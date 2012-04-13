ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XVII GIORNATA
di Redazione
13/04/2012
ECCELLENZA, PRESENTAZIONE XVII GIORNATA Roma – Diciassettesima, penultima e potenzialmente decisiva giornata domani alle ore 16.00 per il Campionato Italiano d’Eccellenza, che vede la regular season volgere al termine con tutti i verdetti ancora da scrivere. Solo gli Estra I Cavalieri Prato, con cinquantanove punti all’attivo, possono già considerarsi certi di aver conquistato l’accesso alle semifinali per il titolo ma domani la squadra di Andrea De Rossi e Filippo Frati sarà chiamata a confermarsi una volta di più candidata principale per lo scudetto andando a sfidare in trasferta il Cammi Calvisano di Andrea Cavinato, secondo in classifica e galvanizzato dalla vittoria del Trofeo Eccellenza conquistata la settimana scorsa. In palio c’è, con ogni probabilità, il primo posto in stagione regolare e l’eventuale diritto a giocare in casa la seconda e la terza partita della serie di finale (12, 19 e 26 maggio). Si incrociano invece, negli altri incontri di giornata, i destini di aspiranti semifinaliste e squadre in lotta per conservare un posto nell’Eccellenza 2011/2012, con tre venete (Padova, Rovigo e Mogliano) in corsa per due posti in semifinale. Al “Battaglini” la Femi-CZ Rovigo, terza insieme al Petrarca, riceve L’Aquila Rugby che, con sette punti di margine sull’ultimo posto, non può ancora dormire sonni tranquilli. Allo stesso tempo i “Bersarglieri” di Roux non possono permettersi passi falsi per non rischiare di vedersi scavalcare dal Petrarca e raggiungere o superare dal Marchiol Mogliano. I provinciali trevigiani di Umberto Casellato, alla loro seconda stagione nel massimo campionato, sono una delle rivelazioni di stagione e – quinti ad una misura dalla zona qualificazione da un posto in Europa – ricevono il Rugby Reggio, che versa nella stessa situazione de L’Aquila Rugby. Trasferta a rischio anche per i Campioni d’Italia del Petrarca Padova, protagonisti di una stagione altalenante che potrebbe impedire agli uomini di Pasquale Presutti di difendere il titolo conquistato l’anno scorso a Rovigo con una indimenticabile rimonta: i tuttineri fanno visita ai Banca Monte Parma Crociati, penultimi ma temibili in casa e determinati a mettere punti in classifica in vista di un’ultima giornata potenzialmente determinante in chiave salvezza. Le sorti di tutte le squadre ancora invischiate nella bagarre per non retrocedere passano però inevitabilmente per la Capitale, dove la Mantovani Lazio ospita il fanalino di coda San Gregorio: ai laziali – sesti a +10 da fondo classifica - basta un punto per la matematica salvezza mentre il San Gregorio deve vincere ad ogni costo per evitare la retrocessione e continuare a sognare sino alla fine la permanenza nel massimo campionato. Eccellenza – XVII giornata – 14.04.12 – ore 16.00 Cammi Calvisano v Estra I Cavalieri Prato – differita Rai Sport 2, ore 22.15 Mantovani Lazio v San Gregorio Catania Femi-CZ Vea Rovigo v L’Aquila Rugby Banca Monte Parma Crociati v Petrarca Padova Marchiol Mogliano v Rugby Reggio Classifica: Estra I Cavalieri Prato* punti 59; Cammi Calvisano punti 56; Petrarca Padova e Femi-Cz Vea Rovigo punti 50; Marchiol Mogliano 49; Mantovani Lazio punti 26; Rugby Reggio e L’Aquila Rugby 23; BancaMonte Parma Crociati* 20; San Gregorio Catania 16 *quattro punti di penalizzazione Classifica marcatori: Wakarua (Estra I Cavalieri Prato) punti 210; Fadalti (Marchiol Mogliano) 174; Hickey (Petrarca Padova) 169; Griffen (Cammi Calvisano) 129; Gerber (L’Aquila Rugby) 124; De Kock (Mantovani Lazio) 119; Basson (Femi-CZ Vea Rovigo) 101; Griffiths (Rugby Reggio) 82; Bustos G. (Femi-CZ Vea Rovigo) 81; Zucconi (Banca Monte Parma Crociati) 80, Pucciariello (San Gregorio Catania) 79 Classifica metaman: Bortolussi (Petrarca Padova) 10 mete; Ngawini e Berryman (Estra I Cavalieri Prato) 8; Candiago E. (Marchiol Mogliano) 7; Von Grumbkov (Estra I Cavalieri Prato) e Van Niekerk (Femi-CZ Vea Rovigo) 6; Bacchetti, Basson (Femi-CZ Vea Rovigo), Canavosio e Vunisa (Cammi Calvisano), Wakarua (Estra I Cavalieri Prato), Mannucci e Pelizzari (Mantovani Lazio), Spragg, Ziegler (Petrarca Padova), Orlando (Marchiol Mogliano) 5 ULTIME DALLE SEDI Calvisano (BS), Stadio “San Michele” – sabato 14 aprile, ore 16.00 Eccellenza, XVII giornata Cammi Calvisano (formazione annunciata): Berne; Appiani, Pavin, Castello, Visentin; Griffen (cap), Canavosio; Vunisa, Scanferla, Birchall; Hehea, Erasmus; Costanzo, Morelli, Lovotti a disposizione: Aluigi, Andreotti, Maistri, Bellandi / Nicol, Palazzani, Frapporti, Bergamo / Smith, Gavazzi A. all. Cavinato Estra I Cavalieri Prato (formazione annunciata): Berryman; Von Grumbkow, Majstorovic, Chiesa (cap), Murgier; Bocchino, Callori; Saccardo, Belardo, Petillo; Nifo, Bernini; Ryan, Lupetti, De Gregari a disposizione: Giovanchelli, Marino, Cazzola, Boscolo, Patelli, Wakarua, Vezzosi, Stefani. all. De Rossi A./Frati F. arb. Pennè (Milano) g.d.l. Marrama (Padova), Lento (Udine) quarto uomo: Filizzola (Udine) Roma, CPO “Giulio Onesti” – sabato 14 aprile, ore 16.00 Eccellenza, XVII giornata Mantovani Lazio v San Gregorio Catania Mantovani Lazio (formazione annunciata): De Kock, Tartaglia, Rota, Bisegni, Bruno, Bruni S., Gentile, Mannucci (cap), Nitoglia, Filippucci, Van Jaarsveld, Siddons, Ryan, Lorenzini, Cannone a disposizione: Ciucci, Torda, Pietrosanti, Nardi, Pelizzari, Gargiullo, Bonavolontà D., Lo sasso all. Jimenez/De Angelis San Gregorio Catania (formazione annunciata): aggiornamenti su www.federugby.it all. Arancio arb. Falzone (Padova) g.d.l. Passacantando (L’Aquila), Commone (Napoli) quarto uomo: Fioretti (Napoli) Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 14 aprile, ore 16.00 Eccellenza, XVII giornata Femi-CZ Vea Rovigo (formazione annunciata): Wilson; Pavan, Pace, Van Niekerk, Bacchetti; Duca, Zanirato Mi.; Ferro, Barion, Persico; Tumiati, Montauriol; Lombardi, Mahoney, Quaglio a disposizione (da definire): Giazzon, Boccalon, Ceglie, Ciochina, Cristiano, Lubian Edoardo, Pedrazzi, Bovolenta, Zanirato Ma. all. Roux L’Aquila Rugby (convocati): Antonelli, Brandolini, Cialone, Cocchiaro, Colaiuda, De Swardt, Del Pinto, Di Cicco, Di Massimo, Dusi, Gerber, Leonardi, Lorenzetti, Mammana, Marchetto, Mereghetti, Paolucci, Panetti, Pegoretti, Pozzi, Rathore, Santavicca, Sebastiani G., Subrizi all. Lorenzetti arb. Sironi (Colleferro) g.d.l. Bertelli (Brescia), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Borsetto (Varese) Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 14 aprile, ore 16.00 Eccellenza, XVII giornata Banca Monte Parma Crociati v Petrarca Padova Banca Monte Parma Crociati (convocati): Goegan, Pepoli, Manici, Festuccia, Tripodi, Coletti, Fletcher, Gerosa, Mandelli, Van Vuren, Contini, Caffini, Ruffolo Edoardo, Delnevo, Sciacca, Ireland, Zucconi, Farolini, Morisi, Mc Cann, Ennaour, Alberghini, Damiani, Rubini, Gennari all. Mazzariol Petrarca Padova (convocati): Furia, Damiano, Gega, Gatto, Caporello, Leso, Tveraga, Sutto, Cavalieri, Targa, Bezzati, Palmer, Ansell, Giusti, Travagli, Alb. Chillon, Walsh, Hickey, Bertetti, Ziegler, Sanchez, Faggiotto, Spragg, Innocenti, Bortolussi all. Presutti arb. Mitrea (Treviso) g.d.l. Roscini (Milano), Brescacin (Treviso) quarto uomo: Favero (Montebelluna) Mogliano Veneto (TV), Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 14 aprile, ore 16.00 Eccellenza, XVII giornata Marchiol Mogliano v Rugby Reggio Marchiol Mogliano (probabile formazione): Candiago V.; Fadalti, Ceccato E., Patrizio, D’Aloja; Cornwell, Lucchese; Eyre, Candiago E., Orlando (cap); Swanepoel, Maso; Ceccato A., Gianesini, Meggetto a disposizione: Cenedese, Zara, Pesce, Fuser, Bocchi, Endrizzi, Cerioni, Onori all. Casellato Rugby Reggio (formazione annunciata): Griffiths; Castagnoli, Apperley, Carra, Giannotti; Jones, Cigarini; Mannato, Vaki (cap), Perrone; Moore, Delendati; Cagna, Bigi, Fontana a disposizione (da definire): Rizzelli, Lanfredi, Scalvi, Bezzi, Pulli, Balsemin, Monfrino, Carretta, Bricoli, Carbone, Halse, Biancaniello, Grassi e Larini all. Manghi arb. Traversi (Rovigo) g.d.l. Boaretto (Rovigo), Rebuschi (Rovigo) quarto uomo: Fracasso (Padova)
Redazione