ECCELLENZA, TABELLINI II GIORNATA

19/09/2010

Eccellenza ' II giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) Futura Park Rugby Roma v L'Aquila Rugby 19-6 (4-0) ' giocata ieri Estra I Cavalieri Prato v Mantovani Lazio 22-9 (4-0) ' giocata ieri Petrarca Padova v Casinà² di Venezia 37-10 (5-0) HBS GranDucato Parma v Femi-CZ Rugby Rovigo 18-13 (4-1) Marchiol Mogliano v Banca Monte Parma Crociati 6-10 (1-4) Classifica: HBS GranDucato Parma 9; Estra I Cavalieri Prato punti 8; Futura Park Rugby Roma, Banca Monte Parma Crociati 6; Femi-CZ Rugby Rovigo, Petrarca Padova** 5; Marchiol Mogliano 1; L'Aquila Rugby, Mantovani Lazio** 0; Casinà² di Venezia* -4  * quattro punti di penalizzazione per mancata attività  giovanile ** incontro Mantovani Lazio v Petrarca Padova in attesa di omologazione da parte del Giudice Sportivo Prossimo turno ' 25.09.10 ' ore 15.00 L'Aquila Rugby v Petrarca Padova  Banca Monte Parma Crociati Rugby v Casinà² di Venezia  Marchiol Mogliano v HBS Gran Ducato Parma  Femi-CZ Rovigo v Estra I Cavalieri Prato  Mantovani Lazio v Futura Park Rugby Roma ' 26.09, ore 14.00, diretta Rai Sport 2 Padova, Stadio Plebiscito' ' domenica 19 settembre Campionato Italiano d'Eccellenza, II giornata Petrarca Padova v Casinà² di Venezia 37-10 (11-0) Marcatori: p.t. 18' m. Costa Repetto (5-0); 31' cp Walsh (8-0); 44' cp Walsh (11-0); s.t. 7' m. Costa Repetto tr. Walsh (18-0); 14' cp Canale (18-3); 26' m. tecnica tr. Walsh (25-3); 30' m. Barbini (30-3); 38' m. Costa Repetto tr. Favaretto (37-3); 42' m. Vassallo tr. Vassallo (37-10) Petrarca Padova: Bortolussi S.; Borgato (33' st Faggiotto), Sanchez (24' st Chillon Ale.), Bertetti, Spragg; Walsh (33' st Favaretto), Chillon Alb.; Kingi, Ansell (25' st Barbini Mar.), Bezzati; Tveraga (12' st Sutto), Targa; Fazzari (16' st Caporello), Costa Repetto, Chistolini (30' st Naka) all. Presutti-Bot Casinà² di Venezia: Fiorani (1' st Bonicelli); Perziano, Daupi, Campagnaro, Bado; Canale (39' st Vassallo), Gobbo (42' st Persico); White, Dima (12' st Boioli), Palandrani (25' st Tonello); Ciochina, Kingsley; Pettinari (24' st Ceglie), Codo (12' st Gianesini), Levaggi (38' st Previati) all. Marcuglia-Favaro arb. Damasco (Napoli) g.d.l. Bertelli (Brescia), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Laurenti (Bologna) Cartellini: 6' st. giallo Pettinari (Casinà² di Venezia) Man of the match: Costa Repetto (Petrarca) Calciatori: Walsh (Petrarca) 4/6, Favaretto (Petrarca) 1/1; Canale (Casinà² di Venezia) 1/2; Vassallo (Casinà² di Venezia) 1/1 Note: giornata calda, campo in buone condizioni, 1300 spettatori. Punti conquistati in classifica: Petrarca 5, Casinà² di Venezia 0 Colorno, Stadio 'G. Maini' ' domenica 19 settembre 2010 Seconda giornata Campionato Nazionale d'Eccellenza HBS GranDucato Parma Rugby v Femi-CZ Rovigo 18-13 (3-13) Marcatori: p.t. 5' c.p. Bustos (0-3); 29' meta Pace, tr. Bustos (0-10); 32' c.p. Jones (3-10); 34' drop Basson (3-13); s.t. 26' meta McCann, tr. Jones (10-13); 31' meta Manici (15-13); 36' c.p. Jones (18-13) HBS GranDucato Parma Rugby: Jones, Castagnoli (1' st McCann), Mortali, Galante, Onori, Gerber, Cigarini (1' st Bronzini), Dunbar (cap), Contini (1'st Caffini), Barbieri A., Vella, Pascu, Tripodi (10' st Evans), Manici (33' st Denti), Goegan (10' st Rizzelli) all. de Marigny Femi ' CZ Rugby Rovigo: Basson, Zorzi (16' st Calanchini), Pace, De Gaspari, Bacchetti, Bustos, Zanirato (10' st Legora), Guzman, Foschi, Persico, Barion (12' st Tumiati), Reato, Ravalle (25' st Golfetti), Mahoney (cap), Boccalon (12' st Damiano) all. Roux arb. Sironi (Colleferro) g.d.l. Colantonio (Roma), Guerrieri (Treviso) quarto uomo: Borsetto (Varese) Cartellini: 12' pt Mahoney (Femi-CZ Rugby Rovigo) Man of the Match: Liviu Pascu (HBS GranDucato Parma Rugby) Calciatori: Bustos (Femi-CZ Rugby Rovigo) 2/3; Jones (HBS GranDucato Parma Rugby) 3/6 Note: bella giornata di sole, campo in buone condizioni. Spettatori: 1000 circa Punti conquistati in classifica: HBS GranDucato Parma Rugby 4; Femi-CZ Rugby Rovigo 1 Mogliano Veneto, Stadio 'M. Quaggia' ' domenica 19 settembre 2010, ore 16.00 Secondo turno di andata Marchiol Mogliano v BancaMonteParma Crociati 6-10 (6-10) Marcatori: p.t. 8' m Kolo'Ofai tr Anversa (0-7); 17' cp Anversa (0-10); 28' cp Arlidge (3-10); 44' cp Arlidge (6-10)  BancaMonteParma Crociati Rfc: Trevisan; Woodman, Damiani, Iannone, Garulli (29' st En Naour); Anversa, Ireland (25' st Frati M.); Ferrarini, Orlandi (14' st Maestri), Del Nevo; Kolo'ofai, Minari; Coletti (29' st Saccomani), Giazzon (29' st Pozzi), Lovotti. all. Frati Marchiol Mogliano: Mulieri; Candiago V., Ceccato E., Patrizio, Fadalti; Arlidge, Lucchese (41' pt Zappalorto); Candiago E., Simion, Orlando;  Minello, Maso; Nieuwoudt, Corbanese (12' st Meggetto), Ceneda (12' st Saviozzi). all. Eugenio. arb. Falzone (Padova) g.d.l. Vivarini (Padova), Valbusa (Treviso) quarto uomo: Sibillin (Treviso) Cartellini: 20' st. giallo Del Nevo (Crociati Rfc); 30' st. giallo Kolo'Ofai (Crociati Rfc). Man of the match: Enrico Ceccato (Marchiol Mogliano) Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Stadio M. Quaggia esaurito, 700 spettatori. Punti conquistati in classifica: Marchiol Mogliano 1; BancaMonteParma Crociati Rfc 4
