ECCELLENZA, PROCEDURE DI ACCREDITO FINALE-1

Redazione Avatar

di Redazione

08/05/2012

TITOLO
ECCELLENZA, PROCEDURE DI ACCREDITO FINALE-1 Cari colleghi, in vista della prima gara della serie di finale del Campionato Italiano d’Eccellenza, in calendario sabato 12 maggio alle ore 16.30 allo Stadio “Enrico Chersoni” di Iolo (Prato) tra Estra I Cavalieri Prato e Cammi Calvisano, vi informiamo che è possibile inoltrare richiesta di accredito tramite email all’indirizzo [email protected] Per informazioni Filippo Mazzoni Media Manager Estra I Cavalieri Prato Mob. +393473773410 Email: [email protected]
