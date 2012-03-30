ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XVI GIORNATA
30/03/2012
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XVI GIORNATA Roma – La terzultima giornata della regular season del Campionato Italiano d’Eccellenza propone cinque incontri dall’elevato peso specifico per le sorti della classifica. La graduatoria del massimo campionato è spaccata in due, con cinque squadre in bagarre per le prime quattro posizioni che valgono accesso alle semifinali per il titolo e qualificazione all’Amlin Challenge Cup ed altre cinque in lotta per la permanenza nell’elite del rugby italiano. Nella corsa alla qualificazione ai play-off un ruolo determinante spetta, sabato alle 16.00, al derby veneto che al “Plebiscito” di Padova mette i Campioni d’Italia in carica del Petrarca di fronte al Marchiol Mogliano, rivelazione stagionale. I tuttineri di Presutti, dopo l’inaspettata sconfitta di Catania contro il San Gregorio ultimo in classifica, sono terzi insieme agli eterni rivali della Femi-CZ Vea Rovigo e vantano quattro lunghezze di vantaggio sui cugini del Mogliano. Una vittoria padovana darebbe ai Campioni d’Italia la quasi certezza della qualificazione, spegnendo del tutto o quasi, al tempo stesso, le velleità moglianesi di passaggio del turno. Altro match di vertice, alla stessa ora, al “Chersoni” di Iolo dove gli Estra I Cavalieri Prato leader della classifica ricevono proprio la Femi-CZ Rovigo reduce dalla brillante vittoria interna sul Cammi Calvisano. I toscani possono, con un risultato positivo – può bastare anche un pareggio – conquistare matematicamente la qualificazione con due turni d’anticipo ma i Bersaglieri di Roux, forti della consistente prestazione offerta contro il Calvisano, non possono permettersi passi falsi anche per evitare di ritrovarsi sino alla fine in piena lotta con Mogliano e Padova. Sempre alle 16.00, a Parma, il Cammi Calvisano secondo a tre punti dalla vetta fa visita ai Banca Monte Parma Crociati: i padroni di casa allenati da “Cocco” Mazzariol, penultimi a tre lunghezze dalla zona retrocessione, devono portare a casa punti per tenere a distanza il San Gregorio mentre il Cammi Calvisano vuole lasciarsi subito alle spalle il pesante rovescio di Rovigo e riprendere la propria corsa verso le semifinali. Chiude il programma di sabato la sfida-salvezza tra il San Gregorio Catania ed il Rugby Reggio. Al “Monti Rossi” i catanesi di “Bimbo” Arancio, ultimi a sedici punti, ospitano i Diavoli rossoneri che li precedono di tre punti insieme ai Crociati. Una vittoria reggiana rappresenterebbe una pesante ipoteca sulla salvezza per gli emiliani, mentre un successo della compagine etnea riaprirebbe ancor più la lotta per la permanenza in Eccellenza. Non meno importante il posticipo domenicale con il derby del Centro Italia tra Mantovani Lazio e L’Aquila Rugby, in diretta Rai Sport 1 alle 15.00 dal CPO “Giulio Onesti” di Roma: affiancate a quota ventidue al quinto posto, con sei punti di margine sull’ultima piazza, le due formazioni affrontano una sfida decisiva per la stagione. Chi vince può guardare con serenità alle ultime due giornate, amministrando il vantaggio sulle inseguitrici o festeggiando in anticipo la salvezza, chi perde rischia di trovarsi invischiato sino al fischio finale della regular season nella lotta per un posto in Eccellenza. Eccellenza – XVI giornata – sabato 31.03.12 – ore 16.00 Petrarca Padova v Marchiol Mogliano San Gregorio Catania v Rugby Reggio Estra I Cavalieri Prato v Femi-CZ Vea Rovigo Banca Monte Parma Crociati v Cammi Calvisano domenica 01.04.12 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 1 Mantovani Lazio v L’Aquila Rugby Classifica: Estra I Cavalieri Prato punti 55; Cammi Calvisano punti 52; Petrarca Padova e Femi-Cz Vea Rovigo punti 49; Marchiol Mogliano 45; Mantovani Lazio e L’Aquila Rugby punti 22; BancaMonte Parma Crociati e Rugby Reggio 19; San Gregorio Catania 16 *Estra I Cavalieri Prato e BancaMonteParma Crociati 4 (quattro) punti di penalizzazione Classifica marcatori: Wakarua (Estra I Cavalieri Prato) punti 210; Hickey (Petrarca Padova) 166; Fadalti (Marchiol Mogliano) 162; De Kock (Mantovani Lazio) e Gerber (L’Aquila Rugby) 112; Griffen (Cammi Calvisano) 111; Basson (Femi-CZ Vea Rovigo) 88; Bustos G. (Femi-CZ Vea Rovigo) 81; Zucconi (Banca Monte Parma Crociati) 71 Classifica metaman: Bortolussi (Petrarca Padova) 10 mete; Ngawini (Estra I Cavalieri Prato) e Candiago E. (Marchiol Mogliano) 7; Berryman, Von Grumbkov (Estra I Cavalieri Prato) e Van Niekerk (Femi-CZ Vea Rovigo) 6; Bacchetti, Basson (Femi-CZ Vea Rovigo), Canavosio e Vunisa (Cammi Calvisano), e Wakarua (Estra I Cavalieri Prato), Mannucci e Pelizzari (Mantovani Lazio), Spragg, Ziegler (Petrarca Padova), Orlando (Marchiol Mogliano) 5 ULTIME DALLE SEDI Padova, Stadio Plebiscito - sabato 31 marzo, ore 16.00 Eccellenza, XVI giornata Petrarca Padova v Marchiol Mogliano Petrarca Padova (formazione annunciata): Spragg; Bortolussi S., Ziegler, Bertetti, Innocenti; Hickey, Alb. Chillon; Targa, Barbini, Bezzati; Cavalieri, Sutto; Leso, Gega, Naka a disposizione: Caporello, Damiano, D'Agostino, Tveraga, Palmer, Travagli, Sanchez, Faggiotto all. Presutti Marchiol Mogliano (probabile formazione): Candiago V.; Fadalti, Ceccato E., Sartoretto, Perziano; Cornwell, Endrizzi; Eyre, Candiago E., Orlando (cap); Fuser, Swanepoel; Pesce, Gianesini, Meggetto a disposizione: Ceccato A., Corbanese, Cenedese, Maso, Bocchi, Lucchese, Cerione, Onori all. Casellato E. arb. Mancini (Frascati) g.d.l. Sgardiolo (Rovigo), Laurenti (Bologna) quarto uomo: Crivellini (Udine) Così all’andata Marchiol Mogliano v Petrarca Padova 32-23 San Gregorio di Catania, Stadio “Monti Rossi” – sabato 31 marzo, ore 16.00 Eccellenza, XVI giornata San Gregorio Catania v Rugby Reggio San Gregorio (formazione annunciata): Pucciariello (cap.); Montanelli, Daupi, Valcastelli, Giobbe; Todeschini, Calabrese; Doria, Sarto, P. Van der Walt; Sala, Duca; Poloni, Lo Faro, Gentili a disposizione: Privitera, Suaria, Amenta, Gillingham, Failla, Leonardi, Venturi, Bordonaro all. Arancio Rugby Reggio (formazione annunciata): Griffiths; Castagnoli, Apperley, Carra, Giannotti; Jones, Cigarini; Mannato, Vaki (cap), Perrone; Moore, Delendati; Cagna, Bigi, Fontana a disposizione: Rizzelli, Lanfredi, Scalvi, Bezzi, Balsemin, Carretta, Bricoli, Carbone, Larini all. Manghi arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Sironi (Colleferro), Reale (Bari) quarto uomo: Masetti (Roma) Così all’andata Rugby Reggio v San Gregorio Catania 20-15 Iolo (PO), Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 31 marzo, ore 16.00 Eccellenza, XVI giornata Estra I Cavalieri Prato v Femi-CZ Vea Rovigo Estra I Cavalieri Prato (formazione annunciata): Berryman; Von Grumbkow, Majstorovic, Chiesa (cap), Ngawini; Bocchino, Callori; Saccardo, Belardo, Petillo; Nifo, Bernini; Ryan, Lupetti, Borsi. a disposizione: Marino, Giovanchelli, Cazzola, Boscolo, Patelli, Wakarua, Murgier, Stefani all. De Rossi A./Frati F. Femi-CZ Vea Rovigo (probabile formazione): S. Basson ; C. Pavan, S. Pace, J. Van Niekerk, A. Bacchetti; D. Duca, M. Zanirato; H. Scholtz, F. Cristiano, A. Persico; J. Montauriol, D. Tumiati (M. Ferro); A. Ceglie , D. Giazzon, N. Quaglio. A disposizione: L. Mahoney, O. Lombardi, M. Ravalle, M. Ferro, M. Maran, S. Ciochina, E. Lubian, M. Wilson, R. Pedrazzi, C. Bovolenta all. Roux arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. Belvedere (Roma), Lento (Udine) quarto uomo: Valbusa (Treviso) Così all’andata Femi-CZ Vea Rovigo v Estra I Cavalieri Prato 20-23 Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 31 marzo, ore 16.00 Eccellenza, XVI giornata Banca Monte Parma Crociati v Cammi Calvisano Banca Monte Parma Crociati (probabile formazione): Rubini; Casalini, En Naour, Morisi, Alberghini; Zucconi, Ireland; Ruffolo, Del Nevo, Caffini; Mandelli, Gerosa; Coletti, Manici, Goegan a disposizione: Festuccia, Pepoli, Fletcher, Sciacca, Farolini, McCann, Damiani, Tripodi all. Mazzariol Cammi Calvisano (probabile formazione): Pavin/Berle; Appiani, Smith, Castello, Visentin; Griffen (cap), Canavosio; Vunisa, Birchall, Scanferla; Heha, Erasmus; Morelli/Costanzo, Maistri, Lovotti a disposizione: panchina da definire all. Cavinato arb. Falzone (Padova) g.d.l. Spadoni (Padova), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Gobbi (Piacenza) Così all’andata Cammi Calvisano v Banca Monte Parma Crociati 19-10 Roma, CPO “Giulio Onesti” – domenica 1 aprile, ore 15.00 Eccellenza, XVI giornata – diretta Rai Sport 1 Mantovani Lazio v L’Aquila Rugby Mantovani Lazio: aggiornamenti su www.federugby.it all. Jimenez/De Angelis L’Aquila Rugby: aggiornamenti su www.federugby.it all. Laurenzi arb. Marrama (Padova) g.d.l. Boaretto (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Romani (Colleferro) Così all’andata L’Aquila Rugby v Mantovani Lazio 16-17
