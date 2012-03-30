Home Senza categoria ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XVI GIORNATA

di Redazione 30/03/2012

EUROPEI U18, IL GALLES FERMA L’ITALIA: A MADRID FINISCE 41-8 Madrid (Spagna) – Dopo i successi invernali sulle Accademie francesi, sull’Irlanda e sul Giappone l’Italia U18 di Ghini e Troiani incappa in una pesante sconfitta per 41-8 contro i pari età del Galles nei quarti di finale dell’Europeo FIRA di categoria. Alla “Ciudad Universitaria” di Madrid Catelan e compagni devono arrendersi ad un Galles più solido e competente tecnicamente, pagando a carissimo prezzo alcune scelte errate nel gioco al piede che vedono quattro delle sei mete subite dall’Italia arrivare da contrattacchi gallesi su calci italiani che non trovano la touche. La partita vede il Galles ipotecare la vittoria dopo i primi venticinque minuti di gioco, reagendo immediatamente al vantaggio iniziale degli azzurri – piazzato di Buscema dopo nemmeno sessanta secondi – con una meta di Evans al terzo minuto a cui fanno seguito quelle di Dixons al ventunesimo e di Raikes al ventitreesimo. Sotto per 27-3 alla ripresa, con il tallonatore Otten che marca la quarta meta gallese allo scadere del primo tempo, l’Italia vive il suo momento migliore nel primo quarto della ripresa, varcando la linea di meta avversaria con il tallonatore Ragazzi prima di concedere ancora due marcature alla formazione in rosso per il 41-8 con cui l’inglese Foley fischia la fine del match. Martedì prossimo, sempre a Madrid, l’Italia U18 affronterà la Georgia – travolta 58-8 dall’Inghilterra - nelle semifinali dal quinto all’ottavo posto. Questo il tabellino del match: Madrid, Ciudad Universitaria – venerdì 30 marzo 2012 Europei FIRA U18, quarti di finale Galles v Italia 41-8 Marcatori: p.t. 1’ cp. Buscema (0-3); 3’ m. Evans (5-3); 13’ cp. Maynard (8-3); 21’ m. Dixon (13-3); 23’ m. Raikes tr. Maynard (20-3); 35’ m. Otten tr. Maynard (27-3); s.t. 5’ m. Ragazzi P. (27-8); 18’ m. Amos tr. Maynard (34-8); 28’ m. Otten tr. Thomson (41-8) Galles: Amos; Hudd, Hughes, Dixon, Evans; Maynard (23’ st. Thomson), Raikes (17’ st. Clarke); Davies, Benjamin (21’ st. Parker), Roach; Andrews (6’ st. Matthews), Helps; Kewis (15’ st. Thomas), Otten (15’ st. Dee), Smith (15’ st. MacPherson) all. Dale Italia: Bellini; Bruno (15’ st. Manganiello), Torlai, Seno, Di Giulio; Buscema, Speranza; Catellan (cap, 3’ st. Boccardo), Scalvi, Corazzi; Gobbo, Ruzza (3’ st. Turino); Ferrari (25’ pt. Appiah), Ragazzi P. (15’ st. Daniele), Silva all. Ghini/Troiani V. arb. Foley (Inghilterra)

