ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT - POSTICIPO IX GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

24/01/2012

PALINSESTO RAI SPORT – POSTICIPO IX GIORNATA FEMI-CZ ROVIGO v PETRARCA PADOVA DOMENICA ORE 18 RAI SPORT 2 Roma – L’incontro tra Femi-CZ Vea Rovigo e Petrarca Padova, valido per la nona ed ultima giornata del girone d’andata del Campionato Italiano d’Eccellenza con calcio d’inizio alle ore 15.00 di domenica 29 gennaio allo Stadio “Mario Battaglini” verrà trasmesso in diretta sul portale http://raisport.rai.it ed in differita alle ore 18.00 su Rai Sport 2. L’incontro mette di fronte le due protagoniste della Finale 2010/2011, giocata proprio al “Battaglini” il 28 maggio scorso e vinta dal Petrarca Padova al termine di ottanta emozionanti minuti. Padova e Rovigo si sfideranno nel massimo campionato per la centoquarantottesima volta nella propria storia.
