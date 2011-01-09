Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

Eccellenza: Mogliano vs Lazio - LE FOTO

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

MARCHIOL Rugby MOGLIANO v MANTOVANI LAZIO  11 - 12 Il Rugby Mogliano capitola in casa, allo stadio Quaggia, contro la Mantovani Lazio in una partita giocata punto a punto fino al fischio finale. [caption id="attachment_2702" align="aligncenter" width="300" caption="Mogliano, 08/01/2011 Rugby Eccellenza: Marchiol Mogliano vs Lazio - Luigi Niccol˜ Fadalti"][/caption] [caption id="attachment_2700" align="aligncenter" width="300" caption="Mogliano, 08/01/2011 Rugby Eccellenza: Marchiol Mogliano vs Lazio"][/caption] [caption id="attachment_2703" align="aligncenter" width="300" caption="Mogliano, 08/01/2011 Rugby Eccellenza: Marchiol Mogliano vs Lazio"][/caption] [caption id="attachment_2704" align="aligncenter" width="300" caption="Mogliano, 08/01/2011 Rugby Eccellenza: Marchiol Mogliano vs Lazio"][/caption] Tutto il reportage fotografico nel sito di Marco Sartori

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Vittoria importante in casa per la Gran Sasso Rugby contro la Neroniana Anzio.‏

Articolo Successivo

Il Rugby Banco di Brescia a Milano per l'ultima giornata del girone d'andata.

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

FEMI-CZ RRD: ROVIGO IN FINALE, PETRARCA BATTUTO 18-9

12/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

FEMI-CZ RRD: AL PLEBISCITO IL DERBY DI SEMIFINALE ANDATA TERMINA IN PARIT&Agrave; 10-10

05/05/2019