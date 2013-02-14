[ECCELLENZA] PETRARCA, IL XV PER LA GARA CON FIAMME ORO
PETRARCA, IL XV PER LA GARA CON FIAMME ORO
Tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA ospita al
“Centro Geremia” della Guizza le Fiamme Oro SABATO 16 FEBBRAIO (ore 15, arbitro
Mitrea di Treviso). Un avversario, particolare, visto che in panchina siede
Pasquale Presutti, colonna del Petrarca per molti anni, prima da giocatore, poi
da allenatore. “Arriviamo a questa partita dopo una buona vittoria a Reggio
Emilia”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “dove siamo stati molto
efficaci per i primi 50 minuti. Sul punteggio ampiamente a nostro favore
abbiamo però avuto un calo di concentrazione e consentito il recupero degli
avversari. Con le Fiamme Oro sarà un'altra partita, verranno qui con la mente
sgombra, senza nulla da perdere perché sono già salvi. Inoltre sono molto ben
preparati, Pasquale conosce perfettamente l'ambiente del Petrarca.
Noi dovremo essere bravi a tenere alta la nostra concentrazione e a eseguire
il lavoro preparato in settimana nel modo più efficace. Il risultato sarà una
diretta conseguenza di quello che faremo vedere in campo”.
La probabile formazione del Petrarca: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Bertetti,
Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers,
Tveraga, Leso, Gega (capitano), Furia. A disp.: Novak, Damiano, Mercanti,
Targa, Bezzati, Billot, Sanchez, Bellini.
