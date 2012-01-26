Loading...

ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT X-XVI GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

26/01/2012

ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT X-XVI GIORNATA Roma – Rai Sport, proprietaria dei diritti del Campionato Italiano d’Eccellenza, ha reso noti i posticipi domenicali del massimo campionato che verranno teletrasmessi nei mesi di febbraio e marzo. Ulteriori dettagli sui canali e sugli orari di trasmissione verranno ufficializzati successivamente. X giornata – 5 febbraio 2012 Cammi Calvisano v Petrarca Padova XI giornata – 19 febbraio Marchiol Mogliano v Femi-CZ Vea Rovigo XII giornata – 26 febbraio Estra I Cavalieri Prato v Petrarca Padova XIII giornata – 4 marzo Marchiol Mogliano v BancaMonteParma Crociati XIV giornata – 11 marzo Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano XV giornata – 25 marzo Femi-CZ Vea Rovigo v Cammi Calvisano XVI giornata – 1 aprile L’Aquila 1936 v Mantovani Lazio
