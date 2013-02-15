RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI PRATO
RUGBY REGGIO, LA FORMAZIONE PER LA TRASFERTA DI PRATO Seconda tappa di montagna, in questo difficile inizio di girone di ritorno, per il Rugby Reggio. Dopo aver affrontato, ed essene stato sconfitto, domenica scorsa alla Canalina il Petrarca Padova, il XV rossonero si porta domenica in terra toscana; dove, allo Stadio “Chersoni” di Prato, calcio d’inizio alle 15 (e con diretta televisiva su Rai Sport 1), è atteso dai locali Cavalieri, ovvero i secondi della classifica. Tipica partita, per i cultori della schedina, da 1 fisso. Ma una volta accettato il peso del pronostico, non è detto che si debba risultare per forza vittime sacrificali. E’ quanto pensa anche mister Ghini, ed è quanto è andato dicendo nel corso della settimana ai suoi rossoneri; che tra l’altro recuperano nell’occasione sia Johan De Bruin, schierato in II linea, che il mediano di mischia titolare Cigarini. Rientra inoltre, dal prestito temporaneo con la formula del “permit player” con le Zebre parmensi, Alessandro Castagnoli. Pertanto questa sarà la probabile formazione iniziale schierata al “Chersoni”: Malneek, Castagnoli, Silva, Mantovani, Giannotti, Bricoli, Cigarini, Torlai, Vaki, Scalvi Filippo, Delendati, De Bruin, Lanfredi, Bigi, Goti. A disposizione: Rizzelli, Scalvi Giovanni, Orabona, Bezzi, Pulli, Caselli, Daupi, Fontanesi. Rugby Reggio - Ufficio Stampa Anselmo Renato Ballabeni Mob. +39.347.2287887 Tel. 0522 283793 @ [email protected] ( mailto:[email protected] ) - [email protected] ( mailto:[email protected] )www.rugbyreggio.it ( http://www.rugbyreggio.it )
