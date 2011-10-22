Home Senza categoria ECCELLENZA, TABELLINI III GIORNATA

ECCELLENZA, TABELLINI III GIORNATA

di Redazione 22/10/2011

[gallery] ECCELLENZA, TABELLINI III GIORNATA Eccellenza, III giornata (tra parentesi i punti conquistati in classifica) San Gregorio Catania v Femi-CZ Vea Rovigo 23-17 (4-1) Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano 8-30 (0-4) Mantovani Lazio v BancaMonteParma Crociati 26-18 (5-0) Petrarca Padova v Estra I Cavalieri Prato 13-16 (1-4) domani, ore 15.00 – diretta Rai Sport 2 (replica ore 20.50) Rugby Reggio v L’Aquila Rugby Classifica: Cammi Calvisano, Estra I Cavalieri Prato punti 10; Femi-CZ Vea Rovigo, Mantovani Lazio, Petrarca Padova 7; BancaMonteParma Crociati, Marchiol Mogliano 6; San Gregorio Catania 5; L’Aquila Rugby** 4; Rugby Reggio** 0 *quattro punti di penalizzazione **una partita in meno Prossimo turno – IV giornata - sabato 29.10.11 – ore 16.00 Cammi Calvisano v San Gregorio Catania Femi-CZ Vea Rovigo v Mantovani Lazio Estra I Cavalieri Prato v Rugby Reggio L’Aquila Rugby v Petrarca Padova domenica 30.10.11 – ore 16.00 – diretta Rai Sport 2 BancaMonteParma Crociati v Marchiol Mogliano Nicolosi (CT), Campo Sportivo “Monti Rossi” – sabato 22 ottobre 2011 Campionato Nazionale “Eccellenza” 2011/2012 - 3ª giornata San Gregorio Catania v Femi-CZ Vea Rovigo 23-17 Marcatori: p.t.: 3’ c.p. Bustos (0-3); 5’ c.p. Calabrese (3-3); 18’ meta Doria, tr. Calabrese (10-3); 36’ c.p. Bustos (10-6); s.t.: 11’ c.p. Calabrese (13-6); 15’ c.p. Calabrese (16-6); 23’ c.p. Bustos (16-9); 26’ meta Calabrese, tr. Calabrese (23-9); 35’ meta Basson (23-14); 40’ + 3’ c.p. Bustos (23-17). San Gregorio Catania: Giobbe; Montanelli, Gillingham, Valcastelli, Venturi (16’ s.t. Daupi); Failla, Calabrese, Doria (cap.), Amenta (1’ s.t. Van der Walt), Sarto; Sala, Grimaldi; Famaausili (19’ s.t. G. Duca), Rampa (27’ s.t. Privitera), Suaria (1’ s.t. Gentili). A disposizione: Lo Faro, Pucciariello, Leonardi. All. Orazio Arancio. Femi-CZ Vea Rovigo: Basson; Pavan, Pace (34’ p.t. Pedrazzi), Van Niekerk, Bacchetti; Bustos (cap.), Wilson (22’ s.t. Zanirato); Barry (17’ s.t. Barion), Cristiano, De Marchi (16’ s.t. Persico); Montauriol, Tumiati; Ravalle, Giazzon (12’ s.t. Mahoney), Marsh (12’ s.t. Lombardi). A disposizione: Datola, D. Duca. All. Paul Roux. Arbitro: Sironi (Colleferro). Giudici di linea: Masini (Roma), Pierantoni (Colleferro). Quarto uomo: Schilirò (Catania). Cartellini: 28’ p.t. Tumiati (Rugby Rovigo). Man of the match: Calabrese (San Gregorio Catania). Calciatori: Calabrese (San Gregorio Catania) 5/6; Bustos (Rugby Rovigo) 4/5. Note: Giornata piovosa, temperatura intorno ai 13 °C, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori: 600 circa. Punti conquistati: 4-1. Padova, Stadio Plebiscito – sabato 22 ottobre 2011 Eccellenza, III giornata Petrarca Rugby – Estra I Cavalieri Prato 13-16 Marcatori: p.t. 28' meta Ngawini, tr. Wakarua (0-7); 31' cp. Wakarua (0-10); 35' cp. Hickey (3-10); s.t. 3' cp. Wakarua (3-13), 46' m. Bortolussi, tr Hickey (10-13); 17' cp. Wakarua (10-16); 24' cp. Hickey (13-16) Petrarca Rugby: Hickey, Bortolussi, Sanchez (24' Chillon), Neethling, Morsellino (56' Spragg), Walsh, Travagli, Kingi (41' Giusti), Palmer, Persico, Sutto, Cavalieri (44' Tveraga), Alonso, Gega, Costa Repetto. A disposizione: Furia, Damiano, Caporello, Tveraga, Billot, Giusti, Chillon, Spragg. All.: Presutti Estra I Cavalieri Prato: Berryman (71' Murgier), Wakarua, Von Grumbkow, Chiesa (54' Majstorovich), Ngawini, Bocchino, Patelli (62' Frati), Saccardo, Damiani (11' Belardo), Petillo, Cazzola (54' Boscolo), Bernini, Ryan (68' Borsi), Giovanchelli (80' Marino), Young (37' - 47' Marino)(80' Lupetti). A disposizione: Marino, Lupetti, Boscolo, Belardo, Frati, Majstorovic, Murgier, Borsi. All.: De Rossi arb. Pennè (Milano) g.d.l. Boaretto, Rebuschi Quarto Uomo: Sibillin Cartellini: 24' ammonizione Persico (Petrarca), 38' ammonizione Young (Prato), 61' ammonizione Berryman (Prato) Note: osservato un minuto di silenzio in memoria della Sig.ra Rinaldo, madre di Andrea Rinaldo ex presidente del Petrarca Rugby Spettatori: 1500 Campo: ottime condizioni Temperatura: 15' C Punteggio primo tempo: Petrarca 3 - Prato 10 Man of the Match: Saccardo (Cavalieri Rugby Prato) Mogliano, Stadio "Maurizio Quaggia" - sabato 22 ottobre 2011 Eccellenza, III giornata Marchiol Mogliano v Cammi Calvisano 8-30 Marcatori: p.t. 3' c.p. Cornwell (3-0); 10' c.p. Griffen (3-3); 16' m. Berne tr. Griffen (3-10); 36' c.p. Griffen (3-13); s.t. 19' m. Candiago V.(8-13); 21' m. Visentin tr. Griffen (8-20); 35' c.p. Griffen (8-23); 39' m. Visentin tr. Griffen (8-30). Marchiol Mogliano: Candiago V. (s.t. 20' Onori), Perziano (s.t. 20' Cerioni), Patrizio, Simion, Sartoretto, Cornwell, Endrizzi (s.t. 8' Lucchese), Eyre, Candiago E., Orlando (s.t. 8' Maso), Burman, Swanepoel, Pesce (s.t. 8' Ceccato A.), Gianesini (s.t. 8' Corbanese), Meggetto (s.t. 8' Ceneda). All. Casellato. Cammi Calvisano: Pavin, Appiani, Berne, Castello (s.t. 39' Frapporti), Visentin, Griffen, Canavosio (s.t. 21' Palazzani), Vunisa, Pascu, Erasmus, Hehea (p.t. 17' Scanferla), Beccaris, Costanzo (s.t. 27' Morelli), Maistri, Lovotti. All. Cavinato. Arb. Damasco (Napoli). Gdl: Marrama (Padova), Masetti (Arezzo). Quarto uomo: Fracasso (Padova). Cartellini: 4' s.t. giallo ad Erasmus (Cammi Calvisano), 23' s.t. giallo a Vunisa (Cammi Calvisano), 39' s.t. giallo a Cornwell (Marchiol Mogliano). Man of the match: Paul Griffen (Cammi Calvisano). Calciatori: Cornwell (Marchiol Mogliano) 1/4; Griffen (Cammi Calvisano) 6/6. Note: giornata soleggiata, clima freddo, temperatura 10°, campo in buone condizioni. 700 spettatori. Punti conquistati in classifica: Marchiol Mogliano 0; Cammi Calvisano 4. Roma, Centro Sportivo Giulio Onesti – sabato 22 ottobre 2011 Eccellenza, III giornata Mantovani Lazio v BancaMonteParma Crociati 26-18 Marcatori: p.t. 3’ cp De Kock (3-0), 11’ cp Zucconi (3-3), 15’ cp De Kock (6-3), 16’ cp Zucconi (6-6), 20’ cp Zucconi (6-9), 23’ meta De Kock (11-9); s.t. 3’ cp Zucconi (1-12), 6’ meta Mannucci (16-12), 9’ meta Siddons (21-12), 18’ meta Mannucci (26-12), 20’ cp Zucconi (26-15), 26’ cp Zucconi (26-18). Mantovani Lazio Rugby 1927: De Kock; Rotella, Giacometti, Manu (37’ st Bonavolontà E.), Tartaglia (30’ st Varani); Gargiullo, Bonavolontà D. (30’ st Gentile); Mannucci, Ventricelli (30’ st Pelizzari), Nitoglia M.; Van Jaarsveld (31’ st Colabianchi), Siddons; Ryan (40’ st Vannozzi), Lorenzini (23’ st Fabiani), Cannone (31’ st Pietrosanti). All. Jimenez-De Angelis. Banca Monte Parma Crociati: Morisi; Enodeh, McCann, Damiani (20’ st Mengoa), Rubini; Farolini, Zucconi; Cicchinelli, Caffini, Mandelli ;Fletcher (29’ st Pepoli), Contini; Tripodi (19’ st Singh), Manici (1’ st Festuccia), Milani (29’ st Geogan) All. Mazzariol. arb. Passacantando de L’aquila Gdl: Colantonio (Roma) e Zucchi (Livorno) Quarto uomo: Righini (Prato) Cartellini: McCann (Crociati) al 15’ pt, Ventricelli (Lazio) al 27’, Lorenzini (Lazio) al 35’ e Bonavolontà E. (Lazio) al 40’ st. Punti in classifica: Lazio 5 e Crociati 0. Man of the match: Claudio Mannucci (Lazio)

