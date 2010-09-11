ECCELLENZA, TABELLINI ANTICIPI PRIMA GIORNATA
di Redazione
11/09/2010
ECCELLENZA, TABELLINI ANTICIPI PRIMA GIORNATA Eccellenza â I giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Banca Monte Parma Crociati v Futura Park Rugby Roma 13-13 (2-2) Femi-CZ Rugby Rovigo v Marchiol San Marco 27-6 (4-0) domani â ore 16.00 LâAquila Rugby v GranDucato Parma CasinÃ² di Venezia v Estra I Cavalieri Prato Mantovani Lazio v Petrarca Padova Classifica: Femi-CZ Rugby Rovigo punti 4; Banca Monte Parma Crociati e Futura Park Rugby Roma 2; Marchiol Mogliano, LâAquila Rugby, GranDucato Parma, Estra I Cavalieri Prato, Mantovani Lazio e Petrarca Padova 0; CasinÃ² di Venezia* -4 * quattro punti di penalizzazione per mancata attivitÃ giovanile nota: Femi-CZ Rugby Rovigo, Banca Monte Parma Crociati, Marchiol Mogliano e Futura Park Rugby Roma una partita in piÃ¹ Noceto, Stadio âNando Capraâ â sabato 11 settembre 2010, ore 15.30 Primo turno di andata BANCAMONTEPARMA CROCIATI v FUTURA PARK RUGBY ROMA 13-13 (13-10) Marcatori: p.t. 6â cp. Anversa (3-0); 8â cp. Myring (3-3); 30â m. Helu tr. Myring (3-10); 37â m. Del Nevo (8-10); 43â m. Coletti (13-10); s.t. 13â cp. Myring (13-13) BancaMonteParma Crociati Rfc: Trevisan; Garulli (26â st Orsi), Tobia (1â st Iannone), Damiani, Woodman; Anversa (cap), Frati Marco (10â st Ireland); KoloâOfai, Ferrarini, Del Nevo; Boggiani, Minari (19â st Orlandi); Coletti (10â st Scarparo), Giazzon (29â st Saccomani), Lovoti (29â st Singh). all. Frati Futura Park Rugby Roma: Rebecchini; Varani, Myring, Helu, Pavan (24â pt Manozzi); Rodriguez, Leonardi (cap); Saccardo, Cicchinelli, Damiani; Aldridge, German (7â st Pegoretti; 35â st Valcastelli); Rawson (26â st Vigne-Donati), Martino, Pietrosanti (42â st Bombaci) . all. De Villiers. arb. Falzone (Padova) g.d.l. Vivarini (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Sibillin (Treviso) Cartellini: 27â pt. giallo Damiani (Crociati Rfc); 42â pt. giallo Rawson (Roma). Man of the match: Del Nevo (Crociati Rfc) Note: giornata calda, campo in buone condizioni. Stadio Nando Capra esaurito, 670 spettatori. Punti conquistati in classifica: BancaMonteParma Crociati Rfc 2; Futura Park Rugby Roma 2 Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" - sabato 11 settembre 2010 Campionato Nazionale di Eccellenza 1Â° giornata FEMI-CZ RUGBY ROVIGO DELTA v MARCHIOL MOGLIANO 27 - 6 (10-3) Marcatori: p.t.13' cp. Arlidge (0-3); 23' cp. Bustos G. (3-3); 34' m. Bacchetti tr. Bustos G. (10-3); s.t. 5' cp. Arlidge (10-6); 7' m. Pace tr. Bustos G. (17-6); 18' cp. Bustos G. (20-6); 22' m. Mahoney tr. Bustos G. (27-6); Femi-CZ Rugby Rovigo Delta: Basson; Stanojevic (39' pt. De Gaspari), Duca, Pace (34' st. Legora), Bacchetti (18' st. Lunardon); Bustos , Zanirato; GuzmÃ¡n, Montauriol, Persico; Tumiati (6' st. Barion), Reato; Ravalle (39' st. Golfetti), Mahoney (cap), Boccalon (23' st. Dolcetto) n.e. Foschi. all. Roux Marchiol Mogliano: Candiago V.; Mulieri, Ceccato E. (29' st. Gerotto), Patrizio, Fadalti; Arlidge (39' st. Preo), Lucchese (18' st. Zappalorto); Candiago E. (35' st. Borghetto), Simion, Orlando; Minello(9' st. Maso), Pavanello; Ceccato A. (1' st. Meggetto) Corbanese (24' st. Saviozzi), Ceneda (1' st. Niewoudt) all. Eugenio arb. Passacantando (L'Aquila) g.d.l. Cusano (Vicenza), Marchesin (Venezia) quarto uomo: Guerrieri (Treviso) Cartellini: nessuno Man of the match: Samuele Pace (Femi-CZ Rovigo) Calciatori: Bustos G. (Femi-CZ Rovigo Delta)0/0; Arlidge (Marchiol Mogliano)2/3 Note: giornata stupenda, clima quasi estivo, temperatura 27-28Â°, campo in ottime condizioni. 1000 spettatori paganti (quota abbonati 250). Punti conquistati in classifica: Femi-CZ Rovigo Delta 4; Marchiol Mogliano 0 Â Â Andrea Cimbrico Media Manager Federazione Italiana Rugby Stadio Olimpico - Curva Nord Foro Italico 00194-Roma tel. +39.06.45.21.31.14 fax +39.06.45.21.31.87 mob. +39.320.78.77.687 @ [email protected] @ [email protected] Skype: Andrea Cimbrico MSN: [email protected] Web: www.federugby.it Facebook: facebook.com/acimbrico Important Notice This mail and any file attached is confidential and/or privileged. If you are not the intendend recipient any use, dissemination, forwarding or copying of this message is strictly prohibited. In this case, please immediately notify the sender and delete the message and all files attached. Cambia la tua sottoscrizione ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=change&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 ) Cancellati ( http://www.federugby.it/index.php?option=com_acajoom&Itemid=999&act=unsubscribe&subscriber=3089&cle=c49c6d11264d2668d7d922ea56625ce8&listid=1 )
Articolo Precedente
MAGNERS CELTIC LEAGUE, PALINSESTO DAHLIA TV III/IV GIORNATA
Articolo Successivo
Il GranDucato nel nido de L’Aquila
Redazione