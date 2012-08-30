Home Senza categoria ECCELLENZA, PALINSESTO RAI PRIME TRE GIORNATE

ECCELLENZA, PALINSESTO RAI PRIME TRE GIORNATE

di Redazione 30/08/2012

ECCELLENZA, PALINSESTO RAI PRIME TRE GIORNATE Roma – Rai Sport ha ufficializzato il palinsesto delle prime tre giornate del Campionato Italiano d’Eccellenza, al via nel fine-settimana del 22-23 settembre. Ad inaugurare la stagione televisiva del massimo campionato nazionale, domenica 23 settembre in diretta Rai Sport 1 alle ore 15 dal Peroni Stadium San Michele, saranno i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano che riceveranno nell’occasione le neopromosse Fiamme Oro Roma. Nel secondo turno, domenica 30 settembre, diretta Rai Sport 1 sempre alle 15 dal Crocetta Canalina di Reggio Emilia, dove i padroni di casa ospitano gli Estra I Cavalieri Prato, finalisti 2011/2012. Per la terza giornata, infine, diretta Rai Sport 1 alle 15 di domenica 7 ottobre per la grande classica del rugby italiano, il derby tra il Petrarca Padova e la Vea-FemiCZ Rovigo in programma allo Stadio Plebiscito. Eccellenza – I giornata 23.09.12 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Cammi Calvisano v Fiamme Oro Roma Eccellenza – II giornata 30.09.12 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Rugby Reggio v Estra I Cavalieri Prato Eccellenza – III giornata 07.10.12 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Petrarca Padova v Vea-FemiCZ Rovigo

