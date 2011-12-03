Home Senza categoria ECCELLENZA, RISULTATI, CLASSIFICA E TABELLINI VI GIORNATA

ECCELLENZA, RISULTATI, CLASSIFICA E TABELLINI VI GIORNATA

di Redazione 03/12/2011

[gallery] Eccellenza – VI giornata – 03.12.11 (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio 46-20 (5-0) Petrarca Padova v San Gregorio Catania 38-5 (5-0) BancaMonteParma Crociati v Rugby Reggio 15-7 (4-0) L’Aquila v Marchiol Mogliano 22-15 (4-1) domani – ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 Cammi Calvisano v Femi-CZ Vea Rovigo Classifica: Estra I Cavalieri Prato* 21; Petrarca Padova 20; Cammi Calvisano** punti 19; Femi-CZ Vea Rovigo** 17; Marchiol Mogliano 15; BancaMonteParma Crociati 11; L’Aquila Rugby 10; San Gregorio Catania 9; Mantovani Lazio 8; Rugby Reggio 5 *Estra I Cavalieri Prato quattro punti di penalizzazione **una partita in meno Prossimo turno – VII giornata - 23.12.11 ore 14.30 – diretta Rai Sport 2 Rugby Reggio v San Gregorio Catania ore 15.00 Cammi Calvisano v BancaMonteParma Crociati Mantovani Lazio v L’Aquila Rugby Femi-CZ Rovigo v Estra I Cavalieri Prato Marchiol Mogliano v Petrarca Padova Prato, Stadio “Enrico Chersoni” – sabato 3 dicembre, ore 14.30 Eccellenza, VI giornata Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio 46-20 Marcatori: p.t. 4 m Siddons tr De Kock (0-7); 13 cp De Kock (0-10), 18 cp Wakarua (3-10), 23 Meta Ngawini tr Wakarua (10-10), 27 cp Wakarua (13-10), 29 cp Wakarua (16-10), 31 cp De Kock (16-13), 36 cp Wakarua (19-13), 39 m Bernini tr Wakarua (26-13); st 44 cp Wakarua (29-13), 59 m Leonardi E. tr Wakarua (36-13), 65 m Mannucci tr De Kock (36-20), 73 m Murgier tr Wakarua (43-20), 76 Wakarua (46-20) Estra I Cavalieri Prato: Berryman; Ngawini, Von Grumbkow (68 Vezzosi), Chiesa (cap), Wakarua; Bocchino (60 Murgier), Patelli (70 Callori); Nifo (41 Petillo), Belardo, Leonardi E. (66 Saccardo); Cazzola F., Bernini; Ryan T. (66 Stefani), Lupetti (57 Giovanchelli), Marino (57 Balbani) all. Frati F./De Rossi A. Mantovani Lazio: De Kock; Varani (68 Bisegni), Giacometti (70 Bruni), Manu, Tartaglia; Gargiullo, Bonavolontà D. (50 Gentile); Mannucci, Filippucci, Siddons; Colabianchi (68 Nardi), Van Jaarsveld (62 Pelizzari); Ryan, Lorenzini (62 Fabiani), Cannone (76 Torda) a disposizione: Pietrosanti. all. Jimenez/De Angelis arb. Blessano (Treviso) g.d.l. Falzone (Padova), Brescacin (Treviso) quarto uomo: Masetti (Arezzo) NOTE: spettatori 2000 circa, espulso Filippucci (34 - 47); ammonizioni: Van Jaarsveld (50), Petillo (64) Man of the match: Wakarua (Cavalieri) Calci: Wakarua 10 su 10 (4 su 4 trasformazioni, 6 su 6 penalty); De Kock 4 su 6 (2 su 2 trasformazioni, 2 su 4 penalty) Padova, stadio "Memo Geremia"– sabato 3 dicembre 2011 Eccellenza, VI giornata Petrarca v San Gregorio Catania 38-5 Marcatori: p.t. 3' m. Costa Repetto tr. Hickey (7-0), 28' m. Bortolussi (12-0), 32' m. Bortolussi tr. Hickey (19-0), 34' m. Bortolussi tr. Hickey (26-0), 40' m. Alberto Chillon (31-0); s.t. 10' m. Bortolussi tr. Hickey (38-0), 31' m. Venturi (38-5) Petrarca: Hickey, Bortolussi, Bertetti, Neethling (1' St. Ale. Chillon), Spragg (10' st Faggiotto), Walsh, Alb. Chillon (10' st Billot), Kingi, Persico, Palmer (38' pt Targa), Cavalieri, Sutto, D'Agostino (4' St. Furia), Gega (37' pt Gatto), Costa Repetto (17' pt Caporello). A disp.: Barbini. All. Presutti-Bot San Gregorio: Giobbe (22' st Leonardi); Gillingham, Daupi, Valcastelli, Venturi; Pucciariello, Calabrese; Doria (13' pt Rampa, 26' st Gentili), Van der Walt, Sarto (24' st Duca); Grimaldi, Amenta; Famaausili (10' st Bordonaro), Lo Faro (10' st Privitera), Suaria. A disp.: Todeschini, Montanelli All. Arancio Arbitro Pennè (Milano) G.d.l. Bertelli, Valbusa Quarto uomo: Favero Man of the match: Walsh (Petrarca) Calciatori: Hickey (Petrarca) 4 su 7 (8 punti),Pucciariello (San Gregorio) 0 su 1 Note: Spett.: 1000, cartellini gialli: 30' pt Grimaldi, 16’ st. Hickey, 26' st Kingi Punti conquistati in classifica: Petrarca 5; San Gregorio 0 L’Aquila, Stadio “Tommaso Fattori” - 3 dicembre 2011 Eccellenza, VI giornata L’Aquila v Marchiol Mogliano 22-15 Marcatori: p.t. 3’ cp Onori (0 – 3), 9’ cp Gerber (3 – 3), 11 mt Perziano (3 – 8), 30’ cp Gerber (6 – 8), 40’ cp Gerber (9 – 8); s.t. 2’ mt Panetti (14 - 8) tr Gerber (16 – 8), 7’ cp Gerber (19 – 8), 22’ mt Lofrese tr Onori (19 – 15 ), 33’ cp Gerber (22 – 15). L’Aquila Rugby 1936: Gerber; Paolucci, Di Massimo, Lorenzetti (23’ st Sebastiani G.), Panetti (23’ st Antonelli), Crichton; Leonardi; Long, Rathore (32’ st Ceccarelli), Mereghetti (17’ st Pegoretti); Mammana, Cialone; Brandolini (32’ st Pozzi), Subrizi, Colaiuda. all. Massimo Di Marco Marchiol Mogliano: Candiago, Perziano, Ceccato, Patrizio (32’ st Simion), Onori, Cornwell, Lucchese (13’ st Endrizzi), Eyre, Lofrese, Burman, Swanepoel ( 32’ st Maso), Fuser, Ceneda (17’ st Meggetto), Zara (17’ st Corbanese), Ceccato. all. Casellato Arbitro: Sig. Sironi (Colleferro) Guardalinee: Masini (Roma), Commone (Napoli) 4° uomo: Fioretti (Napoli) cartellini: 37’ giallo Eyre (Marchiol Mogliano), 39’ giallo Patrizio (Marchiol Mogliano) man of the match: Gerber (L’Aquila Rugby 1936) Calciatori: L’Aquila Rugby 1936: Gerber cp (5/7), tr (1/1), drop Paolucci (0/1); Marchiol Mogliano: Onori cp (1/2), tr (1/2) Note: terreno in buone condizioni, giornata fredda, spettatori 400 circa Punti conquistati in classifica: L’Aquila Rugby 1936 4; Marchiol Mogliano 1 Parma, Stadio “XXV Aprile” – sabato 3 dicembre 2011 Eccellenza, VI giornata BancaMonteParma Crociati v Rugby Reggio 15-.7 Marcatori: p.t. 8' m. Carra tr. Griffiths (0-7); 12' m. Festuccia tr.Farolini (7-7); s.t. 4' m. Sciacca (12-7); 40' cp Farolini (15-7) BancaMonteParma Crociati: Rubini, Vengoa, Morisi, Damiani, Enodeh, Farolini, Ireland (cap.), Mandelli, Mandelli, Sciacca, Delnevo, Fletcher (80' Ruffolo E.), Van Vuren, Coletti, Festuccia, Milani (57' Goegan). all. Mazzariol Rugby Reggio: Castagnoli, Apperley, Jones, Carra, Russotto (54' Larini), Griffiths, Cigarini (41' Bricoli), Mori (40' Bezzi), Vaki (cap.), Balsemin (78' Carretta), Moore (75' Delendati), Pulli (46' Perrone), Lanfredi (70' Scalvi), Bigi (70' Rizzelli), Fontana. all. Manghi arb. Marrama (Padova) g.d.l.Traversi di Rovigo e Rebuschi di Rovigo quarto uomo: Fracasso di Padova Man of the match: Mandelli (Crociati) Cartellini: 64' giallo a Festuccia (BM), 65' giallo a Delnevo (BM) Note: giornata umida, spettatori 1000 circa ULTIME DALLE SEDI – POSTICIPO DOMENICALE Calvisano, Stadio “San Michele” – domenica 4 dicembre, ore 15.00 Eccellenza, VI giornata – diretta Rai Sport 2 Cammi Calvisano v Femi-CZ Rovigo Cammi Calvisano (formazione annunciata): Pavin; Canavosio, Berne, Castello, Smith; Griffen (cap), Palazzani; Vunisa, Birchall, Erasmus; Hehea, Pascu; Costanzo, Maistri, Lovotti a disposizione: Morelli, Beccaris, Aluigi, Scanferla, Bergamo, Frapporti, Appiani, Gavazzi A. all. Cavinato Femi-CZ Rovigo (formazione annunciata): Basson; Lubian L., Pedrazzi, Van Niekerk, Pavan; Bustos, Wilson; Scholtz, Cristiano, Persico; Tumiati, Reato; Ravalle, Mahoney (cap.), Lombardi a disposizione: Giazzon, Ceglie, Quaglio, Lubian E., Zanirato, Barion, Duca, De Marchi all. Roux arb. Marcat (FFR) g.d.l. Roscini (Milano), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Filizzola (Milano) Così nel 2010/2011 Cammi Calvisano in Serie A

