MANTOVANI LAZIO OSPITA I CAMPIONI D'ITALIA DEL CALVISANO
di Redazione
28/02/2013
La Lazio Rugby, reduce dalla sconfitta sul filo di lana in casa contro Rovigo, sabato sarà di scena a Calvisano per la terza giornata di ritorno. Il match d’andata si era chiuso sul 30 a 25 per i campioni d’Italia, abili nella ripresa a ribaltare il 18 – 15 con cui si era chiuso il primo tempo. Impresa sfiorata quindi per il XV biancoceleste che, anche stavolta, sale a Calvisano con l’intenzione di giocarsela, nonostante una formazione assolutamente inedita a causa di una serie di infortuni e acciacchi. Indisponibili, infatti, per la trasferta lombarda, gli infortunati Mannucci, Riccioli, Bruni, Zanini e Young, insieme a Panico, impegnato con la Nazionale under 20 nel 6 Nazioni di categoria. Importante, invece, sul fronte dei recuperi, il rientro di Giulio Bisegni (già in campo la settimana scorsa con l’Under 23) e di Durandt Gerber. I due formeranno un’inedita coppia di centri, con Manu che sabato siederà in panchina. Rubini viene spostato nel ruolo di estremo, con le ali Tartaglia e Varani a completare il triangolo allargato. In mediana, come nella gara contro Rovigo, dovrebbero esserci Canale e Gargiullo. Per quanto riguarda invece gli avanti, sarà Dionisi, vera rivelazione dell’ultima parte del girone d’andata, a vestire la maglia numero otto; Ventricelli e Nitoglia le altre terze linee. In seconda, insieme a capitan Colabianchi, partirà Keogh. Tra i tre davanti, insieme a Fabiani e Pepoli, partirà ancora una volta titolare il figliol prodigo Cannone. Calcio d’inizio al San Michele di Calvisano alle 14:00; fischietto affidato al signor Spadoni di Padova. Formazione annunciata: Rubini Gi.; Tartaglia, Gerber, Bisegni, Varani; Gargiullo, Canale S.; Dionisi, Nitoglia M., Ventricelli; Keogh, Colabianchi (cap); Pepoli, Fabiani, Cannone. A disposizione: Lorenzini, Ricci, Pietrosanti, Nardi, Filippucci, Bonavolontà D., Sepe, Manu. All: De Angelis e Jimenez Mantovani Lazio - Ufficio Stampa Ferruccio Venturoli Mob. +39.329.6872096 @ [email protected] ( mailto:[email protected] )
