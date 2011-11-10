ECCELLENZA, PROGRAMMAZIONE RAI SPORT VI/IX TURNO
[gallery] ECCELLENZA, PROGRAMMAZIONE RAI SPORT VI/IX GIORNATA Roma – La Federazione Italiana Rugby e Rai Sport hanno ufficializzato la programmazione televisiva del Campionato Italiano d’Eccellenza per le giornate dalla sesta alla nona, turno conclusivo del girone d’andata del massimo campionato: VI giornata – domenica 04.12.11 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 Cammi Calvisano v Femi-CZ Vea Rovigo VII giornata – venerdì 23.12.11 – ore 14.30 – diretta Rai Sport 2 Reggio Emilia v San Gregorio Catania VIII giornata – domenica 08.01.12 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 Estra I Cavalieri Prato v Cammi Calvisano IX giornata – domenica 29.01.12 – ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 Femi-CZ Vea Rovigo v Petrarca Padova
