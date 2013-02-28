[ECCELLENZA] M-THREE SAN DONA', LA FORMAZIONE PER LA GARA INTERNA CON CROCIATI
di Redazione
28/02/2013
Questa la formazione annunciata dallo staff tecnico dell’M-Three San Donà per la quattordicesima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza
contro Crociati Rugby di sabato 2 marzo allo Stadio “Pacifici”:
Secco; Robuschi, Iovu, Flynn, Sartoretto; Bacchin E., Mucelli; Molitika, Birchall, Di Maggio (cap); Sala, Lobberts; Filippetto, Kudin, Zanusso M.
a disposizione: Vian, Zanusso L., Montani, Rorato, Brussolo, Pilla, Cibin/Florian, Cendron
