ECCELLENZA, PRESENTAZIONE VII GIORNATA Roma – E’ il posticipo serale tra Femi-CZ Rovigo ed Estra I Cavalieri Prato, con calcio d’inizio fissato alle ore 18.00 al “Battaglini”, il piatto forte della settima giornata del Campionato Italiano d’Eccellenza, ultimo turno del 2011 prima della sosta natalizia. I “Bersaglieri” di Roux ed il XV toscano del duumvirato De Rossi-Frati, appaiate in vetta alla graduatoria a quota 21, si sfideranno in una gara che, quasi certamente, determinerà chi chiuderà l’anno in testa al massimo campionato. Cammi Calvisano e Petrarca Padova, in seconda posizione ad una sola lunghezza, potrebbero però approfittare di un pareggio al “Battaglini” per provare a portarsi a loro volta al comando: i gialloneri bresciani di Andrea Cavinato saranno in campo alle ore 15.00 sull’erba di casa del “San Michele” per affrontare i BancaMonteParma Crociati, precipitati in ultima posizione dopo la sentenza odierna del Giudice Sportivo federale; i Campioni d’Italia del Petrarca saranno invece ospiti alla stessa ora del Marchiol Mogliano in un derby veneto che potrebbe rilanciare le ambizioni di play-off dei trevigiani di Umberto Casellato o spaccare definitivamente in due la classifica del massimo campionato. Derby del Centro-Italia, sempre alle 15.00, al “Fattori” dove L’Aquila riceve la Mantovani Lazio: per entrambe, chiudere l’anno con una vittoria può significare una importante ipoteca sulla permanenza nella massima serie. Situazione analoga al “Crocetta Canalina” di Reggio Emilia, dove i diavoli rossoneri padroni di casa, risaliti a pari punti con L’Aquila, ricevono i siciliani del San Gregorio alle ore 14.00 in diretta su Rai Sport 2. ULTIME DALLE SEDI Reggio Emilia, Stadio “Crocetta Canalina” - venerdì 23 dicembre, ore 14.00 Eccellenza, VII giornata – diretta Rai Sport 2 Rugby Reggio v San Gregorio Catania Rugby Reggio (probabile formazione): Jones; Biancaniello, Carra, Castagnoli, Apperley; Griffiths, Cigarini; Moore, Vaki, Balsemin; Pulli, Bezzi; Lanfredi, Bigi, Rizzelli a disposizione: Cagna, Esposito, Scalvi, Lanzano, Delendati, Torlai, Perrone, Carretta, Bricoli, Carbone, Giannotti, Russotto, Larini. all. Manghi San Gregorio Catania (formazione annunciata): Todeschini; Montanelli, Daupi, Valcastelli, Gillingham; Pucciariello (cap.), Calabrese; Amenta, Sarto, Van der Walt; Sala, Grimaldi; Faamausili, Privitera, Suaria. a disposizione: Lo Faro, Gentili, Bordonaro, Venturi, Failla, Giobbe, Leonardi, Duca all. Arancio arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Blessano (Treviso), Marchesin (San Donà, VE) quarto uomo: Valbusa (Treviso) Calvisano, Stadio “San Michele” – venerdì 23 dicembre, ore 15.00 Eccellenza, VII giornata Cammi Calvisano v Banca Monte Parma Crociati Cammi Calvisano (formazione annunciata): Pavin; Canavosio, Berne, Sossi, Smith; Griffen (cap), Palazzani; Vunisa, Pascu, Erasmus; Hehea, Beccaris; Costanzo, Maistri, Lovotti a disposizione: Morelli, Bellandi, Aluigi, Birchall, Frapporti, Marcato, Appiani, Violi all. Cavinato BancaMonteParma Crociati: aggiornamenti su www.crociatirugby.it arb. Roscini (Milano) g.d.l. Smiraldi (Torino), Cusano (Vicenza) quarto uomo: Ciccarelli (Torino) Roma, Centro CONI “Giulio Onesti” – venerdì 23 dicembre, ore 15.00 Eccellenza, VII giornata Mantovani Lazio 1927 v L’Aquila Rugby 1936 Mantovani Lazio (formazione annunciata): De Kock; Varani, Giacometti, Manu, Tartaglia; Gargiullo, Bonavolontà D.; Mannucci (cap), Ventricelli/Nitoglia L., Filippucci; Van Jarsveeld, Siddons; Ryan, Lorenzini, Cannone a disposizione: Fabiani, Pietrosanti, Torda, Colabianchi, Nitoglia L./Pelizzari, Gentile, Bruni S., Bisegni all. Jimenez/De Angelis L’Aquila Rugby (convocati): Antonelli, Brandolini, Cialone, Cocchiaro, Crichton, De Gioia, Del Pinto, Di Massimo, Dusi, Gerber, Leonardi, Long, Lorenzetti, Mammana, Marchetto, Mereghetti, Panetti, Paolucci, Pegoretti, Pozzi, Rathore, Rotilio, Subrizi arb. Vivarini (Padova) g.d.l. De Martino (Napoli), Pier’Antoni (Colleferro) quarto uomo: Romani (Colleferro) Mogliano, Stadio “Maurizio Quaggia” – venerdì 23 dicembre, ore 15.00 Eccellenza, VII giornata Marchiol Mogliano v Petrarca Padova Marchiol Mogliano (formazione annunciata): Candiago V.; Onori, Patrizio, Ceccato E., Fadalti; Cornwell, Endrizzi; Eyre, Candiago E., Burman; Swanepoel, Fuser; Meggetto, Gianesini, Ceccato A. a disposizione: Zara, Pesce, Ceneda, Bocchi, Orlando, Lofrese, Curtolo, Cerioni all. Casellato Petrarca Padova (formazione annunciata): Hickey; Bortolussi, Bertetti, Neethling, Spragg; Walsh, Travagli; Kingi, Persico, Barbini; Cavalieri, Tveraga; D’ Agostino, Gatto, Alonso a disposizione: Furia, Damiano, Caporello, Targa, Ansell, Alb. Chillon, Ale. Chillon, Morsellino all. Presutti arb. Sironi (Colleferro) g.d.l. Cason (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Franzoi (Venezia) Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – venerdì 23 dicembre, ore 18.00 Eccellenza, VII giornata Femi-CZ Vea Rovigo v Estra I Cavalieri Prato Femi-CZ Rovigo (formazione annunciata): Basson; Pedrazzi, Pace, Van Niekerk, Pavan R.; Duca, Zanirato; Scholtz, Cristiano, Persico; Reato, Tumiati; Ceglie, Mahoney (cap.), Quaglio a disposizione: Giazzon, Lombardi, Boccalon, Barion, Wilson, Lubian E., Bustos, Lubian L. all. Roux Estra I Cavalieri Prato (formazione annunciata): Berryman; Ngawini, Von Grumbkow, Chiesa (cap), Vezzosi; Wakarua, Patelli; Saccardo, Petillo, Leonardi E.; Bernini, Cazzola; Marino, Giovanchelli, Ryan a disposizione: Stefani, Garfagnoli, Balboni, Belardo, Boscolo, Frati, Bocchino, Murgier all. De Rossi/Frati arb. Penne’ (Milano) g.d.l. Serchiani (Padova), Mariotti (Ferrara) quarto uomo: Borsetto (Varese) Classifica: Estra I Cavalieri Prato* e FemiCZ-Vea Rovigo punti 21; Cammi Calvisano e Petrarca Padova 20; Marchiol Mogliano 15; L’Aquila e Rugby Reggio 10; San Gregorio Catania 9; Mantovani Lazio 8; Banca Monte Parma Crociati* 3; *Estra I Cavalieri Prato e Banca Monte Parma Crociati quattro punti di penalizzazione Classifica marcatori: Wakarua (Estra I Cavalieri Prato) 76 punti; Hickey (Petrarca Padova) 64; Griffen (Cammi Calvisano) 61; Bustos (Femi-CZ Rovigo) 48; De Kock (Mantovani Lazio) 45; Zucconi (Banca Monte Parma Crociati) 38; Gerber (L’Aquila Rugby) 33; Cornwell (Marchiol Mogliano) 29 Classifica metamen: Bortolussi (Petrarca Padova) 6 mete; Ngawini (Estra I Cavalieri Prato) 5; Mannucci (Mantovani Lazio) 4; Canavosio (Cammi Calvisano), Chiesa (Estra I Cavalieri Prato), Costa Repetto (Petrarca Padova), Siddons (Mantovani Lazio), Von Grumbkov (Estra I Cavalieri Prato) 3
