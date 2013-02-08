Home Senza categoria PETRARCA RUGBY, LA FORMAZIONE PER REGGIO

di Redazione 08/02/2013

DOMENICA IL PETRARCA IN TRASFERTA A REGGIO Dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, prima di ritorno, e il PETRARCA è impegnato DOMENICA 10 febbraio in trasferta a Reggio Emilia (ore 14.30, arbitro Traversi di Rovigo). “Una partita che dovremo affrontare con la massima attenzione”, spiega il tecnico del Petrarca Andrea Moretti. “Reggio è una squadra che è cresciuta molto dall'inizio di stagione e non è sicuramente da sottovalutare. Ha degli avanti molto, fisici sui quali basa gran parte del suo gioco. Inoltre può contare su stranieri, Vaki tra tutti, che hanno dato maggiore stabilità e serenità alla squadra. Gli ultimi risultati ne confermano la competitività. Per questo noi dovremo scendere in campo molto concentrati e ordinati. Mi aspetto una battaglia molto fisica davanti, che dovremmo d'altro canto assolutamente vincere se vogliamo portare a casa il risultato e mantenere aperta la corsa per i play off”. La probabile formazione del Petrarca: Bortolussi, Innocenti, Favaro, Bertetti, Morsellino, Menniti-Ippolito, Travagli, Sarto, Conforti, Holmes, Mathers, Tveraga, Leso, Gega (capitano), Furia. A disp.: Novak, Damiano, Mercanti, Targa, Bezzati, Billot, Sanchez, Bellini. Ufficio Stampa Petrarca Rugby

