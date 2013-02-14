Home Senza categoria [ECCELLENZA] PETRARCA, IL XV PER LA GARA CON FIAMME ORO

[ECCELLENZA] PETRARCA, IL XV PER LA GARA CON FIAMME ORO

di Redazione 14/02/2013

Tredicesima giornata del campionato di Eccellenza, e il PETRARCA ospita al

“Centro Geremia” della Guizza le Fiamme Oro SABATO 16 FEBBRAIO (ore 15, arbitro

Mitrea di Treviso). Un avversario, particolare, visto che in panchina siede

Pasquale Presutti, colonna del Petrarca per molti anni, prima da giocatore, poi

da allenatore. “Arriviamo a questa partita dopo una buona vittoria a Reggio

Emilia”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti, “dove siamo stati molto

efficaci per i primi 50 minuti. Sul punteggio ampiamente a nostro favore

abbiamo però avuto un calo di concentrazione e consentito il recupero degli

avversari. Con le Fiamme Oro sarà un'altra partita, verranno qui con la mente

sgombra, senza nulla da perdere perché sono già salvi. Inoltre sono molto ben

preparati, Pasquale conosce perfettamente l'ambiente del Petrarca.

Noi dovremo essere bravi a tenere alta la nostra concentrazione e a eseguire

il lavoro preparato in settimana nel modo più efficace. Il risultato sarà una

diretta conseguenza di quello che faremo vedere in campo”.

La probabile formazione del Petrarca: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Bertetti,

Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers,

Tveraga, Leso, Gega (capitano), Furia. A disp.: Novak, Damiano, Mercanti,

Targa, Bezzati, Billot, Sanchez, Bellini.





