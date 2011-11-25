ECCELLENZA, PRESENTAZIONE V GIORNATA
di Redazione
25/11/2011
[gallery] ECCELLENZA, PRESENTAZIONE V GIORNATA Roma – Dopo la sosta per l’Amlin Challenge Cup riparte nel week-end il massimo campionato nazionale, giunto alla quinta di andata. Tre incontri in programma nella giornata di sabato e due posticipi domenicali per un turno che può già spezzare in due la classifica. Inaugura la giornata, domani alle 14.00, il Cammi Calvisano co-primatista insieme agli Estra I Cavalieri Prato. I gialloneri di Andrea Cavinato fanno visita, sul campo del “Giulio Onesti” di Roma, alla Mantovani Lazio, quinta in classifica insieme ai BancaMonteParma Crociati. Gli emiliani, dal canto loro, scendono in campo alle 15.00 in casa della Femi-CZ Vea Rovigo, terza in classifica, e per i ducali di Mazzariol la trasferta del “Battaglini” può già rappresentare un momento fondamentale della stagione: una nuova sconfitta, infatti, rischierebbe di allontanare forse definitivamente i gialloblù dalla lotta per i play-off. Chiude il programma di sabato, sempre alle 15.00 al “Crocetta Canalina”, la sfida tra il Rugby Reggio, neopromosso ed attualmente fanalino di coda, ed i Campioni d’Italia del Petrarca Padova, attualmente quarti in classifica. Domenica alle 15.00 derby del Centro-Sud in diretta su Rai Sport 1, con le telecamere collegate per la prima volta dal “Monti Rossi” di Catania dove si affrontano San Gregorio e L’Aquila, appaiate in penultima posizione. Alla stessa ora l’altro posticipo mette di fronte il Marchiol Mogliano, quinto, agli Estra I Cavalieri Prato ancora imbattuti nel corso della stagione. ULTIME DALLE SEDI Roma, Centro CONI “Giulio Onesti” – sabato 26 novembre, ore 14.00 Eccellenza, V giornata Mantovani Lazio v Cammi Calvisano Mantovani Lazio: aggiornamenti su www.federugby.it all. Jimenez/De Angelis Cammi Calvisano (formazione annunciata): Appiani; Canavosio, Smith, Castello, Visentin; Griffen, Palazzani; Vunisa, Pascu, Erasmus; Beccaris, Hehea; Costanzo, Maistri, Lovotti a disposizione: Morelli, Birchall, Aluigi, Scanferla, Bergamo, Frapporti, Pavin, Gavazzi A. all. Cavinato arb. Falzone (Padova) g.d.l. Spadoni (Padova) e Reale (Bari)? quarto uomo: Pappalardo (Roma) Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 26 novembre, ore 15.00 Eccellenza, V giornata Femi-CZ Vea Rovigo v BancaMonteParma Crociati Femi-CZ Vea Rovigo (formazione annunciata): Basson; Pavan R., Pedrazzi, Van Niekerk, Pace; Duca, Wilson; Scholtz, Cristiano, Persico A.; Reato, Tumiati; Ravalle, Giazzon, Quaglio a disposizione: Lombardi, Mahoney, Boccalon, Maran, Lubian E., Merlo, Bustos, Lubian L. all. Roux BancaMonteParma Crociati (formazione annunciata): Damiani; Enodeh, Vengoa, En Naour, Alberghini; Farolini, Zucconi; Delnevo, Mandelli, Caffini; Fletcher, Van Vuren; Tripodi, Manici, Goegan a disposizione: Festuccia, Coletti, Ruffolo E., Sciacca, Ireland, Gennari, Magri, Singh all. Mazzariol arb. Liperini (Livorno)? g.d.l. Bertelli (Ferrara) e Mariotti (Ferrara) quarto uomo: Laurenti (Roma)?? Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – sabato 26 novembre, ore 15.00 Eccellenza, V giornata Rugby Reggio v Petrarca Padova? Rugby Reggio (formazione annunciata): Jones, Apperley, Castagnoli, Carra, Russotto, Griffiths, Bricoli, Perrone, Carretta, Balsemin, Pulli, Bezzi, Lanfredi, Bigi, Fontana a disposizione: Rizzelli, Scalvi, Delendati, Mori, Vaki, Carbone, Torlai, Cigarini, Giannotti, Larini all. Manghi Petrarca Padova: aggiornamenti su www.federugby.it all. Presutti arb. Roscini (Milano) g.d.l. Rizzo (Ferrara) e Sorrentino (Milano)? quarto uomo: Filizzola (Milano) Mogliano, Stadio “Maurizio Quaglia” – domenica 27 novembre, ore 15.00 Eccellenza, V giornata Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato Marchiol Mogliano: aggiornamenti su www.federugby.it all. Casellato Estra I Cavalieri Prato: aggiornamenti su www.federugby.it all. Frati F./De Rossi A. arb. Passacantando (L’Aquila)? g.d.l. Mitrea (Treviso) e Lento (Udine)? quarto uomo: Crivellini (Udine) Catania, Stadio “Monti Rossi” – domenica 27 novembre, ore 15.00 Eccellenza, V giornata – diretta Rai Sport 1 San Gregorio Catania v L'Aquila Rugby San Gregorio Catania: aggiornamenti su www.federugby.it all. Catania L’Aquila Rugby (convocati): Antonelli, Brandolini, Ceccarelli, Cialone, Colaiuda, De Gioia, Di Massimo, Dusi, Gerber, Leonardi, Long, Lorenzetti, Mammana, Marchetto, Mereghetti, Panetti, Paolucci, Pegoretti, Pozzi, Santavicca, Sebastiani G., Subrizi, Zaffiri. all. De Marco arb. Damasco (Napoli)? g.d.l. Belvedere (Roma) e Masetti (Arezzo)? quarto uomo: Costantino (Milano)? Classifica: Estra I Cavalieri Prato* e Cammi Calvisano punti 15; Femi-CZ Vea Rovigo 12; Petrarca Padova 11; Marchiol Mogliano 10; BancaMonteParma Crociati e Mantovani Lazio 7; L’Aquila e San Gregorio Catania 5; Rugby Reggio 4
