ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VI GIORNATA

02/12/2011
ECCELLENZA, PRESENTAZIONI VI GIORNATA DOMENICA DIRETTA RAI SPORT 2 H. 15.00 CAMMI CALVISANO v FEMI-CZ VEA ROVIGO Roma – In attesa del posticipo domenicale in diretta su Rai Sport 2 tra il Cammi Calvisano, neopromosso capolista, ed i vice-campioni d’Italia della Femi-CZ Vea Rovigo attualmente secondi in classifica il Campionato Italiano d’Eccellenza si accinge a vivere un sabato di incontri estremamente interessanti per le sorti della classifica. Alle 15.00 al “XXV Aprile” di Parma va in scena una prima assoluta del massimo campionato, il derby dell’Enza tra i BancaMonteParma Crociati e la matricola Rugby Reggio: una gara che, alla luce della difficile partenza del XV parmigiano e del difficile calendario toccato in sorte ai diavoli reggiani, assume i contorni di un match-salvezza. I Crociati di Mazzariol sono terzultimi a quota sette, due lunghezze davanti ai cugini rossoneri che occupano l’ultimo posto in classifica. Da ambo i lati, un successo nella gara di domani equivarrebbe dunque ad ossigeno puro prima delle due settimane di pausa per l’Amlin Challenge Cup. Alla stessa ora il Marchiol Mogliano di Umberto Casellato, insignito dal CIAR (Comitato Italiano Amatori Rugby) del premio di miglior allenatore dell’anno, prova a confermare le proprie ambizioni di alta classifica in casa de L’Aquila Rugby: i provinciali trevigiani, dopo la vittoria interna della scorsa settimana sul Prato, si sono portati in quinta posizione ed un nuovo successo li candiderebbe ufficialmente al ruolo di pretendenti ad un posto nei play-off. Per L’Aquila, penultima, ogni punto è prezioso in chiave salvezza. Alle 14.00 match interno non semplice per i Campioni d’Italia del Petrarca Padova che ospitano al “Memo Geremia” l’altra matricola di stagione, il San Gregorio Catania dell’ex flanker azzurro Orazio Arancio: i siciliani, sesti in classifica, hanno già messo in carniere due successi interni su Rovigo e L’Aquila ed inseguono il primo risultato utile lontano dal campo di casa mentre il Petrarca, terzo in graduatoria, sembra doversi ancora del tutto scrollare di dosso la polvere della pausa estiva che ha fatto seguito allo scudetto del maggio scorso. Completa il programma di giornata la gara delle ore 14.30 al “Chersoni” tra gli Estra I Cavalieri Prato, scivolati in terza posizione dopo la sconfitta di Mogliano, e la Mantovani Lazio reduce da due sconfitte consecutive ma capace la settimana passata di tenere testa per un’ora al Calvisano. I Cavalieri del duo Frati/De Rossi non possono sbagliare partita se vogliono provare a tornare in vetta ed a confermarsi tra le favorite per il titolo, le aquile laziali allenate da Jimenez e De Angelis con una vittoria possono allungare sensibilmente sulle zone più calde della classifica. Padova, Stadio “Memo Geremia” – sabato 3 dicembre, ore 14.00 Eccellenza, VI giornata Petrarca Padova v San Gregorio Catania Petrarca Padova (formazione annunciata): Hickey, Bortolussi, Bertetti, Neethling, Spragg, Walsh, Alb. Chillon, Kingi, Persico, Palmer, Cavalieri, Sutto, D'Agostino, Gega, Costa Repetto a disposizione: Furia, Gatto, Caporello, Targa, Barbini, Billot, Faggiotto, Ale. Chillon. all. Presutti San Gregorio Catania (formazione annunciata): Giobbe; Gillingham, Daupi, Valcastelli, Venturi; Pucciariello, Calabrese; Doria, Van der Walt, Sarto; Grimaldi, Amenta; Famaausili, Lo Faro, Suaria a disposizione: Gentili, Rampa, Bordonaro, Privitera, Todeschini, Leonardi, Montanelli, Duca. all. Arancio arb. Pennè (Milano) g.d.l. Bertelli (Brescia), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Favero (Treviso) Così nel 2010/2011 San Gregorio in Serie A Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 3 dicembre, ore 14.30 Eccellenza, VI giornata Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio Estra I Cavalieri Prato: Berryman; Ngawini, Von Grumbkov, Chiesa, Wakarua; Bocchino, Patelli; Nifo, Belardo, Leonardi E.; Cazzola F., Bernini; Marino Lupetti, Ryan a disposizione: Stefani, Giovanchelli, Balboni, Saccardo, Petillo, Callori, Murgier, Vezzosi. all. Frati F./De Rossi A. Mantovani Lazio: De Kock; Tartaglia, Giacometti, Manu, Varani; Gargiullo, Bonavolontà D.; Mannucci (cap), Filippucci, Siddons; Colabianchi, Van Jaarsveld; Ryan, Lorenzini, Cannone a disposizione: Vannozzi, Fabiani, Torda, Nardi, Pelizzari, Gentile, Bisegni, Giangrande/Bruni S. all. Jimenez/De Angelis arb. Blessano (Treviso) g.d.l. Falzone (Padova), Brescacin (Treviso) quarto uomo: Masetti (Roma) Così nel 2010/2011 Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio 22-9 Mantovani Lazio v Estra I Cavalieri Prato 16-21 Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 3 dicembre, ore 15.00 Eccellenza, VI giornata BancaMonteParma Crociati v Rugby Reggio BancaMonteParma Crociati (formazione annunciata): Rubini; Vengoa, Morisi, Damiani, Enodeh; Farolini, Ireland (cap.); Cicchinelli, Sciacca, Delnevo; Fletcher, Mandelli; Coletti, Festuccia, Milani a disposizione: Manici, Singh, Van Vuren, Zucconi, Gennari, Carritiello, Goegan. all. Mazzariol Rugby Reggio (formazione annunciata): Castagnoli; Apperley, Jones, Carra, Russotto; Griffiths, Cigarini; Mori, Perrone, Balsemin; Moore, Bezzi; Lanfredi, Bigi, Fontana a disposizione: Scalvi, Lanzano, Rizzelli, Carretta, Pulli, Delendati, Vaki, Bricoli, Larini, Mora, Biancaniello. all. Manghi arb. Marrama (Padova) g.d.l. Traversi (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Fracasso (Padova) Così nel 2010/2011 Rugby Reggio in Serie A L’Aquila, Stadio “Tommaso Fattori” – sabato 3 dicembre, ore 15.00 Eccellenza, VI giornata L’Aquila Rugby v Marchiol Mogliano L’Aquila Rugby: aggiornamenti su www.federugby.it all. De Marco Marchiol Mogliano (formazione annunciata): Candiago V.; Onori, Ceccato E., Patrizio, Perziano; Lucchese, Cornwell; Eyre, Burman, Lofrese; Fuser, Swanepoel; Ceccato A., Zara, Cenedese a disposizione: Meggetto, Cenedese, Pesce, Faraon, Endrizzi, Simion, Cerioni, Fadalti all. Casellato arb. Sironi (Colleferro) g.d.l. Masini (Roma), Commone (Napoli) quarto uomo: Fioretti (Napoli) Così nel 2010/2011 L’Aquila v Marchiol Mogliano 21-26 Marchiol Mogliano v L’Aquila Rugby 30-16 Calvisano, Stadio “San Michele” – domenica 4 dicembre, ore 15.00 Eccellenza, VI giornata – diretta Rai Sport 2 Cammi Calvisano v Femi-CZ Rovigo arb. Marcat (FFR) g.d.l. Roscini (Milano), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Filizzola (Milano) Così nel 2010/2011 Cammi Calvisano in Serie A Classifica: Cammi Calvisano punti 19; Femi-CZ Vea Rovigo 17; Estra I Cavalieri Prato* 16; Petrarca Padova 15; Marchiol Mogliano 14; San Gregorio Catania 9; Mantovani Lazio 8; BancaMonteParma Crociati 7; L’Aquila Rugby 6; Rugby Reggio 5 *Estra I Cavalieri Prato quattro punti di penalizzazione Classifica marcatori: Hickey (Petrarca Padova) 56 punti; Griffen (Cammi Calvisano) 52; Wakarua (Estra I Cavalieri Prato) 50; Bustos (Femi-CZ Vea Rovigo) 41; Zucconi (BancaMonteParma Crociati) 38; De Kock (Mantovani Lazio) 35; Cornwell (Marchiol Mogliano) 29; Calabrese (San Gregorio Catania) 26; Griffiths (Rugby Reggio) 23
