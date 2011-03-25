Home Senza categoria ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT - XIV/XVI GIORNATA

ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT - XIV/XVI GIORNATA

di Redazione 25/03/2011

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

[gallery] ECCELLENZA, PALINSESTO RAI SPORT XIV/XVI GIORNATA Roma – La Federazione Italiana Rugby e Rai Sport hanno definito il palinsesto per le giornate dalla quattordicesima alla sedicesima del Campionato Italiano d’Eccellenza. Domenica 3 aprile il posticipo televisivo del quattordicesimo turno vedrà le telecamere puntate sul derby tra Petrarca Padova e Femi-CZ Rovigo, con calcio d’inizio e diretta Rai Sport 2 e streaming web su raisport.rai.it alle ore 15.00. Una settimana più tardi, con calcio d’inizio alle ore 15.00 e differita alle ore 20.30 su Rai Sport 1, si gioca un altro match di vertice con il Petrarca Padova in visita agli Estra I Cavalieri Prato. Domenica 17 aprile, sedicesima giornata, derby in diretta tv alle 15.00 su Rai Sport 2 con i BancaMonteParma Crociati e l’HBS GranDucato Parma che si sfidano in una stracittadina potenzialmente decisiva per la qualificazione ai play-off scudetto. Questa la programmazione in dettaglio: Domenica 3 aprile, ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 – XIV giornata Petrarca Padova v Femi-CZ Rovigo Domenica 10 aprile, ore 20.30 – differita Rai Sport 1 – XV giornata Estra I Cavalieri Prato v Petrarca Padova (calcio d’inizio ore 15.00) Domenica 17 aprile, ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 – XVI giornata BancaMonteParma Crociati v HBS GranDucato Parma

Condividi Facebook Twitter Whatsapp