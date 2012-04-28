ECCELLENZA, SEMIFINALI ANDATA ROVIGO RIMONTA E SUPERA CALVISANO 14-8
di Redazione
28/04/2012
ECCELLENZA, SEMIFINALI ANDATA ROVIGO RIMONTA E SUPERA CALVISANO 14-8 DOMANI MARCHIOL MOGLIANO v ESTRA I CAVALIERI PRATO (h. 17.30, RAI SPORT 2) Roma – La Femi-CZ Rovigo recupera dal 3-8 al 14-8 e, sul campo di casa del "Battaglini", davanti al solito caldissimo pubblico rossoblù, supera il Cammi Calvisano nella semifinale d'andata del Campionato Italiano d'Eccellenza. Partita equilibratissima nel capoluogo polesano, con i padroni di casa che orfani di molti titolariinseguono sino al 72' quando una splendida iniziativa individuale dell'ala Andrea Bacchetti, che plana in meta dopo aver evitato i placcaggi avversari, sposta l'inerzia del match lanciando i Bersaglieri verso la vittoria. Sabato prossimo, al San Michele di Calvisano, i gialloneri di Andrea Cavinato – dopo aver chiuso al primo posto la regular season ma aver incassato tre sconfitte in altrettanti scontri diretti contro Rovigo - proveranno a ribaltare il risultato nella gara che assegnerà il primo posto nella serie di finale. Domani, sempre alle 17.30 con diretta su Rai Sport 2, spazio alla seconda sfida d'andata del turno di semifinale: al "Quaggia" di Mogliano Veneto il sorprendente Marchiol di Umberto Casellato fa il proprio debutto assoluto nelle fasi finali del massimo campionato ricevendo gli Estra I Cavalieri Prato, secondi al termine della stagione regolare. Nei due confronti diretti di quest'anno una vittoria a testa, sempre di stretta misura, con il fattore campo sempre determinante: sfida che si preannuncia equilibratissima, con Mogliano che può recitare sino in fondo il ruolo dell'outsider. Eccellenza – semifinali andata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Femi-CZ Vea Rovigo v Cammi Calvisano 14-8 (4-1) Domani – ore 17.30 – diretta Rai Sport 2 Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato TABELLINO A SEGUIRE SU FEDERUGBY.IT ULTIME DALLE SEDI Mogliano Veneto (TV), Stadio "Maurizio Quaggia" – domenica 29 aprile, ore 17.30 Eccellenza, semifinale d'andata – diretta Rai Sport 2 Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato Marchiol Mogliano (probabile formazione): Candiago V.; Fadalti, Ceccato E., Patrizio, Onori; Cornwell, Lucchese; Swanepoel, Candiago E., Orlando (cap); Fuser, Maso; Ceccato A., Gianesini, Meggetto a disposizione: Zara, Cenedese, Pesce, Simion, Endrizzi, Cerioni, Perziano, Bocchi all. Casellato Estra I Cavalieri Prato (formazione annunciata): Barryman; Vezzosi, Von Grumbkov, Chiesa (cap), Ngawini; Wakarua, Patelli; Saccardo, Belardo, Petillo; Nifo, Bernini; Garfagnoli, Giovanchelli, Borsi a disposizione: Lupetti, De Gregori, Boscolo, Leonardi E., Frati, Bocchino, Majstorovic, Stefani all. De Rossi A./Frati F. arb. Pennè (Milano) g.d.l. Roscini (Milano), Sorrentino (Milano) quarto uomo: Valbusa (Treviso) Così in regular season Marchiol Mogliano v Estra I Cavalieri Prato 12-7 (5° giornata, 26.11.11) Estra I Cavalieri Prato v Marchiol Mogliano 22-19 (14° giornata, 10.03.12) Precedenti Giocate: 8 Vittorie Mogliano: 2 (1 a Mogliano, 1 a Prato) Pareggi: - Vittorie Prato: 6 (3 a Prato, 3 a Mogliano)
Redazione