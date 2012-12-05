Loading...

ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT GENNAIO 2013

05/12/2012

ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT GENNAIO 2013 Roma – Rai Sport ha definito il palinsesto del Campionato Italiano d’Eccellenza per il mese di gennaio 2013: Domenica 6 gennaio, X giornata Diretta Rai Sport 1, ore 15.00 Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano Domenica 27 gennaio, XI giornata Diretta Rai Sport 1, ore 15.00 Marchiol Mogliano v Petrarca Padova
