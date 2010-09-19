ECCELLENZA, TABELLINI II GIORNATA
19/09/2010
Eccellenza ' II giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Futura Park Rugby Roma v L'Aquila Rugby 19-6 (4-0) ' giocata ieri Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio 22-9 (4-0) ' giocata ieri Petrarca Padova v Casinà² di Venezia 37-10 (5-0) HBS GranDucato Parma v Femi-CZ Rugby Rovigo 18-13 (4-1) Marchiol Mogliano v Banca Monte Parma Crociati 6-10 (1-4) Classifica: HBS GranDucato Parma 9; Estra I Cavalieri Prato punti 8; Futura Park Rugby Roma, Banca Monte Parma Crociati 6; Femi-CZ Rugby Rovigo, Petrarca Padova** 5; Marchiol Mogliano 1; L'Aquila Rugby, Mantovani Lazio** 0; Casinà² di Venezia* -4 * quattro punti di penalizzazione per mancata attività giovanile ** incontro Mantovani Lazio v Petrarca Padova in attesa di omologazione da parte del Giudice Sportivo Prossimo turno ' 25.09.10 ' ore 15.00 L'Aquila Rugby v Petrarca Padova Banca Monte Parma Crociati Rugby v Casinà² di Venezia Marchiol Mogliano v HBS Gran Ducato Parma Femi-CZ Rovigo v Estra I Cavalieri Prato Mantovani Lazio v Futura Park Rugby Roma ' 26.09, ore 14.00, diretta Rai Sport 2 Padova, Stadio Plebiscito' ' domenica 19 settembre Campionato Italiano d'Eccellenza, II giornata Petrarca Padova v Casinà² di Venezia 37-10 (11-0) Marcatori: p.t. 18' m. Costa Repetto (5-0); 31' cp Walsh (8-0); 44' cp Walsh (11-0); s.t. 7' m. Costa Repetto tr. Walsh (18-0); 14' cp Canale (18-3); 26' m. tecnica tr. Walsh (25-3); 30' m. Barbini (30-3); 38' m. Costa Repetto tr. Favaretto (37-3); 42' m. Vassallo tr. Vassallo (37-10) Petrarca Padova: Bortolussi S.; Borgato (33' st Faggiotto), Sanchez (24' st Chillon Ale.), Bertetti, Spragg; Walsh (33' st Favaretto), Chillon Alb.; Kingi, Ansell (25' st Barbini Mar.), Bezzati; Tveraga (12' st Sutto), Targa; Fazzari (16' st Caporello), Costa Repetto, Chistolini (30' st Naka) all. Presutti-Bot Casinà² di Venezia: Fiorani (1' st Bonicelli); Perziano, Daupi, Campagnaro, Bado; Canale (39' st Vassallo), Gobbo (42' st Persico); White, Dima (12' st Boioli), Palandrani (25' st Tonello); Ciochina, Kingsley; Pettinari (24' st Ceglie), Codo (12' st Gianesini), Levaggi (38' st Previati) all. Marcuglia-Favaro arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Bertelli (Brescia), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Laurenti (Bologna) Cartellini: 6' st. giallo Pettinari (Casinà² di Venezia) Man of the match: Costa Repetto (Petrarca) Calciatori: Walsh (Petrarca) 4/6, Favaretto (Petrarca) 1/1; Canale (Casinà² di Venezia) 1/2; Vassallo (Casinà² di Venezia) 1/1 Note: giornata calda, campo in buone condizioni, 1300 spettatori. Punti conquistati in classifica: Petrarca 5, Casinà² di Venezia 0 Colorno, Stadio 'G. Maini' ' domenica 19 settembre 2010 Seconda giornata Campionato Nazionale d'Eccellenza HBS GranDucato Parma Rugby v Femi-CZ Rovigo 18-13 (3-13) Marcatori: p.t. 5' c.p. Bustos (0-3); 29' meta Pace, tr. Bustos (0-10); 32' c.p. Jones (3-10); 34' drop Basson (3-13); s.t. 26' meta McCann, tr. Jones (10-13); 31' meta Manici (15-13); 36' c.p. Jones (18-13) HBS GranDucato Parma Rugby: Jones, Castagnoli (1' st McCann), Mortali, Galante, Onori, Gerber, Cigarini (1' st Bronzini), Dunbar (cap), Contini (1'st Caffini), Barbieri A., Vella, Pascu, Tripodi (10' st Evans), Manici (33' st Denti), Goegan (10' st Rizzelli) all. de Marigny Femi ' CZ Rugby Rovigo: Basson, Zorzi (16' st Calanchini), Pace, De Gaspari, Bacchetti, Bustos, Zanirato (10' st Legora), Guzman, Foschi, Persico, Barion (12' st Tumiati), Reato, Ravalle (25' st Golfetti), Mahoney (cap), Boccalon (12' st Damiano) all. Roux arb. Sironi (Colleferro) g.d.l. Colantonio (Roma), Guerrieri (Treviso) quarto uomo: Borsetto (Varese) Cartellini: 12' pt Mahoney (Femi-CZ Rugby Rovigo) Man of the Match: Liviu Pascu (HBS GranDucato Parma Rugby) Calciatori: Bustos (Femi-CZ Rugby Rovigo) 2/3; Jones (HBS GranDucato Parma Rugby) 3/6 Note: bella giornata di sole, campo in buone condizioni. Spettatori: 1000 circa Punti conquistati in classifica: HBS GranDucato Parma Rugby 4; Femi-CZ Rugby Rovigo 1 Mogliano Veneto, Stadio 'M. Quaggia' ' domenica 19 settembre 2010, ore 16.00 Secondo turno di andata Marchiol Mogliano v BancaMonteParma Crociati 6-10 (6-10) Marcatori: p.t. 8' m Kolo'Ofai tr Anversa (0-7); 17' cp Anversa (0-10); 28' cp Arlidge (3-10); 44' cp Arlidge (6-10) BancaMonteParma Crociati Rfc: Trevisan; Woodman, Damiani, Iannone, Garulli (29' st En Naour); Anversa, Ireland (25' st Frati M.); Ferrarini, Orlandi (14' st Maestri), Del Nevo; Kolo'ofai, Minari; Coletti (29' st Saccomani), Giazzon (29' st Pozzi), Lovotti. all. Frati Marchiol Mogliano: Mulieri; Candiago V., Ceccato E., Patrizio, Fadalti; Arlidge, Lucchese (41' pt Zappalorto); Candiago E., Simion, Orlando; Minello, Maso; Nieuwoudt, Corbanese (12' st Meggetto), Ceneda (12' st Saviozzi). all. Eugenio. arb. Falzone (Padova) g.d.l. Vivarini (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Sibillin (Treviso) Cartellini: 20' st. giallo Del Nevo (Crociati Rfc); 30' st. giallo Kolo'Ofai (Crociati Rfc). Man of the match: Enrico Ceccato (Marchiol Mogliano) Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Stadio M. Quaggia esaurito, 700 spettatori. Punti conquistati in classifica: Marchiol Mogliano 1; BancaMonteParma Crociati Rfc 4
