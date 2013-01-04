[ECCELLENZA] MOGLIANO VERSO PRATO: &quot;I CAVALIERI LA SQUADRA PIU' FORTE D'ITALIA&quot;

"Prato in questo momento è la squadra più forte in Italia, lo dicono i risultati; ha vinto tutti gli scontri diretti con le prime 6 della classifica

(ad eccezione del Rovigo, sconfitta che risale però a fine ottobre). E’ la squadra italiana che ha anche i migliori risultati in Coppa escludendo

la prima partita a Grenoble. Siamo consapevoli quindi che per noi in questo momento è una partita al di fuori della nostra portata, cercheremo di

dare il massimo ma non sono questi i punti che mettiamo in preventivo per la classifica. Cercheremo di restare più attaccati possibile al risultato,

ma ripeto con il Prato di questo momento non sarà facile. Fondamentale sarà per noi la fase di conquista nelle mischie e nelle touches, nelle quali

dovremo essere veramente performanti per dare meno possesso possibile alla loro linea di trequarti e al loro giocatore più pericoloso, Ngawini. Sono

molto contento della designazione arbitrale, Mitrea oggi è sicuramente l’arbitro più in forma, se VIADANA – CALVISANO è stata una bella partita

una parte del merito va anche all’arbitro. Non ci saranno così dubbi di sorta, abbiamo il meglio in Italia e forse anche in Celtic.Affrontiamo

questa partita comunque sereni e consapevoli che ci servirà anche per sapere se abbiamo fatto dei miglioramenti rispetto agli scontri diretti contro

Calvisano e Rovigo" ha detto il tecnico del Marchiol Mogliano Umberto Casellato annunciando la squadra per la trasferta in Toscana.

Questi i convocati per la partita di domenica 6 gennaio allo Stadio Chersoni di Prato, calcio d'inizio alle ore 15.15 (diretta Rai Sport):

15 Candiago Vittorio, 14 Onori, 13 Ceccato Enrico, 12 Cerioni, 11 Galon, 10 Padovani, 9 Lucchese, 8 Steyn, (Cap.), 7 Barbini, 6 Candiago Vittorio

(Cap.), 5 Pavanello, 4 Swanepoel, 3 Ravalle, 2 Costa Repetto, 1 Ceccato Andrea

a disp.: 16 Ceneda, 17 Gianesini, 18 Naka, 19 Maso, 20 Bocchi, 21 Endrizzi, 22Benvenuti, 23 Giabardo/Guarducci



