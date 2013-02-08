[ECCELLENZA] ROVIGO, LA FORMAZIONE PER I CROCIATI
di Redazione
08/02/2013
www.federugby.it ( http://www.federugby.it/index.php )
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] )
VEA FEMI-CZ: PRIMA DI RITORNO CON I CROCIATI PARMA DI BORDON
Domenica alle 15,00 la Vea Femi-CZ ospita i Crociati Parma per la prima giornata del girone di ritorno.
Il delicato incontro dovrà essere affrontato dai rossoblù con tanta determinazione e con la dovuta concentrazione.
I Crociati hanno una situazione di classifica molto difficile e non possono permettersi passi falsi. I giovani giocatori di Bordon e del presidente
Giavanelli daranno il massimo e Rovigo dovrà spegnere subito il loro entusiasmo.
I rossoblù dovranno sfruttare l’occasione di giocare al Battaglini per continuare la rincorsa ad un posto nei play-off.
In campo scenderà una formazione molto simile a quella che ha disputato l’ultimo incontro contro San Donà.
Mancherà sicuramente Andrea Bacchetti che dovrebbe scendere in campo con le Zebre.
Il ruolo di ala risulta uno di quelli più scoperti in questa fase del campionato ed anche Lorenzo Lubian è in forse per una forma influenzale.
Lo staff tecnico deve valutare le sue condizioni e quelle di qualche altro giocatore non perfettamente risanato. Ad oggi, in attesa della rifinitura
di domani, questa una possibile formazione: Basson; Lubian L., Menon, Pedrazzi, Zorzi; Lenarduzzi, Wilson; Ferro, Ciochina, Persico; Montauriol,
Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. Per un posto in panchina questi i probabili otto giocatori: Anouer, Quaglio, De Robertis, Maran, De Marchi,
Calabrese, Zanirato, Duca.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Nazionali Azzurre ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=423 )
Campionati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=125&Itemid=710 )
Sala Stampa ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=23&Itemid=434 )
Inviato da: Andrea Cimbrico - Media Manager FIR - mob. +39.320.78.77.687 - [email protected] ( mailto:[email protected] )
VEA FEMI-CZ: PRIMA DI RITORNO CON I CROCIATI PARMA DI BORDON
Domenica alle 15,00 la Vea Femi-CZ ospita i Crociati Parma per la prima giornata del girone di ritorno.
Il delicato incontro dovrà essere affrontato dai rossoblù con tanta determinazione e con la dovuta concentrazione.
I Crociati hanno una situazione di classifica molto difficile e non possono permettersi passi falsi. I giovani giocatori di Bordon e del presidente
Giavanelli daranno il massimo e Rovigo dovrà spegnere subito il loro entusiasmo.
I rossoblù dovranno sfruttare l’occasione di giocare al Battaglini per continuare la rincorsa ad un posto nei play-off.
In campo scenderà una formazione molto simile a quella che ha disputato l’ultimo incontro contro San Donà.
Mancherà sicuramente Andrea Bacchetti che dovrebbe scendere in campo con le Zebre.
Il ruolo di ala risulta uno di quelli più scoperti in questa fase del campionato ed anche Lorenzo Lubian è in forse per una forma influenzale.
Lo staff tecnico deve valutare le sue condizioni e quelle di qualche altro giocatore non perfettamente risanato. Ad oggi, in attesa della rifinitura
di domani, questa una possibile formazione: Basson; Lubian L., Menon, Pedrazzi, Zorzi; Lenarduzzi, Wilson; Ferro, Ciochina, Persico; Montauriol,
Tumiati; Ceglie, Mahoney, Lombardi. Per un posto in panchina questi i probabili otto giocatori: Anouer, Quaglio, De Robertis, Maran, De Marchi,
Calabrese, Zanirato, Duca.
Vea Femi-Cz Rugby Rovigo Delta
Ufficio Stampa
Pierpaolo Modonesi
Articolo Precedente
[ECCELLENZA] MARCHIOL MOGLIANO, LA FORMAZIONE PER VIADANA
Articolo Successivo
VEA FEMI-CZ: PRIMA DI RITORNO CON I CROCIATI PARMA DI BORDON
Redazione