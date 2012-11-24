Home Senza categoria ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI

ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA - ULTIME DALLE SEDI

di Redazione 24/11/2012

ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA – ULTIME DALLE SEDI Roma – Conclusa la parentesi internazionale di novembre il Campionato Italiano d’Eccellenza riparte a pieno ritmo e la settima giornata, interamente in calendario nella giornata di domani, regala subito una serie di appuntamenti importanti per le varie zone della classifica. Si comincia alle 14.30 con un match potenzialmente decisivo in chiave salvezza, con il Rugby Reggio che dopo aver espugnato a sorpresa il “Battaglini” di Rovigo centrando il primo successo stagionale e risalendo così in decima posizione riceve al “Crocetta Canalina” L’Aquila Rugby, diretta concorrente per la salvezza, che insegue a due lunghezze ed è ancora alla ricerca della prima vittoria del 2012/13. Tanto i diavoli rossoneri che i neroverdi – affidati al nuovo director of rugby Andy Key – cercano punti pesanti per allontanarsi dall’ultimo posto, occupato al momento dai Crociati. Tutte alle ore 15.00 le altre cinque gare di giornata, a cominciare dalla sfida dello Zaffanella (differita Rai Sport 2 alle 22.00) tra il Rugby Viadana, capolista ed imbattuto, e la Vea-FemiCZ Rovigo scivolata in quinta posizione ed alla ricerca di un riscatto obbligatorio per non vedere le prime quattro prendere il largo. Sfida interessante anche a Padova, dove il Petrarca secondo in classifica riceve i Campioni d’Italia del Cammi Calvisano, attualmente in quarta posizione mentre gli Estra I Cavalieri Prato, terzi, ospitano al “Chersoni” una Mantovani Lazio protagonista sin qui di una stagione al di sotto delle aspettative ma capace comunque di rappresentare un cliente difficile per ogni avversario. Ultima chiamata, sul campo di casa, per il Marchiol Mogliano di Umberto Casellato: la rivelazione dell’anno scorso, falcidiata dagli infortuni in questa prima fase di campionato, è sesta a nove punti dalla zona play-off e riceve i Crociati, ultimi in graduatoria. Vittoria obbligata per Mogliano per sperare di ricucire lo svantaggio ma i Crociati di Mazzariol sono parsi in crescita nell’ultimo periodo ed hanno disperato bisogno di punti per uscire dai bassifondi. Infine, alla Caserma Gelsomini di Roma, si affrontano le Fiamme Oro e l’M-Three San Donà, ottave a pari punti: chi vince allunga a sufficienza sul fondo classifica da poter pensare di amministrare con serenità il vantaggio sino a fine campionato. Eccellenza – VII giornata – 25.11.12 ore 14.30 Rugby Reggio v L’Aquila Rugby ore 15.00 Marchiol Mogliano v Crociati Rugby Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo – differita Rai Sport 2 ore 22.00 Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio Petrarca Padova v Cammi Calvisano Fiamme Oro Roma v M-Three San Donà Classifica: Rugby Viadana punti 29; Petrarca Padova punti 27; Estra I Cavalieri Prato punti 25; Cammi Calvisano punti 23; Vea Femi Cz Rovigo Delta punti 18; Marchiol Mogliano punti 14; Mantovani Lazio punti 11; Fiamme Oro Roma e M-Three San Donà punti 10; Rugby Reggio punti 4; L’Aquila Rugby punti 2; Crociati Rfc punti 1. ULTIME DALLE SEDI – PROBABILI FORMAZIONI Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” – domenica 25 novembre, ore 14.30 Eccellenza, VII giornata Rugby Reggio v L’Aquila Rugby Rugby Reggio: Malneek; Castagnoli, Giannotti, Daupi, Mantovani; Bricoli, Cigarini; De Bruyn, Vaky, Mannato; Delendati, Perrone; Lanzano, Scalvi Giovanni, Lanfredi. a disposizione: Orabona, Bigi, Rizzelli, Bezzi, Scalvi Filippo, Torlai, Torri, Silva. all. Ghini L’Aquila Rugby (convocati): Brandolini, Cocchiaro, Subrizi, Rotilio, Colaiuda; Vaggi, Fiore, Wilson, Cialone, Di Cicco, Zaffiri, Turner; Santavicca, Fidanza, Falsaperla L., Paolucci, Antonelli, Lorenzetti, Del Pinto, Cocagi, Di Massimo, Falsaperla M., Palmisano, Cecchetti all. Lorenzetti arb. Marrama (Padova) g.d.l. Rizzo (Ferrara), Smiraldi (Piossasco, Torino) quarto uomo: Platania (Novi Ligure, Alessandria) Mogliano Veneto, Stadio “Quaggia” – domenica 25 novembre, ore 15.00 Eccellenza, VII giornata Marchiol Mogliano v Crociati Rugby Marchiol Mogliano (convocati): avanti: Barbini, Bocchi, Candiago Edoardo, Ceccato Andrea, Ceneda, Corbanese, Di Pietro, Fiorini, Gianesini, Maso, Naka, Pavanello, Ravalle, Stefani, Swanepoel; trequarti: Benvenuti, Boni, Candiago Vittorio, Canale, Ceccato Enrico, Cerioni, Endrizzi, Galon, Gazzola, Giabardo, Guarducci, Lucchese,Onori, Padovani all. Casellato Crociati Rugby: 15 Gennari; 14 Carritiello, 13 En Naour, 12 Castle, 11 Alberghini; 10 Farolini, 9 Zucconi; 8 Mandelli (cap), 7 Sciacca, 6 Dell’Acqua; 5 Lemkus, 4 Contini; 3 Ferrari, 2 Manghi, 1 Grassotti. a disposizione: 16 Silvestri, 17 Singh, 18 Pedrazzani, 19 Rimpelli, 20 Michel, 21 Magri, 22 Ferrini, 23 Goegan all. Mazzariol arb. Bertelli (Azzano Mella, Brescia) g.d.l. Bono (Coccaglio, Brescia), Armanini (Noceto, Parma) quarto uomo: Mezzetti (Noceto, Parma) Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – domenica 25 novembre, ore 15.00 Eccellenza, VII giornata – differita Rai Sport 2 ore 22.00 Rugby Viadana v Vea-FemiCZ Rovigo Rugby Viadana: Sintich; Albano, G. Pavan, Pizarro, R. Pavan; Apperley, Cowan; Padrò, Barbieri, Pascu; Fondse, Van Jaarsveld; Gilding, Santamaria (cap), Cenedese a disposizione: Denti, Marchini, Cagna, Monfrino, Moreschi, Bronzini, Robertson, Tizzi all. Phillips Vea-FemiCZ Rovigo: Basson; Pedrazzi, Sevealli, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Wilson; De Marchi, Jones, Persico; Montauriol, Tumiati; Ceglie, Datola, Quaglio a disposizione: Gaeta C., Anouer, Lombardi, Maran, Zanirato, Menon, Lubian, Ciochina all. Roux arb. Falzone (Montemerlo, Padova) g.d.l. Spadoni (Padova), Franzoi (S.Maria Di Sala, Venezia) quarto uomo: Sibillin (Casella D’Asolo, Treviso) Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – domenica 25 novembre, ore 15.00 Eccellenza, VII giornata Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio Estra I Cavalieri Prato: 15) Ngawini 14) Tempestini 13) Majstorovic 12) McCann 11) Sepe 10) Vezzosi 9) Patelli 8) Pellizzari 7) Del Nevo 6) Ruffolo 5) Bernini 4) Cavalieri 3) Roan 2) Giovanchelli 1) Borsi a disposizione: 16) De Gregori 17) Lupetti 18) Boscolo 19) Damiani 20) Frati 21) Ragusi 22) Lunardi 23) Garfagnoli. all. De Rossi A./Frati F. Mantovani Lazio: Geber; Tartaglia / Lo Sasso / Giancarlini, Bisegni, Manu, Varani; Rubini Giu., Bonavolontà D.; Mannucci (cap), Ventricelli, Riccioli; Keogh, Colabianchi; Young, Fabiani, Panico a disposizione: Lorenzini, Pepoli, Pietrosanti, Nardi, Riccioli, Gentile, Bruni S., Varriale / Giancarlini. All. De Angelis/Jimenez arb. Roscini (Legnano, Milano) g.d.l. Navarra (Trieste), Lento (Tricesimo, Udine) quarto uomo: Pulpo (Torbole Casaglia, Brescia) Padova, Stadio Plebiscito – domenica 25 novembre, ore 15.00 Eccellenza, VII giornata Petrarca Padova v Cammi Calvisano Petrarca Padova: Favaro; Bortolussi, Ziegler, Sanchez, Morsellino; Menniti Ippolito, Travagli; Ansell, Sarto, Targa (cap); Marthers, Giusti; Leso, Gega, Novak. a disposizione: Caporello, Damiano, D'Agostino, Tveraga, Bezzati, Conforti, Bertetti, Innnocenti, Billot. all. Moretti Cammi Calvisano: Berne, De Jager, Castello, Picone, Canavosio, Marcato, Griffen (capt), Vunisa, Scanferla, Brancoli, Hehea, Erasmus, Costanzo, Ferraro, Lovotti a disp. Scarsini, Beccaris / Gerosa, Morelli, Salvetti, Cicchinelli, Palazzani, Visentin / Vilk, Violi / Coletti. a disposizione: all. Cavinato arb. Pennè (Casalpusterlengo, Lodi) g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Filizzola (Trezzano Sul Naviglio, Milano) Roma, Caserma Gelsomini – domenica 25 novembre, ore 15.00 Eccellenza, VII giornata Fiamme Oro Roma v M-Three San Donà Fiamme Oro Roma: Barion, De Gaspari, Forcucci, Sapuppo (v. cap), Valcastelli, Boarato, Marinaro, Balsemin, Vedrani, Zitelli, Sutto, Mammana, Di Stefano, Vicerè (cap.), Cocivera a disposizione: Gentili, Cerqua, Pettinari, Santelli, Cerasoli, Calandro, Mariani, Massaro all. Presutti M-Three San Donà: 15 Secco, 14 Sartoretto, 13 Flynn, 12, Iovu, 11, Robuschi, 10 Dotta, 9 Rorato, 8 Molitika, 7 Birchall, 6 di Maggio, 5 Lobberts, 4 Sala, 3 Filippetto, 2 Zecchin, 1 Zanusso a disposizione: 16 Kudin, 17 Zamparo, 18 Gerini, 19 Mucelli, 20 Bacchin E, 21, Pilla, 22 Cibin, 23 Zanusso L all. Wright arb. Passacantando (L'Aquila) g.d.l. De Martino (Pomigliano D’Arco, Napoli), Ranalli (Sulmona, L’Aquila) quarto uomo: Fioretti (Melito Di Napoli, Napoli)

