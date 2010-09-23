Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ECCELLENZA, OMOLOGAZIONE INCONTRO MANTOVANI LAZIO v PETRARCA PADOVA

Redazione Avatar

di Redazione

23/09/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
COMUNICATO GIUDICE SPORTIVO ' CAMPIONATO ECCELLENZA OMOLOGAZIONE INCONTRO MANTOVANI LAZIO v PETRARCA PADOVA Roma ' Il Giudice Sportivo della FIR ha omologato in data odierna, con il risultato conseguito sul campo, l'incontro del 12 settembre 2010 tra Mantovani Lazio e Petrarca Padova, conclusosi sul 13-25 e la cui omologazione era stata sospesa per accertamenti. A chiarimento della decisione di sospensione della omologazione, di seguito si riepilogano i motivi che in primo tempo hanno portato il Giudice Sportivo alla suddetta decisione. Il giocatore Pelizzari Marco (Mantovani Lazio), inserito nell'elenco giocatori, fra quelli a disposizione, con il n. 18, à¨ entrato in campo al 22Â° minuto del secondo tempo per sostituire il n. 8. Orbene, detto giocatore risultava in base alla documentazione in possesso della Federazione e trasmessa all'Ufficio del GSN come abilitato alla pratica sportiva per mesi quattro a far tempo dal 7 maggio 2010 e sino al 7 settembre 2010. Quanto sopra a seguito di un primo certificato reso dalla Clinica 'Villa Stuart Sport Clinic' 'Istituto di Medicina dello Sport' in data 7 maggio 2010, prot. NÂ° 2010 S-02 AN/mr che lo sospendeva dall'attività  sportiva agonistica del Rugby in attesa di accertamenti cardiologici richiesti, certificato rimesso a tutte le parti interessate: il giocatore, la ASL RM/E, la F.I.R , la Mantovani Lazio. Sotto la stessa data, peraltro, La Clinica di cui sopra emetteva altro certificato con la causale : 'l'atleta di cui sopra (Pelizzari Marco) sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni alla pratica agonistica dello sport 'Rugby. Il presente certificato ha validità  di mesi 4 e scadrà  il 7.09.2010'. Dal momento che, apparentemente, l'atleta in questione non risultava essere stato sottoposto ad ulteriore visita prima della data del 7 settembre 2010, il Giudice Sportivo della FIR ha sospeso l'omologazione ed ha richiesto le risultanze documentali in possesso della Federazione, che, tuttavia, non risultava anch'essa essere stata aggiornata. In data 17 settembre 2010 lo stesso giocatore Pelizzari Marco si à¨ peraltro presentato all'Ufficio del Giudice Sportivo ed ivi ha depositato ' in originale ' il certificato stilato sempre dalla stessa Clinica Villa Stuart con il quale si riferisce : ' l'atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni alla pratica agonistica dello sport ' Rugby ' il presente certificato ha validità  di mesi 12 e scadrà  il 08/05/2011'. Detto certificato peraltro non risulta, come il primo, essere stato inoltrato a tutte le parti ed in particolare alla F.I.R. tanto che, su sollecitazione, la ripetuta Clinica Villa Stuart ' Istituto di Medicina dello Sport ha fatto pervenire alla segreteria della Commissione Medica della F.I.R. in data 15/09/2010 lettera esplicativa del seguente tenore: 'atleta Pelizzari Marco. Il presente certificato ( id est quello scadente il giorno 08.05.2011) va ad integrare il precedente con validità  di quattro mesi e per motivi medico-legali riporta la stessa data di apertura della cartella clinica, quando il Pelizzari à¨ stato sottoposto alla visita per l'idoneità  sportiva agonistica.' Da altra documentazione rilasciata dalla Villa Stuart si apprende che la data dei test à¨ quella del 3 settembre 2010 e la data del referto à¨ quella del 07.09.2010. In definitiva, dal momento che di fatto il giocatore Pelizzari Marco à¨ stato, tempestivamente e comunque prima della data del suo utilizzo nella partita del 12 settembre c.a., ritenuto idoneo alla pratica sportiva, il Giudice Sportivo giudica comprovata l'anteriorità  della ulteriore visita medica e relativa idoneità  rispetto alla gara in osservazione ed omologa la stessa come innanzi indicato. La classifica del Campionato Italiano d'Eccellenza à¨ quindi aggiornata come segue: Classifica: Petrarca Padova punti 10; HBS GranDucato Parma 9; Estra I Cavalieri Prato 8; Futura Park Rugby Roma, Banca Monte Parma Crociati 6; Femi-CZ Rugby Rovigo 5; Marchiol Mogliano 1; L'Aquila Rugby, Mantovani Lazio 0; Casinà² di Venezia* -4 *quattro punti di penalizzazione per mancata attività  giovanile Â  Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

STATISTICHE ECCELLENZA - II GIORNATA

Articolo Successivo

ECCELLENZA, DESIGNAZIONI ARBITRALI SECONDA GIORNATA

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012