MOGLIANO RICEVE L'AQUILA: LA FORMAZIONE SCELTA DA CASELLATO

14/02/2013

- Sabato arriva al Quaggia la formazione de L'Aquila, penultima in classifica ma anche per questo da non sottovalutare in quanto alla ricerca costante di punti salvezza. Per Mogliano si tratta di una gara da non sbagliare e da affrontare dimenticando la delusione di domenica scorsa quando per pochissimo non è riuscita l'impresa di "violare" lo Stadio Zaffanella di Viadana. Sul fronte infortuni si aggiunge l'indisponibilità dell'estremo Vittorio Candiago, mentre a scopo precauzionale sono in dubbio Marco Barbini, Enrico Pavanello e anche l'utilizzo del rientrante Luciano Rodriguez, in campo per tutti gli ottanta minuti nell'ultimo match disputato. Ritornano a far parte del gruppo i Nazionali Under 20, impegnati nelle settimane precedenti nel 6 Nazioni di categoria che questo weekend osserva una pausa, pertanto dovrebbero esserci le alternative necessarie per consentire allo staff tecnico di poter scegliere la formazione più adatta da schierare. Questi i possibili giocatori convocati per la partita di sabato 16 febbraio allo Stadio Quaggia di Mogliano, calcio d'inizio alle ore 15.00: 15 Galon, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Nathan, 11 Fadalti, 10 Padovani, 9 Endrizzi, 8 Candiago Edoardo(Cap.), 7 Ceccato Andrea, 6 Orlando, 5 Bocchi, 4 Maso, 3 Ravalle, 2 Gianesini, 1 Costa Repetto a disp.: 16 Corbanese, 17 Ceneda, 18 Naka, 19 Swanepoel, 20 Steyn, 21 Lucchese, 22 Cerioni, 23 Boni/Guarducci Marchiol Mogliano - Ufficio Stampa Alfio Guarise Mob. +39. 333.4772518 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) - [email protected] ( mailto:[email protected] ) www.rugbymogliano.it ( http://www.rugbymogliano.it/ )  
