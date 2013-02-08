[ECCELLENZA] MARCHIOL MOGLIANO, LA FORMAZIONE PER VIADANA
08/02/2013
MOGLIANO - Domenica 10 febbraio inizia il girone di ritorno del massimo campionato di Rugby Italiano. Mogliano fa visita al Rugby Viadana che nella
partita di esordio riusci ad espugnare il Quaggia mettendo in mostra grande solidità, un ottima difesa e approfittando di tutte le occasioni concesse
da un Mogliano ancora in fase di rodaggio per marcare le mete della vittoria. Ora, passati alcuni mesi, Viadana ha confermato la propria forza
rimanendo sempre ai vertici della classifica ed essendo attualmente prima con un buon margine nei confronti delle squadre che lottano per il quarto
posto, l'ultimo disponibile per qualificarsi ai playoff. Per i biancoblù non si tratta di una gara facile ma la voglia di riprendersi quanto lasciato
all'andata è grande e non lasceranno nulla di intentato, come si è potuto notare anche dall'atteggiamento mantenuto durante gli allenamenti in
queste ultime due settimane. La vittoria contro il Petrarca ha inoltre permesso di affrontare questa gara con la giusta serenità senza l'assillo di
dover vincere a tutti costi. "Non sono queste le partite che mettiamo in preventivo di vincere", ci dice coach Casellato, "Andiamo a Viadana senza
nessuna pressione in un campo veramente difficile da espugnare, quindi sereni a fare il nostro gioco e il risultato che verrà sarà per noi il
termometro di dove siamo in questo momento." Sarà anche la giornata dei probabili o possibili rientri, in cui speriamo di poter vedere nuovamente
all'opera sia Luciano Rodriguez che Niccolò Fadalti. Quest'ultimo, dopo la lunga riabilitazione ha ottenuto finalmente il via libera dai medici e
scalpita impaziente di poter scendere in campo. Per lui è probabile una iniziale partenza dalla panchina. Al contrario, possibile l'impiego fin dai
primi minuti di Luciano Rodriguez a causa della convocazione di Edoardo Padovani per la partita della Nazionale Under 20 impegnata contro la Scozia
nel 6 Nazioni di categoria. Con lui, oltre a Giovanni Benvenuti e Filippo Guarducci, titolari contro la Francia a Caltanisetta, è stato convocato per
la trasferta scozzese anche Tommaso Boni, che sostituirà nel quindici di partenza proprio Benvenuti pronto a subentrargli dalla panchina nella
ripresa. Atteso alla sua prima uscita con i colori del Mogliano il neo acquisto Troy Nathan, che ha commentato così la sua prima settimana in Italia:
"Nessun problema di ambientamento, ho trovato davvero un bel gruppo di compagni ad accogliermi. Cercherò di trovare fin da subito un buon ritmo
partita per dare un grosso contributo al mio nuovo team. Spero di riuscirci già domenica nella gara contro Viadana."
Questi i possibili giocatori schierati per la partita di domenica 10 febbraio allo Stadio Zaffanella di Viadana, calcio d'inizio alle ore 15.00:
15 Candiago Vittorio, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Troy Nathan, 11 Galon, 10 Rodriguez, 9 Lucchese, 8 Steyn, 7 Barbini, 6 Candiago Edoardo(Cap.), 5
Pavanello, 4 Swanepoel, 3 Ravalle, 2 Costa Repetto, 1 Ceccato Andrea
a disp.: 16 Ceneda, 17 Gianesini, 18 Naka, 19 Maso, 20 Orlando, 21 Cerioni, 22 Fadalti, 23 Endrizzi
Ufficio Stampa Rugby Mogliano
