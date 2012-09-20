Home Senza categoria ECCELLENZA, PARTE LA STAGIONE 2012/2013

ECCELLENZA, PARTE LA STAGIONE 2012/2013

di Redazione 20/09/2012

ECCELLENZA, PARTE LA STAGIONE 2012/2013 IL NEO-PRESIDENTE FIR GAVAZZI A MILANO LANCIA LA CORSA ALLO SCUDETTO N.83 Milano - Si è tenuta oggi a Milano la cerimonia di presentazione dell’ottantatreesimo Campionato Nazionale di Rugby d’Eccellenza. L’evento, salutato anche dall’assessore allo sport lombardo Luciana Ruffinelli e dall’esponente della direzione generale dello sport di Milano Dario Moneta, ha rappresentato la prima uscita pubblica del nuovo presidente federale Alfredo Gavazzi, chiamato non più tardi di cinque giorni fa a raccogliere l’eredità di Giancarlo Dondi, in carica per quattro mandati consecutivi. “Sono contento di constatare – ha tenuto a sottolineare il Presidente Gavazzi dopo aver ringraziato le istituzioni, gli sponsor federali e Rai Sport – che quest’anno più che mai le giovani generazioni saranno protagoniste del campionato d’Eccellenza, che diventerà per noi sempre più importante in futuro e che, per quest’anno, mi aspetto particolarmente equilibrato. E’ importante che i giovani si impongano sulla scena nazionale e possano così proporsi in prospettiva azzurra. Sono un uomo di Club – ha concluso Gavazzi – per questo comprendo perfettamente lo stato d’animo di chi si è presentato oggi. Il mio augurio è che tutti possano vivere una grande competizione, all’insegna dello spettacolo, del fair play e del più sano agonismo. Dobbiamo tenere ben presenti i valori del nostro sport, che ci hanno sempre distinto nel panorama sportivo e che formano alla vita dopo il rugby”. Le 12 società dell’Eccellenza, orgogliose di mostrare ai media le divise con le quali affronteranno le gare della nuova stagione, sono state parte attiva della presentazione: ognuno dei 12 capitani ha risposto alle domande poste dal vicedirettore di Rai Sport, Jacopo Volpi illustrando speranze ed aspettative per la stagione. Proprio la Rai figurerà – con ventisette incontri domenicali in diretta - tra i protagonisti dell’Eccellenza che scatta sabato, impegnata a trasmettere in diretta alle 15.00 della domenica un match per ogni turno di Campionato, fino alla diretta delle gare valide per l’assegnazione del titolo tricolore, che da quest’anno torna a disputarsi in gara unica. Lo spot televisivo creato per promuovere gli incontri della palla ovale e mostrato qui in anteprima ha proiettato già gli appassionati verso l’incognita più intrigante: chi toglierà lo scettro a Calvisano? Con il ringraziamento agli sponsor dell’Eccellenza, Birra Peroni, Adidas e Studio Scialpi, l’attenzione è stata immediatamente spostata al prossimo week end, per entrare già nel vivo dell’emozione con il primo turno dell’ottantatreesimo Campionato di rugby d’Eccellenza. Di seguito il calendario della prima giornata, al via sabato alle ore 16: Eccellenza – I giornata – 22.09.12 – ore 16.00 Marchiol Mogliano v Rugby Viadana arb. Ruiz (FFR) g.d.l. Spadoni (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Favero (Treviso) Crociati Rugby v Vea-FemiCZ Rovigo Delta arb. Falzone (Padova) g.d.l. Bertelli (Brescia), Cusano (Vicenza) quarto uomo: Pulpo (Brescia) Mantovani Lazio v L’Aquila Rugby arb. Damasco (Napoli) g.d.l. De Martino (Napoli), Commone (Napoli) quarto uomo: Masetti (Arezzo) Petrarca Padova v Rugby Reggio – si gioca al “Memo Geremia” arb. Pennè (Milano) g.d.l. Blessano (Treviso), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Brescacin (Treviso) Estra I Cavalieri Prato v M-Three San Donà arb. Traversi (Rovigo) g.d.l. Belvedere (Roma), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Armanini (Parma) 23.09.12 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Cammi Calvisano v Fiamme Oro Roma arb. Liperini (Livorno) g.d.l. Castagnoli (Livorno), Zucchi (Livorno) quarto uomo: Filizzola (Milano)

