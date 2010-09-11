Loading...

Rugby CS Logo Rugby CS

ECCELLENZA, TABELLINI ANTICIPI PRIMA GIORNATA

Redazione Avatar

di Redazione

11/09/2010

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
ECCELLENZA, TABELLINI ANTICIPI PRIMA GIORNATA Eccellenza â I giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Banca Monte Parma Crociati v Futura Park Rugby Roma 13-13 (2-2) Femi-CZ Rugby Rovigo v Marchiol San Marco 27-6 (4-0) domani â ore 16.00 LâAquila Rugby v GranDucato Parma CasinÃ² di Venezia v Estra I Cavalieri Prato Mantovani Lazio v Petrarca Padova Classifica: Femi-CZ Rugby Rovigo punti 4; Banca Monte Parma Crociati e Futura Park Rugby Roma 2; Marchiol Mogliano, LâAquila Rugby, GranDucato Parma, Estra I Cavalieri Prato, Mantovani Lazio e Petrarca Padova 0; CasinÃ² di Venezia* -4 * quattro punti di penalizzazione per mancata attivitÃ  giovanile nota: Femi-CZ Rugby Rovigo, Banca Monte Parma Crociati, Marchiol Mogliano e Futura Park Rugby Roma una partita in piÃ¹ Noceto, Stadio âNando Capraâ â sabato 11 settembre 2010, ore 15.30 Primo turno di andata BANCAMONTEPARMA CROCIATI v FUTURA PARK RUGBY ROMA 13-13 (13-10) Marcatori: p.t. 6â cp. Anversa (3-0); 8â cp. Myring (3-3); 30â m. Helu tr. Myring (3-10); 37â m. Del Nevo (8-10); 43â m. Coletti (13-10); s.t. 13â cp. Myring (13-13) BancaMonteParma Crociati Rfc: Trevisan; Garulli (26â st Orsi), Tobia (1â st Iannone), Damiani, Woodman; Anversa (cap), Frati Marco (10â st Ireland); KoloâOfai, Ferrarini, Del Nevo; Boggiani, Minari (19â st Orlandi); Coletti (10â st Scarparo), Giazzon (29â st Saccomani), Lovoti (29â st Singh). all. Frati Futura Park Rugby Roma: Rebecchini; Varani, Myring, Helu, Pavan (24â pt Manozzi); Rodriguez, Leonardi (cap); Saccardo, Cicchinelli, Damiani; Aldridge, German (7â st Pegoretti; 35â st Valcastelli); Rawson (26â st Vigne-Donati), Martino, Pietrosanti (42â st Bombaci) . all. De Villiers. arb. Falzone (Padova) g.d.l. Vivarini (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Sibillin (Treviso) Cartellini: 27â pt. giallo Damiani (Crociati Rfc); 42â pt. giallo Rawson (Roma). Man of the match: Del Nevo (Crociati Rfc) Note: giornata calda, campo in buone condizioni. Stadio Nando Capra esaurito, 670 spettatori. Punti conquistati in classifica: BancaMonteParma Crociati Rfc 2; Futura Park Rugby Roma 2 Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - sabato 11 settembre 2010 Campionato Nazionale di Eccellenza 1Â° giornata FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA v MARCHIOL MOGLIANO 27 - 6 (10-3) Marcatori: p.t.13' cp. Arlidge (0-3); 23' cp. Bustos G. (3-3); 34' m. Bacchetti tr. Bustos G. (10-3); s.t. 5' cp. Arlidge (10-6); 7' m. Pace tr. Bustos G. (17-6); 18' cp. Bustos G. (20-6); 22' m. Mahoney tr. Bustos G. (27-6); Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Basson; Stanojevic (39' pt. De Gaspari), Duca, Pace (34' st. Legora), Bacchetti (18' st. Lunardon); Bustos , Zanirato; GuzmÃ¡n, Montauriol, Persico; Tumiati (6' st. Barion), Reato; Ravalle (39' st. Golfetti), Mahoney (cap), Boccalon (23' st. Dolcetto) n.e. Foschi. all. Roux Marchiol Mogliano: Candiago V.; Mulieri, Ceccato E. (29' st. Gerotto), Patrizio, Fadalti; Arlidge (39' st. Preo), Lucchese (18' st. Zappalorto); Candiago E. (35' st. Borghetto), Simion, Orlando; Minello(9' st. Maso), Pavanello; Ceccato A. (1' st. Meggetto) Corbanese (24' st. Saviozzi), Ceneda (1' st. Niewoudt) all. Eugenio arb. Passacantando (L'Aquila) g.d.l. Cusano (Vicenza), Marchesin (Venezia) quarto uomo: Guerrieri (Treviso) Cartellini: nessuno Man of the match: Samuele Pace (Femi-CZ Rovigo) Calciatori: Bustos G. (Femi-CZ Rovigo Delta)0/0; Arlidge (Marchiol Mogliano)2/3 Note: giornata stupenda, clima quasi estivo, temperatura 27-28Â°, campo in ottime condizioni. 1000 spettatori paganti (quota abbonati 250). Punti conquistati in classifica: Femi-CZ Rovigo Delta 4; Marchiol Mogliano 0 Â Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico Important Notice This mail and any file attached is confidential and/or privileged. If you are not the intendend recipient any use, dissemination, forwarding or copying of this message is strictly prohibited. In this case, please immediately notify the sender and delete the message and all files attached. Cambia la tua sottoscrizione ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=change&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 ) Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=unsubscribe&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 )
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

MAGNERS CELTIC LEAGUE, PALINSESTO DAHLIA TV III/IV GIORNATA

Articolo Successivo

Il GranDucato nel nido de L’Aquila

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

PERONI TOP10, VALORUGBY EMILIA v SITAV LYONS SOSPESA PER NEBBIA

29/01/2022

PROMOZIONE

PROMOZIONE

05/06/2013

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

ANCHE BRUNEL E CHECCHINATO A RECCO PER LA PARTITA DELLA NAZIONALE U17!

14/02/2012