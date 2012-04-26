ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT - SEMIFINALI D'ANDATA
di Redazione
26/04/2012
ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT - SEMIFINALI D’ANDATA Roma – Questo il palinsesto di Rai Sport per il turno d’andata delle semifinali del Campionato Italiano d’Eccellenza, in programma tra sabato 28 e domenica 29 aprile: Sabato 28 aprile - Rai Sport 1 – diretta dalle ore 17.15 Femi-CZ Vea Rovigo v Cammi Calvisano Domenica 29 aprile – Rai Sport 2 – diretta dalle ore 17.30 Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato
