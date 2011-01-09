Eccellenza: Mogliano vs Lazio - LE FOTO
di Redazione
09/01/2011
MARCHIOL Rugby MOGLIANO v MANTOVANI LAZIO 11 - 12 Il Rugby Mogliano capitola in casa, allo stadio Quaggia, contro la Mantovani Lazio in una partita giocata punto a punto fino al fischio finale. [caption id="attachment_2702" align="aligncenter" width="300" caption="Mogliano, 08/01/2011 Rugby Eccellenza: Marchiol Mogliano vs Lazio - Luigi Niccol˜ Fadalti"][/caption] [caption id="attachment_2700" align="aligncenter" width="300" caption="Mogliano, 08/01/2011 Rugby Eccellenza: Marchiol Mogliano vs Lazio"][/caption] [caption id="attachment_2703" align="aligncenter" width="300" caption="Mogliano, 08/01/2011 Rugby Eccellenza: Marchiol Mogliano vs Lazio"][/caption] [caption id="attachment_2704" align="aligncenter" width="300" caption="Mogliano, 08/01/2011 Rugby Eccellenza: Marchiol Mogliano vs Lazio"][/caption] Tutto il reportage fotografico nel sito di Marco Sartori
Articolo Precedente
Vittoria importante in casa per la Gran Sasso Rugby contro la Neroniana Anzio.
Articolo Successivo
Il Rugby Banco di Brescia a Milano per l'ultima giornata del girone d'andata.
Redazione