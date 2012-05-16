Loading...

ECCELLENZA, QUASI 30.000 VOTI PER SONDAGGIO &quot;GIOCATORE DELL'ANNO&quot;

Redazione Avatar

di Redazione

16/05/2012

ECCELLENZA, QUASI 30.000 VOTI PER SONDAGGIO "GIOCATORE DELL’ANNO" Roma – Ultimi giorni per votare, dall’home page del sito internet federale, il miglior giocatore del Campionato Italiano d’Eccellenza. Le votazioni si chiuderanno alla mezzanotte di venerdì 18, vigilia della seconda gara della serie di finale, ed il vincitore verrà annunciato l’indomani. Sorprendente il numero di voti pervenuti, 28.308 ad oggi, con la corsa al titolo di MVP del massimo campionato che è ormai circoscritta a soli tre atleti: l’apertura del Marchiol Mogliano Matt Corwell, da subito apparso tra i favoriti per il successo finale, il flanker dei Banca Monte Parma Crociati Diego Del Nevo, secondo nella passata stagione e – dopo una clamorosa rimonta – il venticinquenne trequarti de L’Aquila Rugby Marco Di Massimo, partito in sordina ma capace di risalire nelle preferenze degli appassionati. Le votazioni continuano su Federugby.it
