata del campionato nazionale di Eccellenza i neroverdi avranno di fronte un avversario molto forte e fisico che, sul secondo gradino della classifica, è candidato, anche quest’anno, alla conquista del tricolore. “Affronteremo una delle squadre fisicamente più forti dell’Eccellenza: I Cavalieri, ora in seconda posizione, arriveranno motivati per proseguire la loro corsa, fin’ora ottima, e continuare quindi con la serie positiva di vittorie che sta caratterizzando la loro stagione. Da parte nostra abbiamo svolto una settimana di lavoro intensa e proficua, con allenamenti molto buoni: questo ci fa ben sperare che la squadra possa presentarsi emotivamente pronta e capace di incanalare le energie e l’entusiasmo di ciascun giocatore verso una prestazione all’altezza sia del nostro avversario, sia della volontà dei ragazzi di affrontare al meglio, dando il massimo, gli ospiti del Fattori” – ha dichiarato il tecnico aquilano Alessandro Laurenzi. Ancora troppi, purtroppo, gli infortunati: solo domani, al termine del team run, verrà ufficializzato il XV che scenderà in campo contro il Prato. Nella probabile formazione, annunciata oggi, torna nel ruolo di estremo il giovane aquilano Del Pinto, con Matteo Falsaperla spostato a centro insieme a Cocagi, e capitan Di Massimo e Robinson le ali; rinnovata anche la mediana con Lorenzetti e Callori. Tra gli avanti confermate le terze linee Turner, Zaffiri e Cialone, in seconda dovrebbe rientrare Vaggi accanto a Wilson, ed in prima il giovane tallonatore Cocchiaro tra i piloni Milani e Cafaro. L’AQUILA RUGBY 1936 UFFICIO STAMPA ( mailto:[email protected] )[email protected] ( mailto:[email protected] )
Redazione