di Redazione
24/09/2010
[gallery] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE III GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI Roma ' Trasferta insidiosa per il Petrarca Padova domani nella terza giornata del Campionato Italiano d'Eccellenza. I tuttineri, unica squadra a punteggio pieno dopo i primi centosessanta minuti della stagione, scendono in campo alle ore 15.00 al 'Tommaso Fattori', campo di casa de L'Aquila Rugby: gli abruzzesi non hanno ancora raccolto punti e devono smuovere la propria classifica, ma l'anno scorso riuscirono a far valere il fattore campo fermando il Petrarca, lanciato verso le semifinali, sul 20-18. Sfida esterna anche per l'HBS GranDucato Parma, secondo ad una sola lunghezza dai padovani di Presutti. I ducali allenati dall'ex estremo azzurro Roland De Marigny salgono in Veneto per affrontare il Marchiol Mogliano, neopromossa ancora alla ricerca della prima affermazione nel massimo campionato e della prima meta stagionale dopo essere rimasta a secco nelle prime due uscite. Match da seguire con attenzione quello del 'Battaglini', con la Femi-CZ Rovigo che dopo la sconfitta subita contro GranDucato nella seconda giornata, prova a proseguire nella serie positiva contro gli Estra I Cavalieri Prato, terzi in classifica ma mai vittoriosi contro i Bersaglieri rossoblà¹ nel massimo campionato. Sempre alle 15.00 di sabato i Banca Monte Parma Crociati, quarti insieme alla Roma, tornano davanti al pubblico di casa per affrontare il fanalino di coda Casinà² di Venezia: i lagunari, penalizzati di quattro punti in classifica, devono cominciare a mettere fieno in cascina per uscire da una situazione che potrebbe presti diventare scomoda, ma il XV allenato da Frati vuole confermarsi nel gruppo di testa. Domenica alle 14.00, in diretta su Rai Sport 2 e sul portale www.raisport.rai.it ( http://www.raisport.rai.it ), si torna a giocare un derby capitolino con la matricola Mantovani Lazio che cerca la prima affermazione stagionale nella stracittadina in programma al 'Giulio Onesti' contro i cugini della Futura Park Rugby Roma, quarti insieme ai Crociati. Classifica: Petrarca Padova punti 10; HBS GranDucato Parma 9; Estra I Cavalieri Prato 8; Futura Park Rugby Roma, Banca Monte Parma Crociati 6; Femi-CZ Rugby Rovigo 5; Marchiol Mogliano 1; L'Aquila Rugby, Mantovani Lazio 0; Casinà² di Venezia* -4 *quattro punti di penalizzazione per mancata attività giovanile Classifica marcatori Wakarua (Estra I Cavalieri Prato) 32 punti; Paolucci (L'Aquila Rugby) 19; Law (Mantovani Lazio) e Bustos (Femi-CZ Rovigo) 17; Costa-Repetto (Petrarca Padova) 15; Alridge (Marchiol Mogliano) e Jones (HBS GranDucato Parma) 12; Myring (Futura Park Rugby Roma) 11; Spragg, Walsh (Petrarca Padova), Pace (Femi-CZ Rovigo) 10 Classifica metamen Costa-Repetto (Petrarca Padova) 3 mete; Spragg (Petrarca Padova), Pace (Femi-CZ Rovigo) 2; 25 giocatori 1 meta ULTIME DALLE SEDI L'Aquila, Stadio 'Tommaso Fattori' ' sabato 25 settembre, ore 15.00 Campionato Italiano d'Eccellenza, III giornata L'Aquila Rugby v Petrarca Padova L'Aquila Rugby (probabile formazione): Paolucci; Francesio, Di Massimo, Lorenzetti, Giampietri; Hostià¨, Menà¨; Basauri, Zaffiri (cap), Calcagno; Du Toit Vaggi; Lombardi Gatti, Massafra a disposizione: Subrizi, Fagnani, Nicolli, Collyer-Bristow, Ceccarelli, Santavicca, Cialone. all. Di Marco Petrarca Padova (probabile formazione): Bortolussi S.; Borgato, Sanchez, Bertetti, Spragg; Walsh, Chillon Alb.; Palmer, Galatro, Bezzati (cap); Tveraga, Fletcher; Fazzari, Costa Repetto, Chistolini a disposizione: Caporello, Gega, Naka, Sutto, Barbini Mar., Chillon Ale., Faggiotto, Favaretto. all. Presutti arb. De Santis (Roma) g.d.l. Colantonio (L'Aquila), Belvedere (Roma) quarto uomo: Romani (Roma) Così nel 2009/2010 Petrarca Padova v L'Aquila Rugby 46-27 L'Aquila Rugby v Petrarca Padova 20-18 Parma, Stadio 'Moletolo' ' sabato 25 settembre, ore 15.00 Campionato Italiano d'Eccellenza, III giornata Banca Monte Parma Crociati v Casinà² di Venezia Banca Monte Parma Crociati (formazione annunciata): Trevisan; En Naour, Damiani, Iannone, Orsi; Anversa (cap), Ireland; Ferrarini, Del Nevo, Maestri; Kolo'ofai, Minari; Coletti, Saccomani, Singh a disposizione: Lovotti, Giazzon, Boggiani, Manghi, Frati M., Garulli, Passera, Pozzi all. Frati F. Casinà² di Venezia (probabile formazione): Fiorani; Lunanova, MacRae (Daupi), Campagnaro, Bado; A. Canale, Gobbo; White, Boioli, Palandrani; Ciochina, Seale; Pettinari, Codo, Levaggi a disposizione: Ceglie, Gianesini, Previati, Tonello, Vassallo, Bonicelli, Veronese, Persico (Daupi) all. Marcuglia arb. Castagnoli (Livorno) g.d.l. Liperini (Livorno), Guerrieri (Treviso) quarto uomo: Borsetto (Rovigo) Così nel 2009/2010 Banca Monte Parma Crociati non iscritta Mogliano Veneto, Stadio Comunale ' sabato 25 settembre, ore 15.00 Campionato Italiano d'Eccellenza, III giornata Marchiol Mogliano v HBS GranDucato Parma Marchiol Mogliano (probabile formazione): Mulieri; Candiago V., Patrizio, Ceccato E., Fadalti; Arlidge, Lambrà¨; Borghetto, Candiago E., Orlando (cap); Stanfill, Minello; Nieuwoudt, Corbanese, Ceneda a disposizione: Meggetto, Saviozzi, Ceccato A., Pavanello E., Simion, Lucchese, Preo, Gerotto all. Eugenio HBS GranDucato Parma: Jones; Mortali, Galante, McCann, Onori; Gerber, Bronzini; Dunbar (cap), Contini, Barbieri A.; Vella, Pascu; Tripodi, Denti, Rizzelli a disposizione: Manici, Evans, Du Plessis, Caffini, Cigarini, Silva, Castagnoli, Goegan all. De Marigny/Prestera arb. Dordolo M. (Udine) g.d.l. Sandri (Trieste), Lento (Udine) quarto uomo: Marchesin (Venezia) Così nel 2009/2010 Marchiol Mogliano in Serie A Rovigo, Stadio 'Mario Battaglini' - sabato 25 settembre, ore 15.00 Campionato Italiano d'Eccellenza, III giornata Femi-CZ Rovigo Delta v Estra I Cavalieri Prato Femi-CZ Rovigo (formazione annunciata): Basson; Calanchini, Pace, De Gaspari, Bacchetti; Bustos, Legora; Guzman, Lubian, Persico; Montauriol, Reato; Ravalle, Mahoney (cap), Boccalon a disposizione : Damiano, Quaglio, Golfetti, Tumiati, Barion, Zanirato, Duca D., Stanojevic all. Roux Estra I Cavalieri Prato (probabile formazione): Wakarua, Mafi, Majstorovic, Rodwell (Von Grumbkov), Tempestini; Chiesa, Patelli; Soqeta, Petillo, Cristiano; Moore, Beccaris; Borsi (Stefani), Giovanchelli, Bocca. a disposizione: Neri, Stefani, Cazzola, Belardo, Canale, Vezzosi, Von Grumbkov, Goti all. De Rossi A./Gaetaniello Fabio arb. Falzone (Padova) g.d.l. Vivarini (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Sibillin (Treviso) Così nel 2009/2010 Femi-CZ Rovigo v Consiag I Cavalieri Prato 13-9 Consiag I Cavalieri Prato v Femi-CZ Rovigo 32-42 26.09.10 ' ore 14.00 ' diretta RaiSport2/raisport.rai.it Mantovani Lazio v Futura Park Rugby Roma arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Passacantando (L'Aquila), Pier'Antoni (Colleferro) quarto uomo: Rosamilia (Colleferro) Â Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico
