SAN DONA', LA FORMAZIONE PER I CAVALIERI PRATO
di Redazione
08/02/2013
Di seguito la probabile formazione del San Donà per la sfida casalinga contro I Cavalieri. FORMAZIONE: 15 Secco, 14 Sartoretto, 13 Iovu, 12 Flynn, 11 Florian, 10 Bacchin E., 9 Rorato, 8 Molitika, 7 Birchall, 6 Di Maggio, 5 Sala, 4, Lobberts, 3 Filippetto, 2 Kudin, 1 Zanusso L. A DISPOSIZIONE: 16 Zecchin, 17 Cendron, 18 Gerini/Montani/Pilla, 19 Muscelli, 20 Brussolo, 22 Robuschi, 23 Zamparo [email protected]
