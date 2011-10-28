ECCELLENZA, PRESENTAZIONE IV GIORNATA
[gallery] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE IV GIORNATA Roma – La quarta giornata dell’Eccellenza segna l’esordio stagionale sul campo di casa, domani alle ore 15.00, per gli Estra I Cavalieri Prato: i toscani, capolisti insieme al Cammi Calvisano dopo le prime tre giornate, inaugurano il ristrutturato “Enrico Chersoni” di Iolo ricevendo la matricola Rugby Reggio. Sulla carta i tuttineri del tandem De Rossi/Frati partono favoriti e decisi ad inanellare la quarta vittoria consecutiva, ma i Diavoli rossoneri di Manghi e Ravazzolo arrivano alla loro seconda trasferta in Eccellenza dopo il successo interno colto domenica scorsa al Mirabello su L’Aquila. Sempre alle 15.00 la Femi-CZ Vea Rovigo prova a rialzare subito la testa davanti al pubblico di casa dopo l’inaspettata sconfitta della passata settimana a San Gregorio: i Bersaglieri ricevono la Mantovani Lazio, che divide con loro e con i campioni d’Italia del Petrarca la terza piazza, in una partita che i veneti non possono permettersi di sbagliare. Alle 15.30 altro match di fondamentale importanza sia per la parte alta della classifica che per la corsa-salvezza: il Cammi Calvisano riceve il San Gregorio Catania e se, da un lato, i bresciani di Andrea Cavinato possono con una vittoria provare a prendere il comando in solitaria dall’altro il XV etneo di Orazio Arancio vuole provare a conquistare ogni punto possibile in chiave salvezza. Alle sedici ultimo match di giornata, con L’Aquila che ospita al “Fattori” il Petrarca campione in carica: entrambe reduci da una sconfitta nella terza giornata – gli abruzzesi a Reggio Emilia, i padovani in casa con Prato – tanto gli aquilani che gli uomini di Presutti devono tornare subito al successo per tenere vive le rispettive ambizioni di stagione. Domenica alle ore 15.00, in diretta su Rai Sport 2 (replica sullo stesso canale alle ore 19.30), posticipo televisivo tra BancaMonteParma Crociati e Marchiol Mogliano che, appaiate a quota sei, dividono al momento la quarta piazza. ULTIME DALLE SEDI Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 29 ottobre, ore 15.00 Eccellenza, IV giornata Femi-CZ Vea Rovigo v Mantovani Lazio Femi-CZ Vea Rovigo (formazione annunciata): Basson; Lubian L., Van Niekerk, Pedrazzi, Bacchetti; Bustos, Wilson; Barry, Cristiano, Persico; Montauriol, Reato; Lombardi, Mahoney (cap.), Marsh a disposizione: Ceglie, Giazzon, Ravalle, Tumiati, Lubian E., Zanirato Michele, Duca, Pace all. Roux Mantovani Lazio (formazione annunciata): De Kock; Rotella, Giacometti, Manu, Varani; Gargiullo, Bonavolontà D.; Mannucci (cap), Ventricelli, Nitoglia M.; Van Jaarsveld, Siddons; Ryan, Lorenzini, Cannone a disposizione: Pietrosanti, Fabiani/Torda, Vannozzi, Colabianchi, Pelizzari/Filippucci, Bisegni, Bonavolontà E., Gentile all. Jimenez/De Angelis arb. Marrama (Padova) g.d.l. Roscini (Milano), Marchesin (San Donà) quarto uomo: Crivellini (Udine) Così nel 2010/2011 Mantovani Lazio v Femi-CZ Rovigo 10-23 Femi-CZ Rovigo v Mantovani Lazio 35-22 Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 29 ottobre, ore 15.00 Eccellenza, IV giornata Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio Estra I Cavalieri Prato (formazione annunciata): Wakarua; Tempestini, Von Grumbkov, Chiesa, Ngawini; Bocchino, Callori di Vignale; Saccardo, Belardo, Petillo; Bernini, Boscolo; Borsi, Giovanchelli, Ryan a disposizione: Stefani, Lupetti, Marino, Kolo'Ofai, Leonardi, Frati, Majstorovic, Lunardi all. Frati F./De Rossi A. Rugby Reggio (probabile formazione): Jones; Castagnoli, Apperley, Halse, Larini; Griffiths, Cigarini; Mannato, Perrone, Bezzi (cap); Pulli, Moore; Lanfredi, Bigi, Fontana a disposizione: Rizzelli, Scalvi, Riccardo, Delendati, Torlai, Carretta, Bricoli, Carra, Biancaniello, Carbone, Mora all. Manghi/Ravazzolo arb. Bertelli (Ferrara) g.d.l. Cason (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Fracasso (Padova) Così nel 2010/2011 Rugby Reggio in Serie A Calvisano, Stadio “San Michele” – sabato 29 ottobre, ore 15.30 Eccellenza, IV giornata Cammi Calvisano v San Gregorio Catania Cammi Calvisano: aggiornamenti su www.federugby.it/www.rugbycalvisano.it all. Cavinato San Gregorio Catania (formazione annunciata): Pucciariello; Giobbe, Gillingham, Valcastelli, Montanelli; Failla, Calabrese; Doria, Sarto, Van der Walt; Grimaldi, Sala; Famaausili, Rampa, Gentili a disposizione: Suaria, Lo Faro, Privitera, Amenta, Venturi, Leonardi, Daupi, Duca all. Arancio arb. Passacantando (L’Aquila) g.d.l. Sandri (Trieste), Armanini (Parma) quarto uomo: Borsetto (Varese) Così nel 2010/2011 San Gregorio Catania in Serie A L’Aquila, Stadio “Tommaso Fattori” – sabato 29 ottobre, ore 16.00 Eccellenza, IV giornata L’Aquila Rugby v Petrarca Padova L’Aquila Rugby (convocati): Subrizi, Marchetto, Pozzi, Perugini, Brandolini, Cocchiaro, Mammana, Cialone, Pegoretti, Zaffiri, Mereghetti, Di Cicco, Long, Leonardi, Dusi, Gerber, Antonelli, Lorenzetti, Di Massimo, Santavicca, Pezzopane, Del Pinto, Paolucci all. Di Marco Petrarca Padova (formazione annunciata): Hickey; Morsellino, Chillon Ale., Neehtling, Bortolussi; Walsh, Travagli; Palmer, Barbini, Persico; Sutto, Tveraga; Alonso, Gega, Costa Repetto a disposizione: Furia, Damiano, Caporello, Cavalieri, Targa, Billot, Faggiotto, Spragg all. Presutti arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. De Martino (Napoli), Brescacin (Treviso) quarto uomo: Radetich (Napoli) Così nel 2010/2011 L’Aquila Rugby v Petrarca Padova 16-32 Petrarca Padova v L’Aquila Rugby 38-6 Parma, Stadio “XXV Aprile” - domenica 30 ottobre, ore 15.00 Eccellenza, IV giornata - diretta Rai Sport 2 BancaMonteParma Crociati v Marchiol Mogliano BancaMonteParma Crociati: aggiornamenti su www.federugby.it all. Mazzariol Marchiol Mogliano: aggiornamenti su www.federugby.it all. Casellato arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Traversi (Rovigo), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Armanini (Parma) Così nel 2010/2011 Marchiol Mogliano v BancaMonteParma Crociati 6-10 BancaMonteParma Crociati v Marchiol Mogliano 16-13 Classifica: Cammi Calvisano, Estra I Cavalieri Prato* punti 10; Femi-CZ Vea Rovigo, Mantovani Lazio, Petrarca Padova 7; BancaMonteParma Crociati, Marchiol Mogliano 6; San Gregorio Catania, L’Aquila Rugby 5; Rugby Reggio 4 *quattro punti di penalizzazione
